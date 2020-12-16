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Командира артилерійського катера "Скадовськ" судитимуть за завдані збитки в 1,36 млн грн, - військова прокуратура

Командира артилерійського катера

В Одеської області судитимуть командира артилерійського катера "Скадовськ" ВМС України за порушення правил кораблеводіння і недбале ставлення до військової служби (ст. 417, ч. 3 ст. 425 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону.

За даними слідства, військовослужбовця звинувачують у тому, що в липні 2017 року, під час підготовки та участі в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2017", точно знаючи про непідготовленість артилерійського катера "Скадовськ" до виходу в море, вирішив знятися з швартових причалу і в складі катерно-тактичної групи малих броньованих артилерійських катерів, вийшов із пункту постійної дислокації військової частини в морі, здійснивши перехід у район проведення навчань, для виконання заходів згідно з планом.

Потім він під час маневрування на річці Дунай не оцінив об'єктивно існуючі ризики, внаслідок чого допустив помилку і посадив артилерійський катер "Скадовськ" на мілину.

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Цими діями державі в особі військової частини завдано матеріальних збитків на суму 1 млн 350 тис. гривень, у зв'язку з чим Військова прокуратура Білгород-Дністровського гарнізону пред'явила позовну заяву про стягнення з обвинуваченого шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Автор: 

ВМС (1382) Військова прокуратура (722)


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Топ коментарі
+36
Прямо б казали- судять за ініціативу та участь в україно-американських навчаннях.
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16.12.2020 18:15
+31
Честно говоря, звучит как бред.
Во первых, если было известно, что катер не был подготовлен, то кто планировал его участие в учениях.
Во вторых, где связь неготовности катера к учениям и посадкой на мель?
В третьих, посадка на мель судна, это не преступление: должно быть служебное разбирательство (что бы в дальнейшем не повторялось), но никак не расследование.
Если капитан что то там нарушил, либо действовал в разрез с приказом, то должно быть дисциплинарное взыскание, а не уголовное преследование.
А то, развели целый зоопарк обезьян в генеральских и адмиральских мундирах, которые по факту если и служили в армии, то выше сержантских погонов не забирались, а тут - повелители вселенной.
Два боевых корабля (!!!), не считая катеров, зато адмиралов 14 штук!
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16.12.2020 18:41
+20
Схоже на расправу...
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16.12.2020 18:53
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Прямо б казали- судять за ініціативу та участь в україно-американських навчаннях.
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16.12.2020 18:15 Відповісти
Набити батогами сраку на гаупвахті і ніякіх штрафів. Звідки грощі у морського офіцера? Хай далі служить, бо один битий коштує двох небитих.
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16.12.2020 19:39 Відповісти
Шоооооооооооооооооооо ?????????? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НАЧИНАЙТЕ С АДМИРАЛОВ .
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16.12.2020 18:18 Відповісти
Прокуратора по ходу совсем бахнулась !
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16.12.2020 18:21 Відповісти
Это наши люди... Что украинцы, что русня вызывают оторопь у натовских пилотов/моряков своим "Да какое оговорённое задание? Не дрейфь. Смотри как я могу!"
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16.12.2020 18:21 Відповісти
Наверное правду про зелёных сказал, а может и про самого Зеленского.
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16.12.2020 18:22 Відповісти
москалю, не ******** тут лаптями
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16.12.2020 18:24 Відповісти
Всі помилки мають виправлятись.
За що судити людину ? Ріхнулись зовсім...
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16.12.2020 18:23 Відповісти
Військові змагання завжди є місцем, де усі, хто діють активно, припускаються помилок. В реальному протистоянні важлива не відсутність помилок, а менша їх вага, порівняно із супротивником. І водночас, - проактивність, яку ворог не очікує, і яка змушує його до метушні, що є гіршим за помилки. Без матеріалів справи неможливо оцінити вагу помилки. Але посадка на мілину в умовах навчань не скидається на стратегчний прорахунок. Тому це виглядає саме як гальмування ініціативи, як це вказано в першому дописі.
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16.12.2020 18:40 Відповісти
Тобто, намагаються прибрати всіх ініціативних.
На рахунок поламаної техніки. В нас же постійно це трапляється і в бойовій обстановці.
То що, всім вертати додому ?
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16.12.2020 18:48 Відповісти
вот сколько стоит катер с мели снять
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16.12.2020 18:26 Відповісти
а если бы фрегат?
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16.12.2020 18:28 Відповісти
только резиновые лодки с пулеметом- и никаких корветов
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16.12.2020 18:29 Відповісти
Так розрізати можна до якоїсь залізяки на дні. Де потім 1,36 млн. грн за гумову лодку взяти?
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16.12.2020 21:16 Відповісти
Издалека зашли к подвешиванию украино-американских учений Си-Бриз=) путин одобряет
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16.12.2020 18:30 Відповісти
як він міг самостійно взяти участь без наказу штабу ? прокурори кацапи?
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16.12.2020 18:40 Відповісти
никак. без приказа он может действовать только в условиях военного времени. все остальное - только по приказу командира эскадры (отряда)
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16.12.2020 19:34 Відповісти
А ви ще сумніваєтесь?
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16.12.2020 20:12 Відповісти
Честно говоря, звучит как бред.
Во первых, если было известно, что катер не был подготовлен, то кто планировал его участие в учениях.
Во вторых, где связь неготовности катера к учениям и посадкой на мель?
В третьих, посадка на мель судна, это не преступление: должно быть служебное разбирательство (что бы в дальнейшем не повторялось), но никак не расследование.
Если капитан что то там нарушил, либо действовал в разрез с приказом, то должно быть дисциплинарное взыскание, а не уголовное преследование.
А то, развели целый зоопарк обезьян в генеральских и адмиральских мундирах, которые по факту если и служили в армии, то выше сержантских погонов не забирались, а тут - повелители вселенной.
Два боевых корабля (!!!), не считая катеров, зато адмиралов 14 штук!
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16.12.2020 18:41 Відповісти
"Капитаном" корабля был "сундук", сиречь мичман..., даже не офицер.
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16.12.2020 20:08 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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16.12.2020 21:07 Відповісти
Учения для выявления пробелов в подготовке и проводят. Если бы он не вывел катер, и херня в подготовке выявилась бы уже в боевых условиях, то ущерб был бы несоизмеримо большим и измерял ся бы в жизнях.
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16.12.2020 18:50 Відповісти
Схоже на расправу...
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16.12.2020 18:53 Відповісти
Вже беруться за ЗСУ.
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16.12.2020 20:14 Відповісти
инициатива инициатора ***....т .совок во всеей красе ..**** ****** не что бы человека поощрить за инициативу .а в бою твари как же ?****** не обстреливали их просто
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16.12.2020 18:54 Відповісти
Хмммм..... значит подготовлен к рискам. Но не хатает качественного анализа ситуации. А кто его готовил ..на командира корабля?
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16.12.2020 18:55 Відповісти
Заіпали ЗЕльоні - "...будут судить за приченение 1,36 млн грн ущерба,...".
А в цей час : 16.12.20 14:30 Предприятие "Укроборонпрома" купило за 1,6 млн грн внедорожник Toyota с панорамной крышей
https://censor.net/ru/news/3237278/predpriyatie_ukroboronproma_kupilo_za_16_mln_grn_vnedorojnik_toyota_s_panoramnoyi_krysheyi
30.11.20 12:54 ГБР купило Land Cruiser почти за 2 млн грн и пять внедорожников по миллиону за штуку
https://censor.net/ru/news/3234030/**************************************************************************************

14.12.20 19:54 Служба внешней разведки за год купила 44 авто премиум-класса на 38,5 млн грн, - Transparency International Ukraine
https://censor.net/ru/news/3236912/slujba_vneshneyi_razvedki_za_god_kupila_44_avto_premiumklassa_na_385_mln_grn_transparency_international
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16.12.2020 19:00 Відповісти
Вищі начальники стопудово викрутили руки щоб він взяв участь у маневрах. А як щось пішло не так, то адмірали підставили цього офіцера, а самі зникли у найближчих кущах. Це точно підстава на військовий манер.
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16.12.2020 19:01 Відповісти
100%
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16.12.2020 19:33 Відповісти
Сундук, а не офицер
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16.12.2020 20:09 Відповісти
Сел на мель - погнул винты, погнул валы, пострадал редуктор, погнул киль - если эти повреждения, то сумма приблизительно такая, плюс буксировка и стоянка в доке. Сумма похожая. Но отдавать под суд капитана за это, сомнительная акция. Наказать материально как то, но отдавать под суд......
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16.12.2020 19:22 Відповісти
Ошибку в заголовке исправьте, умники. Не причЕнение, а причИнение.
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16.12.2020 19:32 Відповісти
дебилизм какой то
театр **** абсурда а не страна
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16.12.2020 19:32 Відповісти
*уйня якась....
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16.12.2020 19:36 Відповісти
Пора браться за атовцев -нахерячили на юго-востоке.....с каждого по ляму.вот где деньги....
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16.12.2020 20:04 Відповісти
А у нас так всегда! Катер неподготовлен, а ты попробуй не выйти тебя сожрет начальство и вот имеем крайнего! Поэтому и бегут люди из армии, а не гордятся что они военные!
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16.12.2020 20:05 Відповісти
щось цензор має дописи "на хрюцьком язикє" зі страшенними помилками, "єто уже фсьо !"
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16.12.2020 20:06 Відповісти
ну ось, нарешті виправили, бо це ганьба для "популярного" ЗМІ
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16.12.2020 20:34 Відповісти
Капитан забыл главную армейскую заповедь - инициатива наказуема. Теперь будет всю жизнь отрабатывать "шкоду" флоту.
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16.12.2020 20:56 Відповісти
Бред похмельных хенералов. Он выполнял истерические приказы руководства, которое ему угрожало.
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16.12.2020 21:15 Відповісти
Так навчання для того і є, щоб аналізувати помилки і не допустити їх в реальному бою. Що значить косити від армії, як наш припіздент.
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16.12.2020 21:18 Відповісти
Щас повально военные будут отказываться эксплуатировать дорогое оборудование ПВО, авиация, артилерия и т.д. где и так дефицит кадров, чтоб их руководство не обвинило в поломке и не повесило на них миллионы, как тут с катером.

Да и опять этой новостью подстегнут, следующую волну увольнений из армии, т.к. таксером выгоднее работать будет, где отвечаешь сам за себя, чем служить в армии с шансом влететь на миллион из-за того, что руководство приказало.
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16.12.2020 21:46 Відповісти
Много вопросов!Кто выпустил катер в море? Кто делал лоцманский маршрут ?Посадка катера на мель без злого умысла или причина?Подумайте прежде чем испортить жизнь моряку!Есть варианты более помягче!
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16.12.2020 21:49 Відповісти
Не ошибается тот,кто ничего не делает.Отъ.******* от моремана
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16.12.2020 23:47 Відповісти
Вот из-за такой прокуратуры в войсках куча проблем....Нашли крайнего...Человек 100% не виноват...учения есть учения - всякое случается.Люди живы - все остальное не важно...
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17.12.2020 09:02 Відповісти
само начальство выперло капитана в на учения на неподготовленном катере,а теперь ищут козла отпущения.
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17.12.2020 09:21 Відповісти
 
 