Командира артилерійського катера "Скадовськ" судитимуть за завдані збитки в 1,36 млн грн, - військова прокуратура
В Одеської області судитимуть командира артилерійського катера "Скадовськ" ВМС України за порушення правил кораблеводіння і недбале ставлення до військової служби (ст. 417, ч. 3 ст. 425 КК України).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону.
За даними слідства, військовослужбовця звинувачують у тому, що в липні 2017 року, під час підготовки та участі в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2017", точно знаючи про непідготовленість артилерійського катера "Скадовськ" до виходу в море, вирішив знятися з швартових причалу і в складі катерно-тактичної групи малих броньованих артилерійських катерів, вийшов із пункту постійної дислокації військової частини в морі, здійснивши перехід у район проведення навчань, для виконання заходів згідно з планом.
Потім він під час маневрування на річці Дунай не оцінив об'єктивно існуючі ризики, внаслідок чого допустив помилку і посадив артилерійський катер "Скадовськ" на мілину.
Цими діями державі в особі військової частини завдано матеріальних збитків на суму 1 млн 350 тис. гривень, у зв'язку з чим Військова прокуратура Білгород-Дністровського гарнізону пред'явила позовну заяву про стягнення з обвинуваченого шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням.
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НАЧИНАЙТЕ С АДМИРАЛОВ .
За що судити людину ? Ріхнулись зовсім...
На рахунок поламаної техніки. В нас же постійно це трапляється і в бойовій обстановці.
То що, всім вертати додому ?
Во первых, если было известно, что катер не был подготовлен, то кто планировал его участие в учениях.
Во вторых, где связь неготовности катера к учениям и посадкой на мель?
В третьих, посадка на мель судна, это не преступление: должно быть служебное разбирательство (что бы в дальнейшем не повторялось), но никак не расследование.
Если капитан что то там нарушил, либо действовал в разрез с приказом, то должно быть дисциплинарное взыскание, а не уголовное преследование.
А то, развели целый зоопарк обезьян в генеральских и адмиральских мундирах, которые по факту если и служили в армии, то выше сержантских погонов не забирались, а тут - повелители вселенной.
Два боевых корабля (!!!), не считая катеров, зато адмиралов 14 штук!
А в цей час : 16.12.20 14:30 Предприятие "Укроборонпрома" купило за 1,6 млн грн внедорожник Toyota с панорамной крышей
https://censor.net/ru/news/3237278/predpriyatie_ukroboronproma_kupilo_za_16_mln_grn_vnedorojnik_toyota_s_panoramnoyi_krysheyi
30.11.20 12:54 ГБР купило Land Cruiser почти за 2 млн грн и пять внедорожников по миллиону за штуку
https://censor.net/ru/news/3234030/**************************************************************************************
14.12.20 19:54 Служба внешней разведки за год купила 44 авто премиум-класса на 38,5 млн грн, - Transparency International Ukraine
https://censor.net/ru/news/3236912/slujba_vneshneyi_razvedki_za_god_kupila_44_avto_premiumklassa_na_385_mln_grn_transparency_international
театр **** абсурда а не страна
Да и опять этой новостью подстегнут, следующую волну увольнений из армии, т.к. таксером выгоднее работать будет, где отвечаешь сам за себя, чем служить в армии с шансом влететь на миллион из-за того, что руководство приказало.