Командира артилерійського катера "Скадовськ" судитимуть за завдані збитки в 1,36 млн грн, - військова прокуратура

В Одеської області судитимуть командира артилерійського катера "Скадовськ" ВМС України за порушення правил кораблеводіння і недбале ставлення до військової служби (ст. 417, ч. 3 ст. 425 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону.

За даними слідства, військовослужбовця звинувачують у тому, що в липні 2017 року, під час підготовки та участі в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2017", точно знаючи про непідготовленість артилерійського катера "Скадовськ" до виходу в море, вирішив знятися з швартових причалу і в складі катерно-тактичної групи малих броньованих артилерійських катерів, вийшов із пункту постійної дислокації військової частини в морі, здійснивши перехід у район проведення навчань, для виконання заходів згідно з планом.

Потім він під час маневрування на річці Дунай не оцінив об'єктивно існуючі ризики, внаслідок чого допустив помилку і посадив артилерійський катер "Скадовськ" на мілину.

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Цими діями державі в особі військової частини завдано матеріальних збитків на суму 1 млн 350 тис. гривень, у зв'язку з чим Військова прокуратура Білгород-Дністровського гарнізону пред'явила позовну заяву про стягнення з обвинуваченого шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням.