Ворог обстріляв із гранатометів позиції ОС поблизу Шумів і Водяного на Приазов'ї, без втрат, - пресцентр
У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби 16 грудня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Як уточнюють у пресцентрі Об'єднаних сил, на початку доби збройні формування РФ відкривали вогонь поблизу Водяного на Приазов'ї, передає Цензор.НЕТ.
"Для провокації наших воїнів ворог зробив по кілька пострілів зі станкових і ручних протитанкових гранатометів. Таку ж зброю противник використовував і в районі населеного пункту Шуми. Постріли окупантів були неприцільні і не становили загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - наголошується в повідомленні.
Також 16 грудня сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території і передали на знищення 74 вибухонебезпечні предмети.
Нагадаємо, 15 грудня російсько-окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував українських воїнів неприцільними обстрілами впродовж усієї доби.
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