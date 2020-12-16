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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог обстріляв із гранатометів позиції ОС поблизу Шумів і Водяного на Приазов'ї, без втрат, - пресцентр

Ворог обстріляв із гранатометів позиції ОС поблизу Шумів і Водяного на Приазов'ї, без втрат, - пресцентр

У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби 16 грудня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Як уточнюють у пресцентрі Об'єднаних сил, на початку доби збройні формування РФ відкривали вогонь поблизу Водяного на Приазов'ї, передає Цензор.НЕТ.

"Для провокації наших воїнів ворог зробив по кілька пострілів зі станкових і ручних протитанкових гранатометів. Таку ж зброю противник використовував і в районі населеного пункту Шуми. Постріли окупантів були неприцільні і не становили загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - наголошується в повідомленні.

Також 16 грудня сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території і передали на знищення 74 вибухонебезпечні предмети.

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Ворог обстріляв із гранатометів позиції ОС поблизу Шумів і Водяного на Приазовї, без втрат, - пресцентр 01

Нагадаємо, 15 грудня російсько-окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував українських воїнів неприцільними обстрілами впродовж усієї доби.

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обстріл (28435) Донбас (22355) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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І знову байки про неприцільні обстріли, які не несли загрози нашим бійцям.
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16.12.2020 18:21 Відповісти
А якщо так - Враг обстрелял из гранатометов ВР, ОП, КМ...без потерь. - і так кожний день.
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16.12.2020 18:27 Відповісти
План "Б" трепла зеленского. "Украина на очередном заседании ТКГ планирует обсудить вопрос 4 новых участков разведения сил" . Об обстрелах ни слова ...(с)
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16.12.2020 18:30 Відповісти
ну, пора уже "той стороне" какую-никакую медальку давать, раз "без потерь", а то и денежную премию
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16.12.2020 18:32 Відповісти
у зеленского рейтинг ниже разумкова, но выше, чем у врага...
надолго ли?
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16.12.2020 19:14 Відповісти
 
 