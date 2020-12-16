Від початку епідсезону на грип в Україні перехворіло 4,9% населення, - МОЗ
Від 28 вересня по 13 грудня 2020 року на грип та ГРВІ в Україні перехворіло 4,9% населення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
За тиждень, з 7 до 13 грудня захворіли 183 375 осіб, з них 40,6% - діти до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 482,6 на 100 тис. населення, що на рівні епідемічного порогу, розрахованого для України.
Від початку епідсезону в Україні:
- інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 10,1% більше аналогічного періоду минулого сезону
- перехворіло 4,9% населення країни;
- госпіталізовано 1,5% хворих осіб, зокрема 10 837 дітей віком до 17 років;
- летальних випадків не зареєстровано
За останній тиждень проти грипу вакциновано 14,8 тис. осіб, а від початку епідсезону - 150,6 тис. осіб.
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Khmelnitskiy
показати весь коментар16.12.2020 18:55 Відповісти Мені подобається 0
Иван Стариков
показати весь коментар16.12.2020 20:51 Відповісти Мені подобається 0
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