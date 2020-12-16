УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5156 відвідувачів онлайн
Новини
541 3

Від початку епідсезону на грип в Україні перехворіло 4,9% населення, - МОЗ

Від початку епідсезону на грип в Україні перехворіло 4,9% населення, - МОЗ

Від 28 вересня по 13 грудня 2020 року на грип та ГРВІ в Україні перехворіло 4,9% населення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

За тиждень, з 7 до 13 грудня захворіли 183 375 осіб, з них 40,6% - діти до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 482,6 на 100 тис. населення, що на рівні епідемічного порогу, розрахованого для України.

Від початку епідсезону в Україні:

  • інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 10,1% більше аналогічного періоду минулого сезону
  • перехворіло 4,9% населення країни;
  • госпіталізовано 1,5% хворих осіб, зокрема 10 837 дітей віком до 17 років;
  • летальних випадків не зареєстровано

За останній тиждень проти грипу вакциновано 14,8 тис. осіб, а від початку епідсезону - 150,6 тис. осіб.

Читайте також: У Києві за тиждень захворіли на грип та ГРВІ 12 тисяч осіб, - КМДА

Автор: 

грип (309) МОЗ (5393) ГРВІ (144)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"С начала эпидсезона гриппом в Украине переболело 4,9% населения, - Минздрав" - а с начала пандемии COVID-19 заболели 2,2%.
показати весь коментар
16.12.2020 18:55 Відповісти
не пойму, где точно, но чувствую, что брехня
показати весь коментар
16.12.2020 20:51 Відповісти
 
 