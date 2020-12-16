Кримчани можуть підписати декларації з лікарями Херсонщини, для цього не потрібно перетинати адмінмежу, - представництво президента

Громадяни України, які проживають в окупованому Криму, можуть консультуватися онлайн із лікарем з Херсонської області.

Як пише пресслужба Представництва президента України в АРК, для цього потрібно підписати декларацію з сімейним лікарем дистанційно, інформує Цензор.НЕТ.

"Для цього не обов'язково перетинати адміністративну межу і відвідувати лікарню в Херсонській області для підписання паперової декларації. Досить підписати її в онлайн-режимі, просто зателефонувавши по телефону та отримавши контакти вашого сімейного лікаря. На даний момент така послуга доступна тільки в Херсонській області, але органи влади працюють над системним вирішенням питання доступу до онлайн-послуг наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях", - сказано в повідомленні.

Гаряча лінія для кримчан у Херсонській обласній державній адміністрації з питань медичних послуг: +38 099 3509728 (Viber, Telegram, WhatsApp). За цим номером можна отримати консультацію і контактні дані сімейного лікаря.