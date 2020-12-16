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Новини Окуповані території
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Кримчани можуть підписати декларації з лікарями Херсонщини, для цього не потрібно перетинати адмінмежу, - представництво президента

Кримчани можуть підписати декларації з лікарями Херсонщини, для цього не потрібно перетинати адмінмежу, - представництво президента

Громадяни України, які проживають в окупованому Криму, можуть консультуватися онлайн із лікарем з Херсонської області.

Як пише пресслужба Представництва президента України в АРК, для цього потрібно підписати декларацію з сімейним лікарем дистанційно, інформує Цензор.НЕТ.

"Для цього не обов'язково перетинати адміністративну межу і відвідувати лікарню в Херсонській області для підписання паперової декларації. Досить підписати її в онлайн-режимі, просто зателефонувавши по телефону та отримавши контакти вашого сімейного лікаря. На даний момент така послуга доступна тільки в Херсонській області, але органи влади працюють над системним вирішенням питання доступу до онлайн-послуг наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях", - сказано в повідомленні.

Гаряча лінія для кримчан у Херсонській обласній державній адміністрації з питань медичних послуг: +38 099 3509728 (Viber, Telegram, WhatsApp). За цим номером можна отримати консультацію і контактні дані сімейного лікаря.

Кримчани можуть підписати декларації з лікарями Херсонщини, для цього не потрібно перетинати адмінмежу, - представництво президента 01

Автор: 

декларація (1416) Крим (14139) медицина (2118) Президент (815) лікарі (1287) медреформа (129)


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Топ коментарі
+7
то есть семейный врач будет получать доплату от нашего государства за декларации с крымчанами ?
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16.12.2020 18:46
+5
..*Каміння з неба * їм
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16.12.2020 18:39
+5
Чим зайнята зелена влада? Турботою про жителів одрдло та криму.
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16.12.2020 18:51
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..*Каміння з неба * їм
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16.12.2020 18:39 Відповісти
Нада нескалько линй делать ім , но толька адна должна отвечать : - С вами будет разговаривать автоответчик ... . .
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16.12.2020 18:48 Відповісти
Жоден лікар онлайн не дає рекомендації, а тільки при безпосередньому контакті. Хоча після реформи Супрун може вже і операції в онлайні роблять, не знаю
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16.12.2020 18:44 Відповісти
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16.12.2020 18:49 Відповісти
Не сцы. Ведь это всё оплатят 73%
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16.12.2020 18:59 Відповісти
Ти в якому глухому селі живеш? Сімейні лікарі, з якими підписано декларацію, консультують по телефону , онлайн виписують рецепти, направлення на аналізи, на дослідження . аналізуют результати, дають рекомендаціїі таке інше (Київ)
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16.12.2020 19:12 Відповісти
Ти спочатку знайди того лікаря у Києві..бажано з досвідом, хоча б більше декількох років та з категорією.. болтозавр..одна юнь пьйострозада..
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16.12.2020 19:28 Відповісти
то есть семейный врач будет получать доплату от нашего государства за декларации с крымчанами ?
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16.12.2020 18:46 Відповісти
ну с нас же ещё пока последние трусы не сняли .. потянем ...
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16.12.2020 18:56 Відповісти
Чим зайнята зелена влада? Турботою про жителів одрдло та криму.
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16.12.2020 18:51 Відповісти
здоровье кримчан сразу получшеет, и они бросят ходить к расейским врачам
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16.12.2020 19:02 Відповісти
А с Северо-Крымским оросительным каналом они не хотят деклараций подписать?
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16.12.2020 19:04 Відповісти
какого хера крысенышей надо лечить за счет бюджета Украины?
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16.12.2020 19:05 Відповісти
очень не внятно кацапчик! что хотел?
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16.12.2020 19:16 Відповісти
пусть сдают паспорта с курицей и переезжают в Украину.
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16.12.2020 19:27 Відповісти
За рахунок наших податків точніше. Дурня популістска.
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16.12.2020 19:15 Відповісти
врачи херсонщины, вам этотнравится? или вы сами об этом первый раз слышите?
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16.12.2020 19:14 Відповісти
И
ДИ
О
ТЫ !
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16.12.2020 19:16 Відповісти
На хрен з поля. нехай пи*дують в Чечню підписувати декларацію, або в Ростов.
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16.12.2020 19:47 Відповісти
За рахунок наших податків точніше. Дурня популістска.
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16.12.2020 20:24 Відповісти
Зате свої інсулінозалежні громадяни, котрі роками стояті на обліку як інсулінозалежні, повинні під час пандемії у супереч всім правилам дотримання карантинних обмежень, скупчуватися як "барани" біля кабінету ендокринолога і годинами чекати коли їм нарашті ощасливлять отриманим рецептом на отримання інсуліну. Цього звичайно МОЗ України не бачить, це не проблема, так як чим більше людей з підвищеним ризиком зараження підхопить COVID? то тим менше потрібно закупляти інсуліну. Економія !!! А боротися з "мельницями" наш уряд вміє на відмінно !
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16.12.2020 20:26 Відповісти
а різна хрюцька шпигунська наволоч може тепер співробітничати напряму з ОПою
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16.12.2020 20:31 Відповісти
тепер для того непотрібно перетинати адмінмежу - дєрьмак
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16.12.2020 20:33 Відповісти
Ніх... собі як далеко у нас демократія зайшла. Скоро будемо брати на лікування і пенсійне забезпечення опалчлєнцев з Даунбаса.
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16.12.2020 20:40 Відповісти
Что за бредовая идея?
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16.12.2020 20:42 Відповісти
Нормальна підтримка наших кримчан.
Знайомим з Ялти та Севаса це зігріло душу, а може й в нагоді стати.
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16.12.2020 20:44 Відповісти
 
 