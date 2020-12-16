Середня зарплата в Академії наук - 9 тисяч гривень, - президент НАНУ Загородній

Середня зарплатня в Національній академії наук України становить 9 тисяч гривень. Президент НАНУ Анатолій Загородній назвав ці зарплати мізерними.

Про це він заявив в інтерв’ю УП, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо зарплати, то її базовий рівень залежить від посади, а за науковий ступінь, наукове звання, стаж наукової роботи нараховуються передбачені законом надбавки. В залежності від цього молодший науковий співробітник за умови повної зайнятості отримує приблизно від 7 до 9 тисяч гривень, науковий співробітник — від 7,5 до 10 тисяч, старший науковий співробітник — від 9 до 15 тисяч, провідний науковий співробітник — від 10 до 18 тисяч, головний науковий співробітник, керівник наукового підрозділу — від 10 до 20 тисяч", - розповів Загородній.

Він пояснив, що окрім зарплати співробітники отримують довічні плати за академічні звання: академік близько 5 тисяч гривень на місяць, член-кореспондент – 3,4 тисячі. Розміри цих академічних плат не переглядались урядом з 2007 року.

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Зазначається, що середня заробітна плата в Академії становить 9 тисяч гривень. Це на 28% менше, ніж зарплата в промисловості.

За словами Загороднього, співробітники НАНУ "працюють на межі сил і можливостей, але в умовах режиму неповної зайнятості, за мізерні зарплати, часто — на застарілому обладнанні, а в холодну пору року — ще й у погано опалюваних приміщеннях".

Нагадаємо, на позачерговому засіданні 25 серпня Рада підтримала в цілому законопроект №3963 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік", яким передбачено збільшення мінімальної зарплати до 5 тис. грн з 1 вересня 2020 року.

29 серпня президент України Володимир Зеленський підписав документ. В ОП тоді нагадали, що підвищення мінімальної зарплати з вересня 2020 року є першим етапом, а другим стане підвищення з 2021 р до 6 тис. грн, а впродовж 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6,5 тис. грн.

11 грудня стало відомо, що підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн. переноситься з 1 липня на 1 грудня 2021 року. Це рішення було прийнято після консультацій із міжнародними партнерами. Вони підказали, що підвищення мінімальної зарплати несе в собі ризик інфляції.

11 декабря стало известно, что повышение минимальной зарплаты до 6500 грн. переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Это решение было принято после консультаций с международными партнерами. Они подсказали, что повышение минимальной зарплаты несет в себе риск инфляции.