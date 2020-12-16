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Середня зарплата в Академії наук - 9 тисяч гривень, - президент НАНУ Загородній

Середня зарплата в Академії наук - 9 тисяч гривень, - президент НАНУ Загородній
Фото: НАЗАРІЙ МАЗИЛЮК

Середня зарплатня в Національній академії наук України становить 9 тисяч гривень. Президент НАНУ Анатолій Загородній назвав ці зарплати мізерними.

Про це він заявив в інтерв’ю УП, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо зарплати, то її базовий рівень залежить від посади, а за науковий ступінь, наукове звання, стаж наукової роботи нараховуються передбачені законом надбавки. В залежності від цього молодший науковий співробітник за умови повної зайнятості отримує приблизно від 7 до 9 тисяч гривень, науковий співробітник — від 7,5 до 10 тисяч, старший науковий співробітник — від 9 до 15 тисяч, провідний науковий співробітник — від 10 до 18 тисяч, головний науковий співробітник, керівник наукового підрозділу — від 10 до 20 тисяч", - розповів Загородній.

Він пояснив, що окрім зарплати співробітники отримують довічні плати за академічні звання: академік близько 5 тисяч гривень на місяць, член-кореспондент – 3,4 тисячі. Розміри цих академічних плат не переглядались урядом з 2007 року.

Читайте також: Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у людей виросли доходи, - Зеленський

Зазначається, що середня заробітна плата в Академії становить 9 тисяч гривень. Це на 28% менше, ніж зарплата в промисловості.

За словами Загороднього, співробітники НАНУ "працюють на межі сил і можливостей, але в умовах режиму неповної зайнятості, за мізерні зарплати, часто — на застарілому обладнанні, а в холодну пору року — ще й у погано опалюваних приміщеннях".

Нагадаємо, на позачерговому засіданні 25 серпня Рада підтримала в цілому законопроект №3963 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік", яким передбачено збільшення мінімальної зарплати до 5 тис. грн з 1 вересня 2020 року.

29 серпня президент України Володимир Зеленський підписав документ. В ОП тоді нагадали, що підвищення мінімальної зарплати з вересня 2020 року є першим етапом, а другим стане підвищення з 2021 р до 6 тис. грн, а впродовж 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6,5 тис. грн.

11 грудня стало відомо, що підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн. переноситься з 1 липня на 1 грудня 2021 року. Це рішення було прийнято після консультацій із міжнародними партнерами. Вони підказали, що підвищення мінімальної зарплати несе в собі ризик інфляції.

11 декабря стало известно, что повышение минимальной зарплаты до 6500 грн. переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Это решение было принято после консультаций с международными партнерами. Они подсказали, что повышение минимальной зарплаты несет в себе риск инфляции.

Автор: 

наука (364) мінімальна зарплата (304) зарплата (2241) Загородній Анатолій (5)


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Топ коментарі
+10
Если старший научный сотрудник не может разработать для страны ни вакцины, ни ударного стелс-беспилотника, то и зарплата по принципу "делают вид что платят".
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16.12.2020 19:17
+8
Відношення до НАУКИ - характеризує суспільство! При владі зеки, пахани + люди безграмотні, безсовісні... Новий Президент НАН має показати характер, - його почує суспільство.....і, паразити мають збільшити оклади в 3-4 рази за рахунок суддів, заробітчан з КМ.... та з конфіскації накраденого! Якщо ЦЯ влада неспроможна, хоч і ОБІЦЯВ, то пора буде вибирати терміново дієздатних ( як сказав Президент ФБУ що ці евнухи...)!
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16.12.2020 19:15
+7
Так зебилам Порошенко до сих пор в штаны срет
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16.12.2020 19:14
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16.12.2020 19:09 Відповісти
Так зебилам Порошенко до сих пор в штаны срет
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16.12.2020 19:14 Відповісти
опять боты на окладе..."александригоревич".он же "старыйзольдпт"..он же ...
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17.12.2020 10:52 Відповісти
Штаны ему закакал. Вот его и колбасит. Он дупу себе ваЗЕлином намастил, а тут ещё и Порох в штаны ему навалил.
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16.12.2020 19:22 Відповісти
С точностью до наоборот, как государство платит ученым, так они и работают. Настоящие просто уезжают, остается шлак, который тупо пилит бюджет НАНУ.
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16.12.2020 19:48 Відповісти
А сколько нужно? Напечатали же 50млрд. Еще напечатают, не вопрос. Только скажи, сколько нужно.
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16.12.2020 19:08 Відповісти
Відношення до НАУКИ - характеризує суспільство! При владі зеки, пахани + люди безграмотні, безсовісні... Новий Президент НАН має показати характер, - його почує суспільство.....і, паразити мають збільшити оклади в 3-4 рази за рахунок суддів, заробітчан з КМ.... та з конфіскації накраденого! Якщо ЦЯ влада неспроможна, хоч і ОБІЦЯВ, то пора буде вибирати терміново дієздатних ( як сказав Президент ФБУ що ці евнухи...)!
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16.12.2020 19:15 Відповісти
Нам хватает тех интеллектуалов которые какие-то курсы за границей или при синагоге закончили. Зачем нам академики, самые талантливые из них уже за границу уехали, а те что менее в Новом 2021 году.
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16.12.2020 19:53 Відповісти
И как это поменять, всем подавай халяву.
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16.12.2020 19:55 Відповісти
Наука буває фундаментальна та прикладна. Мало хто замислювався над питанням чому так а не інакше. Ті хто займається наукою фудаментальною якось пропонують свої теоріі та навчальні ТРУДИ. Не всі воні взмозі доказати свою точку зору, але там можливо найти кріхітку диаманта в цій белеберді. Прикладна наука - ЦЕ ЗРОБЛЕНО. ЦЕ йде на користь споживачу. Питання - Ви були в вугільній шахті? Як забезпечуєця безпека шахтарів? Скільки треба добавити свіжого повітря щоб розбавити виділення метану до не взривобезпечної суміші? ГРОШІ на ВІТЕР, вітер якій треба рахувати. Институт Гео-Технічної Механіки (ІГТМ) Національної Академії Наук України розробив пристрій АПР-2 (анемометр переносній руднічний), також МДР6 (мікроманометр діфференціальний руднічний 6000 Па). Перший пристрій дозволяє виміряти кілікість првітря на площину поверхні, другиий - ОПІР проходженню цього повітря на необхідній відстані. Не буду голослівним. Наберіть в пошуку GOOGLE АПР-2, а також МДР6. Ці пристрої дійсно існують, можливо придбати. За такими парметрами в світі не існує жодного пристроя.
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16.12.2020 20:13 Відповісти
Если старший научный сотрудник не может разработать для страны ни вакцины, ни ударного стелс-беспилотника, то и зарплата по принципу "делают вид что платят".
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16.12.2020 19:17 Відповісти
я старший научный, за прошлый месяц получил 4 тысячи гривен, платят только часть зарплаты и уже много лет, если бы не помощь близкого человека, не хватило бы на таблетки от ковида (которым вот переболел в конце ноября - начале декабря), есть масса важных накопленных знаний, ненужных нашему электорату, больше кричат о врачах, учителях, покрикивают о шахтерах (которых у нас почти нет, 90% остались в Лугандонии и Домбабве), лучше бы я тянул провода и закручивал гайки, как на заре своей трудовой карьеры, и получал бы за это в 5 раз больше, чем сейчас, но жизнь не переиграть.
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16.12.2020 19:53 Відповісти
В тренде ворье и приспособленцы, как начали в 90х с разграбления страны, так и не могут остановиться, какая наука...
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16.12.2020 19:57 Відповісти
это все началось еще в "крутом" ССССР - вспоминаю придуманное "внедрение" на тысячи руб...
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17.12.2020 10:49 Відповісти
Разрешите поинтересоваться, в какой области накопленные знания?
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16.12.2020 20:14 Відповісти
интересоваться вы можете, не знаю зачем, но я ценю анонимность, поэтому не отвечу, просто есть знания, которые исчезнут вместе со мной, в НАНУ осталось 30 тысяч человек, или уже меньше, похоже мечта клоунов об уничтожении украинской науки скоро свершится.
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16.12.2020 20:24 Відповісти
Почему не удается продать эти знания в виде консультаций и книг?
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16.12.2020 22:32 Відповісти
В США в 2500 академиков работают без зарплаты...а у на 30 тыс!!! надо оставить 300..и без зарплаты....если ты реально ученый и разрабатываешь нужное для страны - в деньгах у тебя проблемы не будет.....а если самое полезное в жизни академика..уборка помидор в колхозе на 1 курсе ..то и 9 тыс..--это много.хватит 2..
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17.12.2020 10:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/470758 пробуйте себе за кордоном, там знання завжди в ціні. Перед свинями нічого бісер (зання) сипати.
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16.12.2020 20:25 Відповісти
Чтобы разработать такие вещи, нужно вложить весь бюджет НАН. Но в целом вы, конечно, правы, много, много, слишком много платят!!😀
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17.12.2020 08:41 Відповісти
Скоро легче будет найти инопланетянина чем научного работника.Кто из вас может похвастаться что у него есть товарищ из науки?
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16.12.2020 19:18 Відповісти
А выхлоп от их "работы" равен нолю ... любая китайская фирмочка даст фору.
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16.12.2020 19:19 Відповісти
И это правда. После научной разработки нужно ещё несколько одобрямс, которые под силу только какому-то корупционеру, но никак не учёному. Так посмотрите у нас все корупционеры кандидаты и доктора юридических наук. Саму киваловскую докторантуру заканчивали на "отлично"
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16.12.2020 19:56 Відповісти
Так и школа проФФессуры у нас передовая...теперь ещё и удалённая.
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16.12.2020 20:16 Відповісти
Это такой пост, когда нечего сказать. Просто слов нет.
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16.12.2020 19:20 Відповісти
Майже халява = 9000к грн офіційно + (внески ЄСВ, страховий стаж, лікарняні, інші блага) за "..пінаніє куйов або чєсаніє звізди на роботі.."
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16.12.2020 19:57 Відповісти
І на Крузаках на роботу їздять...)))
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16.12.2020 20:50 Відповісти
Нафталин, а не НАНУ. Совковый НАФТАЛИН.
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16.12.2020 19:23 Відповісти
Стругацкие подробно описали все в своём произведении...»НИИЧАВО» . разогнать их нафиг)))))
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16.12.2020 19:36 Відповісти
Тваки да, в нашем НАНУ одни Выбегайло. Изредка пролетает Мерлин. И под затонью постоянно дождит.
Спасибо напомнили, надо перечитать.
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16.12.2020 19:45 Відповісти
ТЫ кем работаешь? Где работаешь? Что тАбЯ связывает с НАНУ? Расскажи ВСЕМ, или засунь свой паршивый язичек себе в хупу. Если приведёшь хорошие аргументы в свою защиту, Я ПРИНЕСУ ПРИЛЮДНО СВОИ ИЗВЕНЕНИЯ .
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16.12.2020 20:28 Відповісти
Во первых, не "ты", а "вы". Вас видимо ни мама с папой ни ваши коллеги не научили тому, что в общении с незнакомыми людьми надо говорить "ВЫ", а не тыкать. Вроде бы позиционируете себя типа учёного, а риторика обсоса из криворожской подворотни. К слову, ВЫ, какое ПТУ оканчивали? Или это уже было не ПТУ, а "колледж" в Жашкове?
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16.12.2020 20:59 Відповісти
Почитай мой комент выше. Поймеш, где я работаю, что сделал, междЕ Прочей яГ_один из 7 разработчиков этого и другого прибара.
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16.12.2020 20:33 Відповісти
Та неправда! У нас весь кабмін - Мерліни!
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16.12.2020 20:42 Відповісти
ВыбегаЛЛо, пардон, а не Выбегайло, перечитайте, я вот с месяц назад прочёл по новой.... уж который раз - не упомню
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16.12.2020 20:45 Відповісти
P.S. За разработку и внедрение на шахтах Украины и тогда, якоБЫ дружественной срашки, была получена коллективом премия "Скочинского". На шахтах Украины и срашки работают более 5000 приборов. КакАе ты имешь отношение у НАНУ - НУ ОТВЕТЬ...
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16.12.2020 20:49 Відповісти
Не возбуждайтесь так, учёный вы наш. Или их? И вот это, два прибора, и ВСЁ на ВСЮ НАНУ за 30 лет? Огласите ВЕСЬ список за 30 лет.
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16.12.2020 20:56 Відповісти
Прошу прощения. Вы меня взбесили, не ответили на мои вопросы. Школу не закончил, некогда было, электроникой, радиотехникой и радио связью занялся с 9 лет. Самые редкие связи - Маршаловы острова, самая дальняя Сидней. Европа и Америка зависела от прохождения волн. Работал на коллективке UK5ECC. ДРПСТ закончил с отличием и прктически экстерном, ДМЗ, армия, ДИИТ, Радио завод,ПО Орбита, ИГТМ НАН Украины. Вы когда нибудь занимались разработкой и внедрением чего нибудь на гос предприятии? Коллектив у нас мал. Осталось 6 человек, которые умеют работать головой, + работать на любых станках вт.ч. чпу, 1 пришел, два умерли. Среди нас есть конструкторы,технологи, теоретики и практики и каждый может работать простым слесарем, инструменталищиком и т.д. Наш коллектив имеет много патентов. Будет желание - ЗАЙДИТЕ в гости. Посмотрите. Я не собираюсь говорить о всей НАНУ, - эти разговоры как средней температуре пациентов по больнице. Заходите. [email protected]
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16.12.2020 21:51 Відповісти
Старый зольдатет. Ты в АРМИИ служыл? Если Да,то где и кем, только не ври, говори правду, а то расколю на вранье как ГНИДУ. НЕ оветишь - Значит пид..... Если нормальный человек - буду с удовольствием общаться, ПРИНЕСУ ВСЕ ИЗВИНЕНИЯ за ВСЕ НАНЕСЁННЫЕ ОСКОРБЛЕНИЯ
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16.12.2020 21:02 Відповісти
Повторяю, для бердыческого "интелеХента", к незнакомым людям обращаються на "ВЫ" и не тыкают им. Впрочем, какая НАНУ, такие и сотрудники.
Служил. Более 30 лет. Военный врач психиатр. Ещё вопросы у выпускника жашковского ПТУ будут?
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16.12.2020 21:06 Відповісти
К слову, у меня к вам пара вопросов.
Первый, - расскажите технологический процсс раскалывания гниды. Меня это очень заинтересовало. Технологию вы лично в НАНУ разрабатывали или с группой единомышленников? Напоминая, "гниды" это яйца вшей.
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16.12.2020 21:11 Відповісти
После ответа на первый мой вопрос, о технологическом процессе раскалывания яиц вшей, гнид, задам вам второй вопрос.
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16.12.2020 21:14 Відповісти
Я, Паша Павлов, не дождался вашего ответа. Иду в душ и потом буду перечитывать "Понедельник начинается в субботу", про ваше НИИЧАВО. Будет желание, завтра после 15 часов отвечу. С утра надо в госпиталь, коллеги попросили приехать. Говорят случай уникальный, собака "Павлова" заговорила.
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16.12.2020 21:24 Відповісти
Суки ! Конституцией предусмотрено выделение 5 % от ВВП на медицину! Это закон, мля!
В бюджет на 2021г. на медицину заложили 4% !
И это тогда, когда пандемия !
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16.12.2020 19:23 Відповісти
Из-за этих академиков шмаркля своим прихлебателям никак 4000 евро не может сделать.
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16.12.2020 19:49 Відповісти
А скільки зарплати отримують дійсні члени академії наук США,чи їхні колеги з німецької академії наук ?
А зарплати у них немає, це громадська організація, там заробляють за результат:
Націона́льна акаде́мія нау́к США (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. United States National Academy of Sciences) - провідна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0 наукова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F організація https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , утворена https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 3 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1863 1863 актом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгресу , підписаним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 президентом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD Авраамом Лінкольном .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Академія служить «радником нації в питаннях науки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 техніки і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 медицини» . Члени академії працюють на громадських засадах.
Нові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA академіки обираються довічно таємним голосуванням дійсних членів. Обрання академіком вважають одним з найпочесніших символів визнання наукових заслуг.
Керує академією рада з 12 членів на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 президентом . Президент і члени ради обираються на 6 років, президент може бути обраний не більше ніж на два терміни.
Станом на 2016 рік, Національна академія наук нараховує близько 2400 членів НАН і 500 іноземних партнерів. Приблизно 190 членів здобули Нобелівську премію.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-2 [2]
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16.12.2020 19:53 Відповісти
Середня зарплата в Академії наук - 9 тисяч гривень, - президент НАНУ Загородній - Цензор.НЕТ 1063
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16.12.2020 19:55 Відповісти
Чому Пакистан де пустеля, гори і палять кизяками в їх кишлаках, зумів зробити ядерну зброю а Україна її профукала? НАН в час війни не має права задовольняти власне зацікавлення світобудови за кошти злидених громадян? Тому потрібна система і розвитку науки яка буде творити прогрес в розвитку України, а це і патентне право, яке повинно чітко реєстврувати винаходи громадян, це і пріорітет на створення нових типів озброєнь гіперзвукових ракет, космічних технологій, це і вирішення нагальних екологічних проблем і проблем державного устрою без ліфтів які корумпованих ідіотів закидають на найвищі щаблі влади. Тобто у нас немає ресурсів на досліджування Чи є життя на Марсі... У нас є і без Марсіанських проблем є багато інших проблем.
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16.12.2020 20:04 Відповісти
Знову пудрять мозги середнім рівнем при неповній занятості.
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16.12.2020 20:18 Відповісти
Прежде чем плакать про нзкие зарплаты - нужно утром на автостоянку перед конторой заглянуть.. многое станет понятным. На стоянке перед любой больничкой не протолкнуться от мерседесов нищих врачей... А стоянки перед СБУ легко спутать со стоянкой арабских шейхов...
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16.12.2020 20:20 Відповісти
Про корупцію всяких ректорів знаю точно, що державну землю інститутів вони ділили - теж знаю. Що вони завжди корчать с себе "бідну інтелігенцію" - нічого нового, інакше не буває.
В мене для них геніальна ідея! Зробити хоч щось в свому житті. Тільки за теорію в світі добре платять, я вже не говорю про якесь залучення інвесторів...
Званя "Академік наук" - це вид взятки, не більше.
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16.12.2020 20:25 Відповісти
Який хороший випускник вузу піде в науку , знаючи , що стане відразу жебраком ? Кому це потрібно ? В Німеччині , докторант в клініці , зарплата 2400 євро нетто . І це ще нема наукового ступеня .В холоді не сидить , ситий. Лишень працюй .
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16.12.2020 20:28 Відповісти
Щоб бути "В Німеччині , докторант в клініці , зарплата 2400 євро нетто" треба вчитися як в Німеччині, а не 100баксів в зачотку. Толкові лікарі і в нас можуть такі гроші за день заробити.
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16.12.2020 22:37 Відповісти
Якщо в тій аХадемії сидять дохТура пед та псих "наук" - то то ще й забагато. Ці "вчені" вже винесли мозок.... а по суті - яка наука - така й ЗП.
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16.12.2020 20:41 Відповісти
Помнится... в совке была академия пед.наук... средний возраст акадЭмиков - 72 года был, во была научная тусовка. Не думаю, что изменилось что-то
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16.12.2020 20:47 Відповісти
280 ойро для бездарів - та ви там з жиру біситесь!
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16.12.2020 20:47 Відповісти
Дурак ты товарищ, пошлый дурак
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16.12.2020 21:13 Відповісти
За такие деньги толковый специалист не то, что не должен работать, а должен даже немного вредить
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16.12.2020 21:09 Відповісти
Навіщо їм та наука? В поліцаї нехай ідуть. Там старт з 12тисяч..і то кажуть мало.
https://ua.interfax.com.ua/news/political/709702.html Фінансування поліції в проекті держбюджету 2021 р є недостатнім - голова комітету Денис Монастирський
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16.12.2020 21:24 Відповісти
9000 грн це й так багато. Шо ця академія за останні 30 років відкрила чи розробила? Ходять штани протирають...
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16.12.2020 22:17 Відповісти
Так, вченим по 9 тис. гривен, а за те коболєвим, вітренкам і всякій безмозглим депутатам і їх помічникам -мільйони і сотні тисяч. Ще трохи і будемо при таких керовніках з кам"яними сокирами ходити.
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16.12.2020 23:02 Відповісти
Отмечается, что средняя заработная плата в Академии составляет 9 тысяч гривен. Это на 28% меньше, чем зарплата в промышленности.Источник: https://censor.net/ru/n3237366

В какой такой промышленности??? Хорошо, возьмем среднюю зарплату по стране - 12 000 (по факту те же 9 000)...но у них же еще идут доплаты за степень (а если хорошо покопать, то и степени липовые)! Быть академиком и так престижно + еще есть где заработать (если действительно разрабатываешь актуальные проекты)...та любое, уважающее себя, предприятие возмет академика на хорошую заплату, если он действительно чего то стоит!
Так что не надо ля-ля ...просто доплаты и премии срежут! Я не против, что бы врачи (специалисты) или другая прикладная наука зарабатывала хорошо...та пускай все зарабатываю достойно...но мы опять наступаем на грабли - кто то ровней других!
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16.12.2020 23:34 Відповісти
псевдо науку пора закрывать...всем "дохторам" и "кандедатам" ликвидировать эти звания
научная разработка должна имеет практическое применение - как во всем мире только за это платить а не за псевдозвания........а у нас привыкли переписывать....из пустого в порожнее....результат-0..
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17.12.2020 10:36 Відповісти
 
 