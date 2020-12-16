Представник РФ Гризлов не з'явився на засідання Тристоронньої контактної групи після святкування ювілею

Повноважного представника президента Росії Бориса Гризлова не було на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи.

Про це українська делегація в ТКГ повідомляє в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій. На жаль, ми не побачили уповноваженого представника президента РФ в Тристоронній контактній групі пана Бориса Гризлова", - сказано в повідомленні.

Напередодні Гризлов відсвяткував 70-річчя. Президент Росії Путін нагородив його орденом "За заслуги перед Вітчизною" I ступеня.

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