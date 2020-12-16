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Новини
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Представник РФ Гризлов не з'явився на засідання Тристоронньої контактної групи після святкування ювілею

Представник РФ Гризлов не з'явився на засідання Тристоронньої контактної групи після святкування ювілею

Повноважного представника президента Росії Бориса Гризлова не було на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи.

Про це українська делегація в ТКГ повідомляє в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій. На жаль, ми не побачили уповноваженого представника президента РФ в Тристоронній контактній групі пана Бориса Гризлова", - сказано в повідомленні.

Напередодні Гризлов відсвяткував 70-річчя. Президент Росії Путін нагородив його орденом "За заслуги перед Вітчизною" I ступеня.

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Автор: 

Гризлов Борис (78) росія (65129) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+13
Представитель РФ Грызлов не явился на заседание Трехсторонней контактной группы после празднования юбилея - Цензор.НЕТ 1408
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16.12.2020 19:21
+9
У грызлова внешность запойного алкаша в ремиссии.
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16.12.2020 19:21
+5
Особняком стоят США. Меня прибешивают крайности доморощенных «трампистов» и «байденистов», согласно мнению которых, Трампом всецело управляет путин, а Байден - отъявленный левак, которым будет управлять Камала Харрис. Во-первых, перестаньте дрочить на американских президентов, которые придут и всё в Украине разрулят. Этим вы демонстрируете «меншовартість» и объектность нашей страны. А также унижаете Америку, подспудно сравнивая её с Россией и априори предполагая, что один человек может разрушить вековую систему противовесов и сдержек. Не надо унижать ни Трампа, ни Байдена - их выбирал американский народ. Да, для нас Байден выглядит предпочтительнее хотя бы в том, что обещает вернуть Вашингтону роль «мирового полицейского» и усилить политико-экономическое давление на Москву. А это гораздо важнее всех «Джавелинов» вместе взятых. Кроме того, в команде Байдена есть планы поставок в Украину комплексов MIM-104 Patriot - вопрос должен решиться до лета.
Ещё надо учитывать прекрасные отношения Байдена и Порошенко. Уже есть информация, о том, что планируется пригласить Петра Алексеевича на инаугурацию 20 января. Вот там и должен состояться важнейший разговор, который определит будущее американско-украинских отношений на ближайшие годы.
Как видите, иногда внешняя политика государства живёт не благодаря политической воле страны, а вопреки ей - что мы сейчас и наблюдаем. Но лично мне печально видеть, как моё родное ведомство из важнейшего субъекта политики государства превращается в объект малопрофессиональных манипуляций зелёной власти. Но, переживём и это - главное сохранить страну.
На сегодня всё. Во второй части лонгрида остановлюсь на геополитической обстановке на Ближнем Востоке и изменении тактики Москвы по отношению к Украине. Шануймося!https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZXuN4z4KP3Xi_sjA4HisAs5XC7UiVgMuzoBdwK6I1c0XM5GndPdiHfRqpmBrij5JC2JNMBTYW6Y8B8IkiCATxq_LHJvmkgLcDX338GsFcuVTHRTIEWjqh-Dfc8VFic8UPADnaQrAA1T5K9qr0nZGkUImNlZ_w0eW8cJpTvm9QSbcR_vgY2EfMMrddk1DjzltFc&__tn__=-]C%2CP-y-R
Helgi Sharp
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16.12.2020 19:49
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Представитель РФ Грызлов не явился на заседание Трехсторонней контактной группы после празднования юбилея - Цензор.НЕТ 1408
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16.12.2020 19:21 Відповісти
https://twitter.com/Ogrysko

https://twitter.com/Ogrysko Volodymyr Ogrysko https://twitter.com/Ogrysko @Ogrysko https://twitter.com/Ogrysko/status/1337811365856235520 12 дек.

Московська «дипломатія» пробила чергове дно: щоб «насолити» Меркель, запросили і прийняли на високому рівні (Лавров) представників праворадикальної, фактично реваншистської опозиційної партії «Альтернатива для Німеччини».
Такі та схожі на них тепер у Москви друзі. Це справжня ізоляція
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16.12.2020 20:26 Відповісти
У грызлова внешность запойного алкаша в ремиссии.
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16.12.2020 19:21 Відповісти
Плохо организованное похмелье ведет к длительному запою
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16.12.2020 19:57 Відповісти
Після "полірування" боярою відходять до 40 діб. Після 40 доби інша музика у ритуальному стилю...
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16.12.2020 20:39 Відповісти
Пьянка - прежде всего. А какая же пьянка без опохмелки?
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16.12.2020 19:24 Відповісти
так примерно
Представник РФ Гризлов не з'явився на засідання Тристоронньої контактної групи після святкування ювілею - Цензор.НЕТ 5120
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16.12.2020 19:52 Відповісти
У Грызлова грызло
очень уж
зло...
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16.12.2020 19:25 Відповісти
... а всё боярышник виноват... .
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16.12.2020 19:29 Відповісти
Все нормально. "Представників" України це не образило.
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16.12.2020 19:34 Відповісти
кацап забухал. Малоросы тихонько подождали в прихожей
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16.12.2020 19:36 Відповісти
Если не было грызлова, то по логике заседание должны были отменить( ТКГ это Украина,ОБСЕ,россия) или Кравчук обсуждал что-либо с представителями ОРДЛО ?
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16.12.2020 19:38 Відповісти
Нагрызлось, животное
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16.12.2020 19:46 Відповісти
Шото кацапы вообще , - замыкаются в себе . ... . То ли балет " лєбєдіноє озєро " вскорє ждать , то ли єщё какой - то падлянкі ...(( .
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16.12.2020 19:47 Відповісти
О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ (лонгрид - часть первая)

Начну издалека. 20 лет я прорабатал в системе МИДа, и на моей памяти сменилось около десятка министров. Самыми харизматичными из всех считаю Геннадия Удовенко и Петра Порошенко.

Первый - идейный РУХовец закалки В.Черновила, глыба знаний, опыта и патриотизма. Помню, в 1996 году, уже будучи немолодым, он прилетел из США, и в тот же день должен был лететь с визитом в Японию. Самолёт задержался, а потому его жена - Дина - привезла в аэропорт свежие рубашку и костюм. Он переоделся в зале ожидания, и пересел с одного лайнера на другой.

Летели на Ту-154 с двумя посадками - Новосибирске и Хабаровске, т.е. поспать почти не получалось. Тогда отношения с запоребриком ещё были сносными, а потому в этих двух городах нашу делегацию встречали губернаторы и накрывали прямо в аэропорту столы. Водка и икра. Икра и водка. Причём, водку наливали в фужеры. Помню, Геннадий Йосифович там и там выпил по три фужера. У него даже не заблестели глаза - он был подтянут и… абсолютно трезв.

Прилетев в Японию, мы сразу попали на приём в Посольстве. Тоже со спиртным, тоже с разговорами и переговорами. Человек, который за сутки осуществил два межконтинентальных перелёта, выпил более полулитра спиртного и не спал две ночи, ни одним жестом и ни одним словом не дал усомниться в своём профессионализме. На следующий день в 6 утра мы уже уехали в Осаку на презентацию EXPO…

Затем я познакомился с Порошенко. Уже как-то писал о том, что бросалось в глаза. В первую очередь, очень высокие амбиции - именно они отличали его от предшественников. И на первом месте стояли амбиции не личные (хотя этого также хватало), а государственные - до этого я не встречал ни одного госслужащего, который бы НАСТОЛЬКО упорно болел за дело и болезненно воспринимал поражение. Диктатором к подчиненным назвать его нельзя, но он реально заряжал личным упорством всех, кто работал рядом. С бумагами иметь дело не любил - иногда рутинные документы ждали его подпись месяцами. Отдавая предпочтение живому общению с иностранными коллегами, прекрасно оперировал логикой, фактами, планами. Переходил с одного языка на другой. При этом письменных тезисов, которые мы для него готовили, не признавал - все держал в голове, за ночь досконально изучив тот или иной вопрос. Еще тогда я подумал, что наконец появился СИСТЕМНЫЙ человек, который видит себя украинским де Голлем, потому что главное для него не власть как таковая, а амбициозная возможность остаться в истории человеком, при президентстве которой страна пройдет точку невозврата к "русскому миру". Впрочем, так и случилось.

Последним перед зелёной властью был Павел Климкин. Не могу назвать его харизматичным дипломатом. Он был рабочей лошадкой - упорной и трудолюбивой. И без больших амбиций. Но за счёт своего трудолюбия и тандема с Порошенко, наша дипломатия 2014-2019 годов сделала огромный скачок вперёд, венцом которого стали безвиз и создание международной антироссийской коалиции.

В те годы имя Климкина попадало в ежедневные новости по нескольку раз. Каждый день он с кем-то встречался, куда-то ездил, давал брифинги, вёл телефонные переговоры, участвовал в форумах. Он был в постоянном мейнстриме, а Украина - в топе мировых новостей.
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16.12.2020 19:48 Відповісти
Что имеем сейчас? Пристайко - тот вообще прошёл бледной тенью, не оставив никакого следа. Кулеба… Очень неглупый человек и неплохой дипломат. Но вы часто слышите его фамилию в новостях? Он что-то в этой жизни решает? Когда был последний визит министра иностранных дел хоть куда-нибудь? Когда он вёл последние переговоры со своими хомологами? Когда устраивал пресс-конференцию по достижениям своего ведомства? Вот и я не помню. Потому, что внешней политикой, как и всем остальным, руководят дилетанты - Ермак, Кравчук и сменная бригада фокиных-сивох. Системности - ноль, результативности тоже.
Помните слова Зе, что проблема Донбасса должна быть решена до конца текущего года, а если не будет решена, то, мол, имеется план «Б». 16 декабря, проблема не решена -где план «Б»? Где вообще какой-нибудь план?
Если кто не заметил, то я вам сейчас скажу: за год Украина потеряла Германию, Францию и почти все страны Западной Европы. Вы часто с 9 декабря 2019 года слышали фамилии Меркель и Макрона в украинском контексте? Не часто - потому, что уже полгода, как они самоустранились от контактов с нашим руководством. А тот разговор, который гарант, якобы, провёл недавно с Меркель, был чисто протокольным трепом, на который канцлер согласилась из жалости.
Дальше… Вчера послы стран ЕС одобрили продление экономических санкций против России на полгода. На ПОСЛЕДНИЕ полгода. Летом, если не произойдёт чего-то экстраординарного, 50% санкций с Кремля буду сняты. Не может и не хочет быть Европа более проукраинской, чем Украина. Говорит Зеленский постоянно, что не теряет надежду договориться С Путиным - договаривайся, а у нас свои интересы: торговля, газ, нефть… Только Польша и страны Балтии ещё держатся - потому, что лучше других знают, что такое российская оккупация.
Дальше… Грузии уже в 2021 году НАТО предоставляет ПДЧ - вопрос решённый и стоит в повестке дня. Украина? Не, не слышали… А не слышали потому, что никаких движений в этом направлении руководство страны не делает. Ученья? Так это заслуга не Зеленского, а Порошенко, который зарядил план таких учений на 5 лет вперёд. Не было бы его, Зермак сейчас проводил бы учения со странами ОДКБ.
В плане утешения могу сказать, что свято место пусто не бывает, и с уходом Парижа и Берлина, их место в украинской политике пытаются занять Лондон и Анкара, всячески усиливая свои лобби в Киеве. И, опять таки, это не заслуга власти - это геополитические интересы Британии и Турции, которые пытаются разыграть украинскую карту в отношениях с Россией.
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16.12.2020 19:49 Відповісти
Особняком стоят США. Меня прибешивают крайности доморощенных «трампистов» и «байденистов», согласно мнению которых, Трампом всецело управляет путин, а Байден - отъявленный левак, которым будет управлять Камала Харрис. Во-первых, перестаньте дрочить на американских президентов, которые придут и всё в Украине разрулят. Этим вы демонстрируете «меншовартість» и объектность нашей страны. А также унижаете Америку, подспудно сравнивая её с Россией и априори предполагая, что один человек может разрушить вековую систему противовесов и сдержек. Не надо унижать ни Трампа, ни Байдена - их выбирал американский народ. Да, для нас Байден выглядит предпочтительнее хотя бы в том, что обещает вернуть Вашингтону роль «мирового полицейского» и усилить политико-экономическое давление на Москву. А это гораздо важнее всех «Джавелинов» вместе взятых. Кроме того, в команде Байдена есть планы поставок в Украину комплексов MIM-104 Patriot - вопрос должен решиться до лета.
Ещё надо учитывать прекрасные отношения Байдена и Порошенко. Уже есть информация, о том, что планируется пригласить Петра Алексеевича на инаугурацию 20 января. Вот там и должен состояться важнейший разговор, который определит будущее американско-украинских отношений на ближайшие годы.
Как видите, иногда внешняя политика государства живёт не благодаря политической воле страны, а вопреки ей - что мы сейчас и наблюдаем. Но лично мне печально видеть, как моё родное ведомство из важнейшего субъекта политики государства превращается в объект малопрофессиональных манипуляций зелёной власти. Но, переживём и это - главное сохранить страну.
На сегодня всё. Во второй части лонгрида остановлюсь на геополитической обстановке на Ближнем Востоке и изменении тактики Москвы по отношению к Украине. Шануймося!https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZXuN4z4KP3Xi_sjA4HisAs5XC7UiVgMuzoBdwK6I1c0XM5GndPdiHfRqpmBrij5JC2JNMBTYW6Y8B8IkiCATxq_LHJvmkgLcDX338GsFcuVTHRTIEWjqh-Dfc8VFic8UPADnaQrAA1T5K9qr0nZGkUImNlZ_w0eW8cJpTvm9QSbcR_vgY2EfMMrddk1DjzltFc&__tn__=-]C%2CP-y-R
Helgi Sharp
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16.12.2020 19:49 Відповісти
Представник РФ Гризлов не з'явився на засідання Тристоронньої контактної групи після святкування ювілею - Цензор.НЕТ 4575
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16.12.2020 19:50 Відповісти
Он как и шмаркля положил на страну и уехал в Оман за инвестициями для Московии.
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16.12.2020 19:59 Відповісти
Здох...?
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16.12.2020 20:00 Відповісти
Та по нему видно в запой ушел....
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16.12.2020 20:20 Відповісти
Алкаш гризлов куй клав на ТКГ, а ЗЕсопля схаває. Московити абсолютно не рахуються з ЗЕвладою. Кравчучка думала якщо буде вилизувати дуупи московитам то заробить уважуху, а вони мужики з яйцями - взяли і плюнули в ЗЕіпальники. Уявіть - випивка важливіша за зовнішньополітичні справи.
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16.12.2020 20:20 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky @apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky



В 53-м дележка постов началась сразу же, когда соратники обнаружили т. Сталина лежащим в моче на полу своей дачи
Политически Пу уже в том же состоянии на полу своего бункера.
Об этом все «Проекты», бьющие по членам «Озера».
17-го смотрите в прямом эфире шоу «Восставший из мочи».
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16.12.2020 20:22 Відповісти
Да и .уй на него.
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16.12.2020 20:31 Відповісти
нажрался свинособака
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16.12.2020 21:08 Відповісти
Перебрал боярошника!
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16.12.2020 21:12 Відповісти
Закуски было мало...
Представник РФ Гризлов не з'явився на засідання Тристоронньої контактної групи після святкування ювілею - Цензор.НЕТ 1916
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16.12.2020 21:19 Відповісти
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16.12.2020 23:22 Відповісти
а там вообще был российский представитель? Сообщается ведь, что он бухой. Если так, то кто кому чего представлял?
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16.12.2020 22:30 Відповісти
 
 