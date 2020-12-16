Росія випробовує новий тип протисупутникових ракет, - Пентагон
Росія провела випробування протисупутникової ракети прямого перехоплення (системи DA-ASAT). При цьому вона продемонструвала 2 типи космічної зброї - орбітальну протисупутникових систему і систему, здатну знищувати супутники на низькій навколоземній орбіті.
Про це повідомляє Космічне командування Міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ.
Дату і місце випробувань у Пентагоні не назвали, але зазначили, що Москва розробляє і випробовує кілька типів космічної зброї, зокрема лазерної.
"Постійні випробування цих систем Росією демонструють, що загрози космічним системам США і їх союзників швидко ростуть. Створення Космічного командування США як єдиного бойового командування країни в космосі і Космічних сил США <...> не могло бути більш своєчасним", - заявив командувач космічним командуванням США генерал Джеймс Дікінсон.
У заяві також зазначено, що Росія продемонструвала два абсолютно різні типи космічної зброї. Перший тип - це система DA-ASAT, здатна знищувати супутники на низькій навколоземній орбіті, яку в Росії неодноразово випробовували. Застосування такої зброї, вказують у США, може призвести до значного засмічення, що загрожує комерційним супутникам.
Другий тип - це орбітальна протисупутникова система космічної зброї, яку випробовували на орбіті в 2017 і 2020 роках.
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Потом твою тушку синантропы переработают на собачьи консервы и поставять в паРашку в качестве гуманитарной помощи
Бурятско-мордвинские гены они даже у крокодилов не прокатывают
Пшелна животное,я брезгую общаться с вонючими рашкованскими тварями
Вот у путина бабская привычка тупо дёрнуться, чтобы хоть как-то отреагировать,
а про последствия оно воообще думать не способно, чмурыдло из дзюдоистской раздевалки.
наземная связь в США поди уже вымерла.
а как без неё в современной войне, когда всё глушится и даже дроны падают
вот что останется работоспособным в любое время.
А грязь всегда лезла из кремля.