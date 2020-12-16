УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4361 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
9 773 50

Росія випробовує новий тип протисупутникових ракет, - Пентагон

Росія випробовує новий тип протисупутникових ракет, - Пентагон

Росія провела випробування протисупутникової ракети прямого перехоплення (системи DA-ASAT). При цьому вона продемонструвала 2 типи космічної зброї - орбітальну протисупутникових систему і систему, здатну знищувати супутники на низькій навколоземній орбіті.

Про це повідомляє Космічне командування Міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ.

Дату і місце випробувань у Пентагоні не назвали, але зазначили, що Москва розробляє і випробовує кілька типів космічної зброї, зокрема лазерної.

"Постійні випробування цих систем Росією демонструють, що загрози космічним системам США і їх союзників швидко ростуть. Створення Космічного командування США як єдиного бойового командування країни в космосі і Космічних сил США <...> не могло бути більш своєчасним", - заявив командувач космічним командуванням США генерал Джеймс Дікінсон.

Читайте також: Вихід США з Договору про відкрите небо робить нас і наших союзників менш захищеними від РФ, - американський сенатор Менендес

У заяві також зазначено, що Росія продемонструвала два абсолютно різні типи космічної зброї. Перший тип - це система DA-ASAT, здатна знищувати супутники на низькій навколоземній орбіті, яку в Росії неодноразово випробовували. Застосування такої зброї, вказують у США, може призвести до значного засмічення, що загрожує комерційним супутникам.

Другий тип - це орбітальна протисупутникова система космічної зброї, яку випробовували на орбіті в 2017 і 2020 роках.

Автор: 

випробування (402) космос (861) Пентагон (1421) ракети (4022) росія (65129) США (22778)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
При первом испытании 200 000 московитов заработали грыжи, растягивая огромную рогатку.
показати весь коментар
16.12.2020 19:43
+11
Страна, в которой половина населения не знает, что такое в доме газ и горячая вода, а четверть все еще срет в выгребную яму, думает, что она реально представляет угрозу для НАТО?
показати весь коментар
16.12.2020 20:06
+9
Кацапотварь, ты теперь будеш смакатурить китайский болт до своей скорой кончины
Потом твою тушку синантропы переработают на собачьи консервы и поставять в паРашку в качестве гуманитарной помощи
показати весь коментар
16.12.2020 20:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При первом испытании 200 000 московитов заработали грыжи, растягивая огромную рогатку.
показати весь коментар
16.12.2020 19:43 Відповісти
Россия испытывает новый тип противоспутниковых ракет, - Пентагон - Цензор.НЕТ 3676
показати весь коментар
16.12.2020 19:55 Відповісти
Кацапотварь, ты теперь будеш смакатурить китайский болт до своей скорой кончины
Потом твою тушку синантропы переработают на собачьи консервы и поставять в паРашку в качестве гуманитарной помощи
показати весь коментар
16.12.2020 20:12 Відповісти
Ты настолько туп,что и читать тебя не научили? Методичку выучиваешь со звука?
Бурятско-мордвинские гены они даже у крокодилов не прокатывают
Пшелна животное,я брезгую общаться с вонючими рашкованскими тварями
показати весь коментар
16.12.2020 20:18 Відповісти
Постыдился бы и больше не подписывался такой фамилией...
показати весь коментар
16.12.2020 20:21 Відповісти
мля! население уже в лаптях ходит... лебеду боярышником запивает... а карлик ракеты клепает !
показати весь коментар
16.12.2020 19:47 Відповісти
тож може треба нові санкції ? не смішні проти десятка чинуш , а які покладуть економіку рашки за рік ,два !
показати весь коментар
16.12.2020 19:49 Відповісти
Попа к ракете привязать не забыли?
показати весь коментар
16.12.2020 19:49 Відповісти
Россия испытывает новый тип противоспутниковых ракет, - Пентагон - Цензор.НЕТ 3809
показати весь коментар
16.12.2020 19:50 Відповісти
надувную
показати весь коментар
16.12.2020 19:52 Відповісти
Дивно що не щось на кшталт цього...
Россия испытывает новый тип противоспутниковых ракет, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4030
показати весь коментар
16.12.2020 19:58 Відповісти
Россияне несколько веков и Царь пушку показывают. Но стрелять из нее они очкуют.
показати весь коментар
16.12.2020 21:29 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 21 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2008 года ракета SM-3 была выпущена с крейсера «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Lake_Erie&action=edit&redlink=1 Lake Erie » в Тихом океане и через три минуты после старта поразила находящийся на высоте 247 километров аварийный разведывательный спутник https://ru.wikipedia.org/wiki/USA-193 USA-193 , двигающийся со скоростью 7 580 м/с
показати весь коментар
16.12.2020 19:51 Відповісти
как два пальца ....
показати весь коментар
16.12.2020 19:52 Відповісти
они думают это им чем-то поможет
показати весь коментар
16.12.2020 19:52 Відповісти
Россия испытывает новый тип противоспутниковых ракет, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5164
показати весь коментар
16.12.2020 19:53 Відповісти
Россия испытывает новый тип противоспутниковых ракет, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5998
показати весь коментар
16.12.2020 20:05 Відповісти
ракеты не вижу
показати весь коментар
16.12.2020 20:07 Відповісти
Краще б по Воронежу жахнули!
показати весь коментар
16.12.2020 20:11 Відповісти
Опять "Лошарик"? Или "Курск"?
показати весь коментар
16.12.2020 22:28 Відповісти
Страна, в которой половина населения не знает, что такое в доме газ и горячая вода, а четверть все еще срет в выгребную яму, думает, что она реально представляет угрозу для НАТО?
показати весь коментар
16.12.2020 20:06 Відповісти
Будут шапками говно из ям выгребать и америку забрасывать . )
показати весь коментар
16.12.2020 20:51 Відповісти
пиндосы еще 12 лет назад тренировались сбивать спутники
показати весь коментар
16.12.2020 20:06 Відповісти
Это не Россия, а какие то шкодники шалунишки. Чем они там на валежнике занимаются? Сто проц явно не космосом.
показати весь коментар
16.12.2020 20:19 Відповісти
Сколько же выделили денег на это? Я спрашиваю,чтобы знать,сколько денежек пиллорамщики перевезут,из карманов холопов,в экономику США...
показати весь коментар
16.12.2020 20:22 Відповісти
В нынешней ситуации, когда возможность быстро нарастить/возобновить свою спутниковую группировку может стать вопросом победы или поражения, я б на месте американской военщины сделал бы все, что бы Илон Маск со своей SpaceX ни горя, ни финансовых проблем не знал.
показати весь коментар
16.12.2020 20:22 Відповісти
Час вимикати Раше Swift і готувати гуманітарку
показати весь коментар
16.12.2020 20:35 Відповісти
Эту, што-ль ???

Росія випробовує новий тип протисупутникових ракет, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9545
показати весь коментар
16.12.2020 20:40 Відповісти
Ну сами своё и уничтоудрочат .
показати весь коментар
16.12.2020 20:46 Відповісти
А если американцы покажут как они уже умеют сбивать вражеские спутники?
Вот у путина бабская привычка тупо дёрнуться, чтобы хоть как-то отреагировать,
а про последствия оно воообще думать не способно, чмурыдло из дзюдоистской раздевалки.
показати весь коментар
16.12.2020 22:05 Відповісти
ну спутники и раньше были в большой опасности, теперь на них надеяться вовсе нельзя.
наземная связь в США поди уже вымерла.
а как без неё в современной войне, когда всё глушится и даже дроны падают
показати весь коментар
16.12.2020 22:11 Відповісти
только подземные коммуникации связи, на глубине не менее 1,5-2м.
вот что останется работоспособным в любое время.
показати весь коментар
16.12.2020 22:12 Відповісти
да и Китайнет с Чебурнетом, оказывается вещи продуманные, на случай конфликтов.
показати весь коментар
16.12.2020 22:16 Відповісти
А что какая тебе грязь с запада лезет???
показати весь коментар
16.12.2020 22:53 Відповісти
С Запада "лезли" западные фильмы, западная музыка, импортные товары.
А грязь всегда лезла из кремля.
показати весь коментар
16.12.2020 23:26 Відповісти
Выключи интернет (западная грязь)
показати весь коментар
16.12.2020 23:30 Відповісти
опять ***** мультики крутить будет 😀
показати весь коментар
17.12.2020 06:23 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2020 22:51 Відповісти
 
 