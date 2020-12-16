Генасамблея ООН прийняла оновлену резолюцію про порушення прав людини в окупованому РФ Криму, - МЗС

Сьогодні Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену українську резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна". Підтримали резолюцію 64 країни, 23 проголосували проти, 86 країн утрималися.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Нові елементи резолюції відображають численні факти масових порушень прав людини на тимчасово окупованому півострові. Резолюція чітко визначає нелегітимність органів і посадових осіб РФ в Криму у контексті посилення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. На рівні ООН вперше зафіксовано, що такі посадові особи повинні розглядатися лише як "окупаційна влада Російської Федерації", - говориться в повідомленні.

Документ, зазначають у МЗС, констатує, що Росія не виконує міжнародні зобов'язання у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права. Зазначається, що рівень дотримання прав людини в Криму після його окупації Росією значно знизився також через те, що РФ є учасницею меншої кількості відповідних міжнародних договорів, ніж Україна.

Генасамблея ООН наголошує, що Росія використовує пандемію COVID-19 для запровадження невиправданих обмежувальних заходів на півострові, посилюючи репресії проти населення, зокрема шляхом залучення ФСБ.

"Важливо, що Генасамблея ООН не залишається осторонь проблеми звільнення незаконно утримуваних українських громадян. Відзначаючи звільнення у грудні 2019 та квітні 2020 року осіб, утримуваних державою-окупантом на Донбасі, резолюція наголошує на необхідності звільнення усіх українців-політичних в’язнів Кремля, згадуючи поіменно Еміра-Усеїн Куку і Сервера Мустафаєва", - зауважують в МЗС.

Резолюція визнає проблему блокування Росією доступу мешканців Криму до української системи освіти та порушення релігійних прав наших співгромадян. Росія навмисно перешкоджає можливості збереження національної ідентичності, змушує змінювати громадянство, зокрема шляхом обмеження права власності на землю. Все це - свідома політика держави-окупанта зі зміни демографічного складу півострова, яка є воєнним злочином.

У цьому контексті Генасамблея ООН закликає РФ забезпечити безперешкодний та повний доступ до Криму для міжнародних моніторингових місій, зокрема Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та СММ ОБСЄ.

Це - п’ята резолюція Генасамблеї з правозахисної проблематики в окупованому Криму і дев’ята у контексті міжнародного реагування на спробу анексії Росією українського півострова. У МЗС зазначають, що ухвалений документ сприятиме реалізації української ініціативи зі створення "Кримської платформи".