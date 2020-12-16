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У тому, що Зеленський став "розчаруванням року", винні "вчорашні лідери й олігархічні медіа", - Подоляк

У тому, що Зеленський став

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував результати опитування Центру Разумкова, які показують, що президент Володимир Зеленський став головним розчаруванням українців у 2020 році.

Свою позицію він озвучив виданню "Новое время", інформує Цензор.НЕТ.

Подоляк назвав розчарування суб'єктивною категорією і пояснив, що суспільству хочеться швидких і ефективних рішень.

"Такі рішення є. Частина з них продавлюється через фундаментальний опір, через відвертий тіньовий лобізм масштабних політико-фінансових груп. Це час, ресурси і знову час… Але одразу ж з’являються легендарні вчорашні "лідери", олігархічні медіа, які не просто систематично — наполегливо розповідають, що усе "не так і все дуже погано". Вони навмисне формують у суспільства відчуття програшу, відчуття безвиході. Заганяють його [суспільство] у стан негативу і приреченості", — сказав Подоляк.

За словами радника голови ОП, через вплив "олігархічних медіа" і політичних опонентів президента суспільство стає байдужим або на перший план виходять "відверто деструктивні хлопці, мета яких — негайні перевибори".

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"…Володимир Олександрович абсолютно точно дотримується заявлених цілей, незалежно від негативу, який медійно модулюють опоненти, — обов’язкова трансформація старої держави, виведення держави з традиційного корупційного формату, підвищення її конкурентності… І саме тому він же є й політиком року вже другий рік поспіль", — заявив Подоляк.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, дані соцопитування Центру Разумкова свідчать, що 42% респондентів вважають Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. Водночас він став політиком року.

Також опитування показало, що голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють більше, ніж главі держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) опитування (1934) Офіс Президента (2022) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+127
В том, что Зеленский стал "разочарованием года", виноваты "вчерашние лидеры и олигархические медиа", - Подоляк - Цензор.НЕТ 6666
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16.12.2020 20:13
+110
В том, что Зеленский стал "разочарованием года", виноваты "вчерашние лидеры и олигархические медиа", - Подоляк - Цензор.НЕТ 2241
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16.12.2020 20:18
+80
Зєлєнскій нє вінават што он Зєлєнскій.
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16.12.2020 20:12
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Сторінка 5 з 5
З одним з таких, що називається, "я вас любил я бьіл дебил" (80-річним дідом) зараз відбувається трагікомедія в кращих традиціях 95-ого кварталу. Цим дідом, який проживає в сільській місцевості з двома котами, займається СБУ і проти нього, як проти особи, яка готувала держпереворот, вже відкрили кримінальну справу. Дід, який надивився фільмів, де Голобородько розстрілює парламент, в фейсбуці ріпостив фотку з кулеметом і закликав до повалення - УВАГА! - ненависного Порошенка. Отакої! Було б дуже смішно, аби не було дуже сумно. Та дивіться самі, не пожалкуєте, деталі у відео "СБУ ЗЕЛЕНСКОГО ПОСАДЯТ 80 ЛЕТНЕГО ДЕДУШКУ ЗА ПУБЛИКАЦИЮ В СОЦСЕТЯХ" https://www.youtube.com/watch?v=kkHbj-8Pc9s
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17.12.2020 17:02 Відповісти
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17.12.2020 17:10 Відповісти
ні, с..а, капітуляція та відкат у 2013 рік повинні надихати і сіяти оптимізм!
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17.12.2020 16:06 Відповісти
Ахахахаха))))) Коротше, винен Порошенко))))
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17.12.2020 16:07 Відповісти
В том, что Зеленский стал "разочарованием года", виноваты "вчерашние лидеры и олигархические медиа", - Подоляк

Подоляк , мне ваши олигархические медиа до дупи , я хожу в магазин и вижу цены на продукты . Вся ваша шобла в доле и Зиленскай в первую очередь .
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17.12.2020 16:08 Відповісти
Всі їм заважають, всі їм плутаються під ногами... А такої більшості в парламенті не було навіть у комуністів, не було свого кабміна, свого генбеняпрокурорші, свого абиякогорюкзака, свого бакланабезпеки, своїм нянь бородатих і лисих бабусь. Що вам ще недостає? Розуму і українства - ви є безпорядні малороси і **********. Ви навіть осквернили українську церкву, назвавши її Томос (визнання світу) термосом. Навіть ворог собі такого не дозволяв. Попереднику ніхто не заважав? Ніхто не виступав по гавноканал+какаканал бені і мертверчука з поздоровленням замість діючого президента? Ніхто не брехунькав по всіх каналах і з кожної праски?
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17.12.2020 16:12 Відповісти
Конечно это так, ведь Зеленский не может быть виноват.
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17.12.2020 16:29 Відповісти
странные люди, с чего они ждали что кто то одним щелчком пальцев разрулит всю ту глубину жопы, в которую свалилась страна ? помнится еще Сорос сказал что для перезапуска украины надо 50 миллиардов долларов ежемоментно и еще пару сотен в течении нескольких лет

это без учета расползания по карманам, только на дело
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17.12.2020 16:31 Відповісти
В 2019 так и было: Свинарчуки, липецкая фабрика, офшоры, барыга на крови и т.п.
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17.12.2020 16:43 Відповісти
если вы не живете своим умом то кто вам доктор?
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17.12.2020 17:15 Відповісти
все верно он сказал. именно об вот этом сайте.
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17.12.2020 17:04 Відповісти
интересно, а зелю сделал президентом не олигархический канал?))) ну не считая 73% идиотов
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17.12.2020 17:14 Відповісти
Вот именно, Беня его продвинул.
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17.12.2020 18:47 Відповісти
У тому, що Зеленський став "розчаруванням року", винні "вчорашні лідери й олігархічні медіа", - Подоляк - Цензор.НЕТ 1138
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17.12.2020 17:38 Відповісти
У тому, що Зеленський став "розчаруванням року", винні "вчорашні лідери й олігархічні медіа", - Подоляк - Цензор.НЕТ 372
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17.12.2020 18:01 Відповісти
Да не надо выгораживать клоуна, какой он нахрен политик, это не его стихия, хоть и президент он, но влез не в свои дела, его стихия - сцена, а это две очень большие разницы. В политике он,- профан из профанов.
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17.12.2020 18:57 Відповісти
В том, что зеленский стал "разочарованием года", виноваты его лохторат и сам зелупа, так-как другим он просто быть не может.Папа быдло , мама тоже недалеко пошла, короче , от осинки не родятся апельсинки)))
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17.12.2020 19:12 Відповісти
Не оценили холопы величайший ум эпохи свет Владимира Александровича.
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17.12.2020 19:26 Відповісти
В том, что Зеленский стал "разочарованием", виноваты -избиратели. Сразу после его выборов,один экзитпол(непомню какой), сказал: "Сейчас все радуются его победе.Но через год, все разочаруются."
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17.12.2020 19:48 Відповісти
Головне завдання кремля виконано-"Лишьби не Порошенко!"!! Всі на чергови вибори,наступна мета -ОПЗЖ до влади!!)))
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17.12.2020 20:03 Відповісти
Довго ще будемо терпіти ці знущання клоунів над Україною? Чи може пора гнати цих виродків поганою мітлою?!
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17.12.2020 20:13 Відповісти
Мы просто никому не нужны.Каждый президент приходит грабить но говорить как тяжело ему поднять Украину после очередного Иванова,Петрова,смех да и только.,Моя хата з краю нічого не знаю,''У нас нет правительства а есть мафия и бандиты.
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17.12.2020 20:44 Відповісти
Мы просто никому не нужны.Каждый президент приходит грабить но говорить как тяжело ему поднять Украину после очередного Иванова,Петрова,смех да и только.,Моя хата з краю нічого не знаю,''У нас нет правительства а есть мафия и бандиты.
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17.12.2020 20:45 Відповісти
Собрались 2 евнуха и давай анализировать, чего у них пуй не встает.
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17.12.2020 20:49 Відповісти
Подляк опять спрыгивает с темы , или переводит стрЕлки . Но главное не в вчерашней власти , а вас .Не надо ВРАТЬ и ВОРОВАТЬ !! Это то . чем страдает Зеля и его окружение .
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17.12.2020 20:57 Відповісти
У тому, що Зеленський став "розчаруванням року", винні "вчорашні лідери й олігархічні медіа", - Подоляк - Цензор.НЕТ 5605
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17.12.2020 21:22 Відповісти
А то что всякую тупую шашуру, родственников, любовниц... и регионалов на высокие должности понабирали кто в этом виноват???
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17.12.2020 21:26 Відповісти
Нечего пинять на зеркало коль рожа крива. Зеленський чим думав, коли йшов в президенти? Україна ще не мала жодного президента, який думав би за державу і народ України.
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17.12.2020 22:23 Відповісти
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