У тому, що Зеленський став "розчаруванням року", винні "вчорашні лідери й олігархічні медіа", - Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував результати опитування Центру Разумкова, які показують, що президент Володимир Зеленський став головним розчаруванням українців у 2020 році.

Свою позицію він озвучив виданню "Новое время", інформує Цензор.НЕТ.

Подоляк назвав розчарування суб'єктивною категорією і пояснив, що суспільству хочеться швидких і ефективних рішень.

"Такі рішення є. Частина з них продавлюється через фундаментальний опір, через відвертий тіньовий лобізм масштабних політико-фінансових груп. Це час, ресурси і знову час… Але одразу ж з’являються легендарні вчорашні "лідери", олігархічні медіа, які не просто систематично — наполегливо розповідають, що усе "не так і все дуже погано". Вони навмисне формують у суспільства відчуття програшу, відчуття безвиході. Заганяють його [суспільство] у стан негативу і приреченості", — сказав Подоляк.

За словами радника голови ОП, через вплив "олігархічних медіа" і політичних опонентів президента суспільство стає байдужим або на перший план виходять "відверто деструктивні хлопці, мета яких — негайні перевибори".

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"…Володимир Олександрович абсолютно точно дотримується заявлених цілей, незалежно від негативу, який медійно модулюють опоненти, — обов’язкова трансформація старої держави, виведення держави з традиційного корупційного формату, підвищення її конкурентності… І саме тому він же є й політиком року вже другий рік поспіль", — заявив Подоляк.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, дані соцопитування Центру Разумкова свідчать, що 42% респондентів вважають Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. Водночас він став політиком року.

Також опитування показало, що голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють більше, ніж главі держави.