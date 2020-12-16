Рада намагається призначити суддю КСУ без конкурсу і всупереч висновку Венеціанської комісії, на посаду претендують п'ятеро осіб, - ЦПК
Комітет Верховної Ради з питань правової політики 16 грудня погодив відбір судді Конституційного Суду України за парламентською квотою.
Таке рішення Комітету вочевидь суперечить вимогам Конституції та останнім рекомендаціям Венеціанської Комісії, яка наголосила на необхідності реформи процедури відбору суддів, впевнені в Центрі протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
За даними антикорупційників, на крісло судді КСУ претендують двоє чинних народних депутатів – Ольга Совгиря від "Слуги народу" та Юрій Павленко від ОПЗЖ.
Також на крісло судді КСУ претендують Микола Сірий, запропонований "Європейською Солідарністю", кандидатка від "Батьківщини" Ольга Бондар-Петровська та Дмитро Журавльов – від депутатської групи "Довіра".
"Профільний комітет без будь-яких обговорень запропонованих кандидатів, майже одноголосно вирішив, що усі кандидати відповідають вимогам Конституції та Закону України "Про Конституційний Суд України", та ініціював проведення щодо них спеціальної перевірки. Не підтримав рішення лише депутат від фракції "Голос" Олег Макаров, який наголосив, що таке рішення комітету суперечить останнім висновкам Венеціанської комісії", - сказано в повідомленні.
У ЦПК підкреслюють, що формальність розгляду порушує вимоги Конституції, яка передбачає конкурсний відбір кандидатів та вимагає, аби суддя КСУ мав щонайменше 15 років юридичного стажу, високі моральні якості та був правником із визнаним рівнем компетентності. Члени комітету підтримали навіть кандидата від ОПЗЖ Юрія Павленка, який лише в 2013 році отримав юридичний диплом.
Нагадаємо, 11 грудня Венеціанська комісія затвердила свій висновок щодо реформи Конституційного Суду України, в якому наголосила на необхідності змін процедури відбору суддів та створенні незалежного органу з оцінювання кандидатів, який складатиметься з міжнародних експертів з прав людини та представників громадянського суспільства. До запровадження таких змін парламенту та з’їзду суддів не рекомендовано заповнювати свої квоти в КСУ.
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