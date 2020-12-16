Міністрів АПК, енергетики та освіти Рада може призначити в четвер, а керівника Мінветеранів - у п'ятницю, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада планує 17 грудня призначити Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики і продовольства України, Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики, Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Питання про призначення Юлії Лапутіної міністром у справах ветеранів, швидше за все, буде включено до порядку денного пленарного засідання 18 грудня.

Про це журналістам сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ймовірно, що у четвер будуть винесені на голосування в зал питання про призначення Вітренка і Шкарлета на посади міністрів. Також завтра розглянемо питання про призначення Лещенка. Питання про призначення міністра ветеранів, очевидно, розглянемо в п'ятницю, це кандидатура пані Лапутіної", - сказала вона.

Кравчук підтвердила, що питання відставки міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського парламент точно не розглядатиме на цьому тижні.

Читайте також: Призначення Вітренка на посаду міністра енергетики можуть не винести в зал через брак голосів, - нардепка "Голосу" Совсун

"Він продовжує поки працювати. Буде продовжена дискусія, співпраця з ним. Принаймні, зараз пан Абрамовський не йтиме у відставку. Можливо, він взагалі продовжить свою роботу на посаді профільного міністра, але це має бути результат певного діалогу з прем'єром, президентом, з комітетом за необхідності", - додала "слуга народу".