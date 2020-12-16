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Зеленський призначив довічні стипендії 6 учителям

Зеленський призначив довічні стипендії 6 учителям

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Згідно з документом, грошові виплати призначені шести видатним освітянам, які досягли сімдесятирічного віку.

"Держава має шанувати та підтримувати людей, які присвятили своє життя вихованню нових поколінь і становленню освіченої нації. Адже в сучасному світі освіта є однією з найважливіших переваг країни", – наголосив Зеленський .

Президентським указом стипендії призначено:

Ліфаренку Володимиру Власовичу — 1938 р.н., вчителеві

Московченку Борису Миколайовичу — 1932 р.н., вчителеві

Погорілку Івану Михайловичу — 1947 р.н., заслуженому вчителеві України

Ростовцевій Лідії Михайлівні — 1943 р.н., заслуженому вчителеві України

Самойленку Григорію Васильовичу — 1935 р.н., докторові філологічних наук, професорові, відмінникові народної освіти України

Сарані Лілії Іванівні — 1948 р.н., заслуженому вчителеві України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23810) освіта (1298) стипендії (180) вчитель (395)


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Топ коментарі
+3
Пропоную відмінити пожиттєво посади судям і замінити на пожиттєво стипендії вчителям.
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16.12.2020 20:46
+3
Папу Сашу забыл......😱
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16.12.2020 20:47
+3
Навряд ли.......этот «учитель» получает премию в «конверте»......
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16.12.2020 20:50
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Тролінг...

Президенстким указом стипендии назначены: Источник: https://censor.net/ru/n3237387
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16.12.2020 20:45 Відповісти
угу 1932 р.н. - це скільки ж йому років? І він все ще вчителює?
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16.12.2020 20:48 Відповісти
тролінг- це те, що наймолодшій 72роки, а найстаршому- 88... Це не стипендія, а заначка на похорони.
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16.12.2020 20:52 Відповісти
а усі ішні вчителі нехай сосуть лапу тішаться 4 000 дол зарплатні.
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16.12.2020 20:46 Відповісти
Пропоную відмінити пожиттєво посади судям і замінити на пожиттєво стипендії вчителям.
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16.12.2020 20:46 Відповісти
і просто дати довічне
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16.12.2020 21:03 Відповісти
Папу Сашу забыл......😱
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16.12.2020 20:47 Відповісти
і головного вчителя бєню..
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16.12.2020 20:48 Відповісти
Навряд ли.......этот «учитель» получает премию в «конверте»......
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16.12.2020 20:50 Відповісти
Извиняюсь: стипендию*
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16.12.2020 20:54 Відповісти
там наверное секретный указ,папу Оно не забудет.
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17.12.2020 10:42 Відповісти
Размер стипендии стыдливо замалчивается. Хорошо бы сравнить с размером пенсии рядового продажного судьи или прокурора
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16.12.2020 20:56 Відповісти
Это конечно хорошо,но вот почему-то правительство за все годы Независимости не озвучило про гранды страны для талантов для учебы в самых престижных учебных заведениях мира.Возможно Ураине и более востребованы дебилы из куплеными дипломами в подземках.
Да и почему не произвести ,,флешмоб, про достоверность дипломов наших политиков и министров?
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16.12.2020 21:02 Відповісти
Папу Сашу забил всключить,мамарима не перенесет
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16.12.2020 21:09 Відповісти
не уж то по 4000 евро?
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16.12.2020 22:12 Відповісти
Зеленський так запустив економіку, що почав пожиттєво роздавати кошти з бюджету.
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17.12.2020 08:43 Відповісти
За чей счет бенкет?
Це взагалі треш - 90% працюючих утримують 1% "заслужених".
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16.11.2021 01:50 Відповісти
 
 