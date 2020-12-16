Зеленський призначив довічні стипендії 6 учителям
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.
Згідно з документом, грошові виплати призначені шести видатним освітянам, які досягли сімдесятирічного віку.
"Держава має шанувати та підтримувати людей, які присвятили своє життя вихованню нових поколінь і становленню освіченої нації. Адже в сучасному світі освіта є однією з найважливіших переваг країни", – наголосив Зеленський .
Президентським указом стипендії призначено:
Ліфаренку Володимиру Власовичу — 1938 р.н., вчителеві
Московченку Борису Миколайовичу — 1932 р.н., вчителеві
Погорілку Івану Михайловичу — 1947 р.н., заслуженому вчителеві України
Ростовцевій Лідії Михайлівні — 1943 р.н., заслуженому вчителеві України
Самойленку Григорію Васильовичу — 1935 р.н., докторові філологічних наук, професорові, відмінникові народної освіти України
Сарані Лілії Іванівні — 1948 р.н., заслуженому вчителеві України.
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Президенстким указом стипендии назначены: Источник: https://censor.net/ru/n3237387
сосуть лапутішаться 4 000 дол зарплатні.
Да и почему не произвести ,,флешмоб, про достоверность дипломов наших политиков и министров?
Це взагалі треш - 90% працюючих утримують 1% "заслужених".