Зеленський призначив довічні стипендії 6 учителям

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Згідно з документом, грошові виплати призначені шести видатним освітянам, які досягли сімдесятирічного віку.

"Держава має шанувати та підтримувати людей, які присвятили своє життя вихованню нових поколінь і становленню освіченої нації. Адже в сучасному світі освіта є однією з найважливіших переваг країни", – наголосив Зеленський .

Президентським указом стипендії призначено:

Ліфаренку Володимиру Власовичу — 1938 р.н., вчителеві

Московченку Борису Миколайовичу — 1932 р.н., вчителеві

Погорілку Івану Михайловичу — 1947 р.н., заслуженому вчителеві України

Ростовцевій Лідії Михайлівні — 1943 р.н., заслуженому вчителеві України

Самойленку Григорію Васильовичу — 1935 р.н., докторові філологічних наук, професорові, відмінникові народної освіти України

Сарані Лілії Іванівні — 1948 р.н., заслуженому вчителеві України.

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