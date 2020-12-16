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Зеленський і Єрмак пролобіювали 170 млн грн премії для Вітренка і просувають його кандидатуру на пост першого віцепрем'єра, - Бутусов

Зеленський і Єрмак пролобіювали 170 млн грн премії для Вітренка і просувають його кандидатуру на пост першого віцепрем'єра, - Бутусов

В умовах коронакризи під тиском Володимира Зеленського та Андрія Єрмака Кабмін виплатив Юрію Вітренку 170 млн грн премії.

Про це в статті пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він упевнений, що "це просто хабар за лояльність за рахунок держбюджету".

Журналіст нагадує, що діюча постанова Кабміну №141 обмежує розміри виплат співробітникам держкомпаній у зв'язку з боротьбою з коронавірусом.

Юрій Вітренко подав позов до "Нафтогазу" про невиплату йому премії за отримання НАК прибутку від перемоги у Стокгольмському арбітражі і напередодні на засіданні фракції "Слуга народу" заявив, що від претензій не відмовиться.

"За даними джерел Цензор.НЕТ у НАК, сьогодні досягнуто домовленість у Кабміні про виплату Вітренкові з бюджету "Нафтогазу" 170 мільйонів гривень - напередодні голосування в парламенті! За нашими даними, гроші надійшли на рахунок. Сума позову Вітренка спочатку була 94 мільйони гривень, який механізм формування суми, чому йдеться про 170 мільйонів, поки невідомо. Однак джерела в "Ощадбанку" підтверджують здійснення транзакції", - повідомляє Бутусов.

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Він підкреслює, що "здійснення посадовими особами виплат із держкомпанії без рішення суду, за рішенням інших посадових осіб, які мають стосунки з Вітренком, може саме по собі стати корупційним злочином".

При цьому гроші на виплату знайшлися, попри те, що "Нафтогаз" показав збитки.

"Виявляється, кандидатуру Вітренка на пост віцепрем'єра просувають президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак, і саме вони пролобіювали в Кабміні і "Нафтогазі" премію для протеже. Вітренко поставив умовою свого призначення врегулювання свого судового спору з НАК до моменту голосування. У нього гострий персональний конфлікт із главою "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим. Сам по собі керівник НАК таке рішення не прийняв, але на нього чинили тиск, і рішення прийнято спільно з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем", - поінформував Бутусов.

Він зазначив, що 2 грудня Кабмін ухвалив постанову про заборону на період дії карантину будь-якої попередньої оплати державними організаціями товарів, робіт і послуг, не пов'язаних безпосередньо з боротьбою з коронавірусом.

"Зупинено багато найважливіших програм, включно з розробкою і закупівлею бойової техніки за програмами Міноборони. А ось на програму призначення потрібного чиновника в уряду гроші є. Давайте називати речі своїми іменами: у таких критичних умовах виплати Вітренкові премії під тиском керівників- високопосадовців - це просто хабар за лояльність за рахунок держбюджету. НАК "Нафтогаз" змусили виплатити суму без будь-якого суду, яка могла б бути і меншою", - підкреслив журналіст.

Він закликав Вітренка, якщо той хоче зайняти місце першого віцепрем'єра, відмовитися від позову до НАК "Нафтогаз" і повернути гроші в бюджет.

"Якщо президент Зеленський, глава ОП Єрмак, прем'єр Шмигаль і глава "Нафтогазу" Коболєв хочуть преміювати своїх співробітників у порушення постанови Кабміну № 141, вони зобов'язані це робити не за рахунок тих громадян, яким важко платити тарифи, а зі своїх кишень. І чекаємо відео, чудесного, з посмішкою, можна відразу і від президента, і від прем'єра. За свої рішення треба відповідати", - упевнений журналіст.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Бутусов Юрій (3589) Вітренко Юрій (632) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+38
ЗеДОЛБНИ, вы только вдумайтесь! 170 МИЛЛИОНОВ ПРЕМИЯ! !? 170 000 000!!!
В ОДНИ РУКИ!!!! ОДНОРАЗОВО!!!
Впрочем, КАКАЯ РАЗНИЦА, да? Главное, что без 2барИги", главное, кто угодно но только не Порошенкою
А ведь Третьякова, когда говорила о низкокачественных ушлёпках, то она имела ввиду вскех вас проголосовавшиш за ЗЕ и его Слуг.
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16.12.2020 20:50
+34
Зеленский и Ермак пролоббировали 170 млн грн премии для Витренко и продвигают его кандидатуру на пост первого вице-премьера, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5429
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16.12.2020 20:48
+16
https://twitter.com/malitskiy_

https://twitter.com/malitskiy_ Дід Микола @malitskiy_

https://twitter.com/malitskiy_ https://twitter.com/malitskiy_



Мінфін США вніс власників "Альфа-банку" та "Укрсоцбанку" до "кремлівської доповіді", тобто списку політиків і олігархів, що працюють на Х...ло.
А що в Україні?
1. ЗЕлений НБУ у п'ятницю дав Альфа-банку 4,5 млрд. кредиту на 5 років (найбільше з усіх банків).

2. Львівці (не плутати з львів'янами) вчергове мером обирають Садового, друга гаманця путіна Фрідмана.
Що маємо? "Мудрий нарід" обирає ЗЕ, котрий через НБУ фінансує гаманці путіна. І цей же нарід обирає друзів гаманців путіна на високі посади. Ще є питання, чому так живемо?
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16.12.2020 21:07
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Народ приде на Майдан подивитись на гільотину, бо ця влада корумпованих остолопів робить все щоб її запустили в дію.
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17.12.2020 08:37 Відповісти
нарИд подывыться на кацапстаньски танки
на Хрещатику
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17.12.2020 09:18 Відповісти
"Зеленский и Ермак пролоббировали 170 млн грн премии для Витренко и продвигают его кандидатуру на пост первого вице-премьера, - Бутусов" - это не лоббирование, а наинаглейшее воровство.
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17.12.2020 08:46 Відповісти
1. Витренко эту премию заслужил. Или все уже забыли про то, как год назад Рашу нагнули в Стокгольме? Не платит деньги после такого только тупое жлобье.
2. В Украине не много спецов-технократов. Витренко - один из них. И так уже команда клоунов без дипломов гособразца все запорола...
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17.12.2020 09:17 Відповісти
170 млн. грн. хабаря з держбюджету ! "Браво" , Зеленський ! Ти б"єш рекорди , скотиняка !
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17.12.2020 10:05 Відповісти
Таварищ Бутусов, а часом выигрыш в Стокгольме состоялся часом не ДО короновируса?
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17.12.2020 10:39 Відповісти
"А какая разница" до, чи після? 94000000 чи 170000000?😂
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17.12.2020 12:57 Відповісти
Такая разница, что одна - даёт, а другая - дразнится!
Закон обратной силы не имеет.
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17.12.2020 15:47 Відповісти
Чому 170 а не 1700? Мабуть барига вкрав?😂
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17.12.2020 12:59 Відповісти
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