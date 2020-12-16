Зеленський і Єрмак пролобіювали 170 млн грн премії для Вітренка і просувають його кандидатуру на пост першого віцепрем'єра, - Бутусов

В умовах коронакризи під тиском Володимира Зеленського та Андрія Єрмака Кабмін виплатив Юрію Вітренку 170 млн грн премії.

Про це в статті пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він упевнений, що "це просто хабар за лояльність за рахунок держбюджету".

Журналіст нагадує, що діюча постанова Кабміну №141 обмежує розміри виплат співробітникам держкомпаній у зв'язку з боротьбою з коронавірусом.

Юрій Вітренко подав позов до "Нафтогазу" про невиплату йому премії за отримання НАК прибутку від перемоги у Стокгольмському арбітражі і напередодні на засіданні фракції "Слуга народу" заявив, що від претензій не відмовиться.

"За даними джерел Цензор.НЕТ у НАК, сьогодні досягнуто домовленість у Кабміні про виплату Вітренкові з бюджету "Нафтогазу" 170 мільйонів гривень - напередодні голосування в парламенті! За нашими даними, гроші надійшли на рахунок. Сума позову Вітренка спочатку була 94 мільйони гривень, який механізм формування суми, чому йдеться про 170 мільйонів, поки невідомо. Однак джерела в "Ощадбанку" підтверджують здійснення транзакції", - повідомляє Бутусов.

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Він підкреслює, що "здійснення посадовими особами виплат із держкомпанії без рішення суду, за рішенням інших посадових осіб, які мають стосунки з Вітренком, може саме по собі стати корупційним злочином".

При цьому гроші на виплату знайшлися, попри те, що "Нафтогаз" показав збитки.

"Виявляється, кандидатуру Вітренка на пост віцепрем'єра просувають президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак, і саме вони пролобіювали в Кабміні і "Нафтогазі" премію для протеже. Вітренко поставив умовою свого призначення врегулювання свого судового спору з НАК до моменту голосування. У нього гострий персональний конфлікт із главою "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим. Сам по собі керівник НАК таке рішення не прийняв, але на нього чинили тиск, і рішення прийнято спільно з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем", - поінформував Бутусов.

Він зазначив, що 2 грудня Кабмін ухвалив постанову про заборону на період дії карантину будь-якої попередньої оплати державними організаціями товарів, робіт і послуг, не пов'язаних безпосередньо з боротьбою з коронавірусом.

"Зупинено багато найважливіших програм, включно з розробкою і закупівлею бойової техніки за програмами Міноборони. А ось на програму призначення потрібного чиновника в уряду гроші є. Давайте називати речі своїми іменами: у таких критичних умовах виплати Вітренкові премії під тиском керівників- високопосадовців - це просто хабар за лояльність за рахунок держбюджету. НАК "Нафтогаз" змусили виплатити суму без будь-якого суду, яка могла б бути і меншою", - підкреслив журналіст.

Він закликав Вітренка, якщо той хоче зайняти місце першого віцепрем'єра, відмовитися від позову до НАК "Нафтогаз" і повернути гроші в бюджет.

"Якщо президент Зеленський, глава ОП Єрмак, прем'єр Шмигаль і глава "Нафтогазу" Коболєв хочуть преміювати своїх співробітників у порушення постанови Кабміну № 141, вони зобов'язані це робити не за рахунок тих громадян, яким важко платити тарифи, а зі своїх кишень. І чекаємо відео, чудесного, з посмішкою, можна відразу і від президента, і від прем'єра. За свої рішення треба відповідати", - упевнений журналіст.