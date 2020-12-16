23 країни проголосували проти резолюції Генасамблеї ООН щодо Криму, зокрема Китай, РФ, Індія, Іран

Російська Федерація, Китай, Білорусь і ще 20 країн проголосували проти оновленої резолюції ГА ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Проти прийняття резолюції проголосували 23 країни-члени ООН: Ангола, Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Коморські острови, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Росія, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела та Зімбабве.

За проголосували 64 країни, утрималися - 86.

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