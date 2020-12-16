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Новини Агресія Росії проти України
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23 країни проголосували проти резолюції Генасамблеї ООН щодо Криму, зокрема Китай, РФ, Індія, Іран

23 країни проголосували проти резолюції Генасамблеї ООН щодо Криму, зокрема Китай, РФ, Індія, Іран

Російська Федерація, Китай, Білорусь і ще 20 країн проголосували проти оновленої резолюції ГА ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Проти прийняття резолюції проголосували 23 країни-члени ООН: Ангола, Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Коморські острови, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Росія, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела та Зімбабве.

За проголосували 64 країни, утрималися - 86.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН прийняла оновлену резолюцію про порушення прав людини в окупованому РФ Криму, - МЗС

23 країни проголосували проти резолюції Генасамблеї ООН щодо Криму, зокрема Китай, РФ, Індія, Іран 01

Автор: 

Китай (4584) Крим (14139) ООН (3346) резолюція (281) росія (65129)


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Топ коментарі
+35
армения опять против украины по крыму в оон голосует
спасибо производителям байрактаров, они за украину проголосовали
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16.12.2020 21:19
+19
Против принятия Генассамблеи ООН по Крыму проголосовали 23 страны-члена ООН: Ангола, Армения (!), Беларусь (!), Бурунди, Камбоджа, Китай (!), Коморские острова, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия (!), Иран (!), Казахстан (!), Кыргызстан, Россия, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Думаю Украина никак не прореагирует.

Ведь даже почти 7 лет уже войны, оккупация Крыма и Донбасса и убийство десятков тысяч украинцев не заставило украинские власти разорвать дипломатические сношения с Россией.
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16.12.2020 21:16
+18
Кто против , для них должен быть визовый режим в Украину
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16.12.2020 21:22
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Мордва, вернись на бутылку, любознательная свинособачка какая, ишь.
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16.12.2020 21:30 Відповісти
Тварь, идешьНАХ..
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16.12.2020 21:30 Відповісти
Ара-мения надеется на новую оккупацию Карабаха? От мертвого осла уши, думаю и Эреван это Азербайджан тоже....
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16.12.2020 21:40 Відповісти
https://twitter.com/malitskiy_ Дід Микола @malitskiy_

Мінфін США вніс власників "Альфа-банку" та "Укрсоцбанку" до "кремлівської доповіді", тобто списку політиків і олігархів, що працюють на Х...ло.
А що в Україні?
1. ЗЕлений НБУ у п'ятницю дав Альфа-банку 4,5 млрд. кредиту на 5 років (найбільше з усіх банків).
2. Львівці (не плутати з львів'янами) вчергове мером обирають Садового, друга гаманця путіна Фрідмана.
Що маємо? "Мудрий нарід" обирає ЗЕ, котрий через НБУ фінансує гаманці путіна. І цей же нарід обирає друзів гаманців путіна на високі посади. Ще є питання, чому так живемо?
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16.12.2020 21:10 Відповісти
Львівці (не плутати з львів'янами) вчергове мером обирають Садового, друга гаманця путіна Фрідмана
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16.12.2020 21:15 Відповісти
такий клезмерфест загубили у львові, прикро
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16.12.2020 21:50 Відповісти
может, джамму и кашмир покоя не дает?
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16.12.2020 21:20 Відповісти
Точно, без может.
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16.12.2020 21:53 Відповісти
Это "благодарность" за турбины которые Украина продала Индии для эсминцев которые Индия закупила у России. Если Украина позволяет об себя вытирать ноги то кто здесь виноват?
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16.12.2020 21:22 Відповісти
Индийская внешняя политика всегда была проститутской . Она всегда поддерживала сомнительные режимы , всегда "дружила" с самыми одиозными диктаторами !
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16.12.2020 21:30 Відповісти
Нарендра Моді - індійський варіант "крєпкага хазайственніка". Що таке права людей - йому не відомо.
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16.12.2020 21:40 Відповісти
Пакистан союзник США, а Индия не очень
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16.12.2020 21:46 Відповісти
Провінції Джамму і Кашмір окуповані Індією.

Після розділу Британської Індії в 1947 році на дві незалежні держави - Індію і Пакистан - статус Кашміру не був закріплений офіційними угодами про кордони.
За Кашмір вже було три війни. Після першої війни 1947 - 1949 років 60 відсотків Кашміру перейшли під контроль Індії, решта - під владу Пакистану.
Друга індо-пакистанська війна почалася в 1965 році через спроби Пакистану спровокувати повстання в індійській частині Кашміру. Угоду про врегулювання між Індією і Пакистаном було підписано в Ташкенті в січні 1966 року.
У 1971 році сталася нова війна, в якій Пакистан зазнав тяжкої поразки і втратив анклаву на сході Індії, на території якої згодом було проголошено державу Бангладеш. Нове перемир'я сторони підписали в грудні 1971 року.
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16.12.2020 21:52 Відповісти
Против принятия Генассамблеи ООН по Крыму проголосовали 23 страны-члена ООН: Ангола, Армения (!), Беларусь (!), Бурунди, Камбоджа, Китай (!), Коморские острова, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия (!), Иран (!), Казахстан (!), Кыргызстан, Россия, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Думаю Украина никак не прореагирует.

Ведь даже почти 7 лет уже войны, оккупация Крыма и Донбасса и убийство десятков тысяч украинцев не заставило украинские власти разорвать дипломатические сношения с Россией.
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16.12.2020 21:16 Відповісти
и продолжает покупать автобусы, троллейбусы, автомобили в Беларуси
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16.12.2020 21:27 Відповісти
воздержались - 86

вот основное. всем наплевать на эту резолюцию...
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16.12.2020 21:56 Відповісти
Дикарям на все плевать, -
В ежедневном быте
Было б только где посрать,
И жратва в корыте.
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16.12.2020 22:05 Відповісти
Эритрея, Бурунди, Мьянма и Зимбабве - это конечно сильно, серьёзные союзнички у Рашки, но чего всё не ймётся БелоРаше, Армении и Казахстану, северные территории которого тоже беспокоят "величайших геополитиков" в Москве?...
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16.12.2020 21:17 Відповісти
Ух мы этим странам ноты отправим. Послов на ковер. А нет, не отправим. И не вызовем. Банана Рипаблик.
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16.12.2020 21:18 Відповісти
Уронила в речку мячик? Что за негатив, ты же девочка.
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16.12.2020 21:53 Відповісти
армения опять против украины по крыму в оон голосует
спасибо производителям байрактаров, они за украину проголосовали
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16.12.2020 21:19 Відповісти
А ты за Армению сильно переживаешь?
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16.12.2020 21:56 Відповісти
как армения за украину переживает?
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16.12.2020 22:00 Відповісти
Точно так же, как и ты за них.
Не жди уважения от того, кого не уважаешь ты.
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16.12.2020 22:15 Відповісти
о своей позиции армения в оон заявила не первый раз и задолго до твоего вопроса мне...
в организуемом тобою противостоянии она первая начала, а ты вторым...
и потому ты ей проиграл
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16.12.2020 22:20 Відповісти
Кто против , для них должен быть визовый режим в Украину
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16.12.2020 21:22 Відповісти
Тепер є ще у когось тут на Цензорі питання, чому більшість дописувачів підтримали Азербайджан?
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16.12.2020 21:24 Відповісти
Зачем поддержали тех, кто воздержался от голосования?
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16.12.2020 21:42 Відповісти
это было до голосования...
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16.12.2020 22:22 Відповісти
Азербайджан вообще не пришел на голосование, так сказать и нашим и вашим.
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17.12.2020 01:05 Відповісти
І правильно зробили. Якби вірмени теж не прийшли, то країн, що підтримують кацапів, було б на одну менше.
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17.12.2020 01:13 Відповісти
а на Филипинах хоть знают где тот Крым?
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16.12.2020 21:24 Відповісти
их президент - фанат хъйла
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16.12.2020 21:28 Відповісти
знать бы где эти филипины
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16.12.2020 22:04 Відповісти
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16.12.2020 22:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/413467 спросил у Зины, -

- Где же эти Филиппины?
Но сказала Зина в лоб, -
- Ну ты, Федя, й долбо...б!

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16.12.2020 22:17 Відповісти
Бурунди масковская область!
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16.12.2020 21:25 Відповісти
"друзья" Украины нарисовались,которых прямиком нужно посылать на,,,й ,ну к фурацылину на красную
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16.12.2020 21:27 Відповісти
Самое "забавное" , что даже среди тех , кто как бы воздержался ниодной страны из первых пяти десятков стран с самым высоким уровнем жизни .
Вот просто тупо ниодной высокоразвитой страны !
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16.12.2020 21:35 Відповісти
Сінгапур і ПАР дещо здивували потраплянням у цей список
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16.12.2020 21:40 Відповісти
23 страны проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН по Крыму, в т.ч. Китай, РФ, Индия, Иран - Цензор.НЕТ 1595
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16.12.2020 21:35 Відповісти
Тот момент когда видно ху из ху....
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16.12.2020 21:37 Відповісти
Vot mne Indija kak to nevpisitsia tex sto protiv rezoliuciji.Takije kak oni dolzni bit krajnem sluce neutralnimi
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16.12.2020 21:48 Відповісти
Зимбабве, кндр, эритрея, никарагуа... Сливки общества просто. И гнилая вишенка на этом фриковом торте - паРаша.
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16.12.2020 21:49 Відповісти
Ангола, Армения, Зимбабве ...- очень много общего - и внешне, и внутренне
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16.12.2020 22:01 Відповісти
ПаРаша - зловонное образование третьего мира...Поэтому и поддерживается такими же недоразумениями как и она из третьего , четвёртого и прочих миров на дне мироздания....
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16.12.2020 22:05 Відповісти
Казахи этим подтвердили слова Товстого ,что северный казахстан это Российские земли -подарки советским "узкоглазым" (пардон это не мои слова так рашисты называют своих таёжносоюзников)
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16.12.2020 22:12 Відповісти
А де могутньє Науру? Невже обдурили раісю?
А кава в "Сільпо" "Нікарагуа" смачна
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16.12.2020 22:23 Відповісти
Черти на стороне кацапских чертей
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16.12.2020 22:30 Відповісти
Не могу найти Молдову в списке.Кто то видит?
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16.12.2020 22:33 Відповісти
Молдова в списку біля Румунії, - Rep. of Moldova.
Разом підтримали Україну.
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17.12.2020 03:00 Відповісти
Вот так вот.....А я на букву "М" ищу
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17.12.2020 19:38 Відповісти
Ну так эти страны являются как внешними так и внутренними агрессорами.
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16.12.2020 22:38 Відповісти
Кто там сочувствовал иранским физикам?Дикари,диктаторы и просто ублюдки как всегда за рашку.
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16.12.2020 22:53 Відповісти
ну Китай наверное думает что весь рашкостан скоро будет Китайстаном
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16.12.2020 22:56 Відповісти
Ну и группа поддержки у России.) Да уж, есть чем гордиться.
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16.12.2020 23:04 Відповісти
нічого нового... хоча колись була 100... звісно ж зараз у всіх свої проблеми... та й Україна, інформаційно просіла нажаль... про нас забувають...бо наші новини не є новинами, це якийсь суцільний треш.
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16.12.2020 23:16 Відповісти
Список вражеских стран. Армения оказалась среди наших врагов, поэтому нам нужно всячески поддерживать Азербайджан в его справедливой воне против армянских оккупантов.
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17.12.2020 02:43 Відповісти
Нахіба? Арменія васал роісі, Азері васал Турції. Най васалів підтримує власний сюзерен.
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17.12.2020 07:45 Відповісти
Нікаругуанці знов нам підсирають. Треба перестати купляти в них банани.
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17.12.2020 08:52 Відповісти
 
 