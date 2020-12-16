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Новини Коронавірус і карантин
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Звіт Pfizer про побічні ефекти вакцини від коронавірусу: головний біль, стомлюваність і біль у місці введення

Звіт Pfizer про побічні ефекти вакцини від коронавірусу: головний біль, стомлюваність і біль у місці введення

Компанія Pfizer опублікований повний звіт про побічні ефекти вакцини від коронавірусу. Вона порівняла їх з побічними ефектами після протиправцевої вакцини, яку більшості людей вводили в дитинстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

В обох випадках найчастіше спостерігаються такі побічні реакції, як втомлюваність, головний біль і біль за місцем введення. Крім того, спостерігалися підвищення температури, почервоніння і біль у місці ін'єкції.

За даними Pfizer, з понад 43 тисяч добровольців, віком 16-71 рік, які брали участь у випробуваннях вакцини впродовж 7 місяців, померли 6 осіб. 4 з них отримали плацебо, 2 – вакцину.

Два смертельні випадки сталися з людьми старше 55 років, що мали супутні захворюваннями. У першого з них стався інфаркт через 62 дні після другої дози вакцини, другий помер від наслідків атеросклерозу через 3 дні після першої дози. Згідно з зібраною інформацією, обидва летальні випадки не стали наслідком вакцинації, запевняють у компанії.

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Крім того, зареєстровано 2 випадки побічних ефектів середньої тяжкості під час вакцинації У Великій Британії: у 2 волонтерок розвинулася анафілаксія (важка алергія). Вони були госпіталізовані незабаром після отримання щеплення і одужали через кілька годин. З'ясувалося, що у них була важка алергія і раніше.

Під час порівняння з контрольною групою, що одержувала плацебо, встановлено, що в більшості випадків побічні ефекти розвивалися після 2-ї дози, яку вводили через 3 тижні після першої. Найчастіше спостерігалася стомлюваність, на другому місці – головний біль, м'язові болі і озноб.

Нагадаємо, 2 грудня Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer. 8 грудня у Британії було зроблене перше щеплення від коронавірусу. 14 грудня вакцинацію почали США.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Это краткосрочные последствия.....Не все увидят долгосрочные....
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16.12.2020 21:56
+4
утомляемость
получается бубе вакцину укололи. Все время устает и нужен постоянный отдых.
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16.12.2020 21:41
+4
Спеціалізуєшся по розповсюдженню російських фейків?
Бог тобі суддя.
А от фактчек:

Правда ли, что Билл Гейтс не делал прививки своим детям?
Подробнее - https://factcheck.kz/health/pravda-li-chto-bill-gejts-ne-delal-privivki-svoim-detyam/ .
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16.12.2020 22:12
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зачем эта информация, все одно не ясно что привезут в феврале.
и всего 8 млн. доз, на 4 млн человек. Остальные в пролете...
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16.12.2020 21:32 Відповісти
Решта будуть жити .....
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16.12.2020 21:37 Відповісти
да и вообще соглашение у Украины с COVAX. одной из самых дешевых вакцин от ковид.
ею ВОЗ планирует привить 20% населения.
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16.12.2020 21:38 Відповісти
Кстати США от этой вакцины отказалась...
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16.12.2020 21:40 Відповісти
просто она 3 месяца действует только
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16.12.2020 21:42 Відповісти
ну зато дешевая вроде 5,2$ за дозу всего. да и вовсе она не бесплатная.
Украина же платит в ВОЗ 26млн $ ежегодно, правда задолжала 21млн.
ну погасит иначе вакцину не дадут.
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16.12.2020 21:51 Відповісти
Билл Гейтс вообще никакими вакцинами не колет своих детей, свою жену и себя тоже))) Только будут колоть стадо. После вакцинации стадо должно будет мычать, как корова...))) Кто не будет мычать, того сразу на мясокомбинат на переработку...
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16.12.2020 21:59 Відповісти
Спеціалізуєшся по розповсюдженню російських фейків?
Бог тобі суддя.
А от фактчек:

Правда ли, что Билл Гейтс не делал прививки своим детям?
Подробнее - https://factcheck.kz/health/pravda-li-chto-bill-gejts-ne-delal-privivki-svoim-detyam/ .
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16.12.2020 22:12 Відповісти
Змалюйте симптоми передсмертної агонії людини від COVID 19.
Можна, з вистрибуванням з вікон лікарень.
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16.12.2020 21:35 Відповісти
утомляемость
получается бубе вакцину укололи. Все время устает и нужен постоянный отдых.
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16.12.2020 21:41 Відповісти
Он эту вакцину по привычке вынюхал.😀
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16.12.2020 21:51 Відповісти
То шо я перенёс в совецком детстве , - все эти прививки от всего , - наверно , работают таки до сих пор . )
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16.12.2020 21:42 Відповісти
ну некоторые нужно повторять, не помню какие уже.
через 20-30 лет.
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16.12.2020 21:53 Відповісти
Но это только вакцина а не прививка.
Ковид мутирует а пока вакцинируют людей от одного штама эта вакцина будет безполезна для мутирувавшего.
Так зачем страдать херней и народ обнадежывать?
На сегодняшний день по оф данным уже выявлено более трех мутаций ковида при том что неоправдана вакцина еще для первого от которого прифивают как за бюджетные лак и за личные деньги не предоставляя 100% гарантии.
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16.12.2020 21:50 Відповісти
Не переживай, те мутации вне участков генома, кодирующих иммуногенные протеины вируса ковид-19.
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16.12.2020 22:11 Відповісти
Вы так умно ответили и сформулировали что мне пофиг подыхать или нет.
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16.12.2020 22:13 Відповісти
У 90% антиваксерской пропаганды торчат кацапские кокошники. И это мне не пофиг.
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16.12.2020 22:19 Відповісти
Прививка защищает от штамов всех короновирусов. Если вы профан, то зачем коментируете вопрос в котором не разбираетесь?
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16.12.2020 22:24 Відповісти
Это Ваш личный опыт или предположение?Чем прививались лично Вы?
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16.12.2020 22:29 Відповісти
Это краткосрочные последствия.....Не все увидят долгосрочные....
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16.12.2020 21:56 Відповісти
А какие долгосрочные? Кто-то поумнеет? Это вряд ли)
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17.12.2020 00:32 Відповісти
Симптомы самого ковида гораздо слабее, так что нах кому сдалась эта вакцина -
чтобы киттроджоппые подняли миллиарды на людской доверчивости ?
******, никто не учит как понимать иммунитет - идёт шмиздёж
только про долбанную вакцину.
Ну вот и пусть у и будет у идиотов яркое густое покраснение в месте введения.

А через год будет ещё что-то. а потом ещё, и куда обращаться ?
Звонить в спортлото ? Они ответят: вас никто не заставлял, вы взрослые люди -
типичный маланский развод.
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16.12.2020 22:00 Відповісти
Ага, слсбее. У 2-3% смерть и никакой боли или утомляемости. Жги исчо.
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16.12.2020 22:14 Відповісти
Ну вколи себе, насладись болью и покраснением,
и посмотришь на себя через 5 лет, если доживешь.
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16.12.2020 22:37 Відповісти
Не обсцыкайся так. Бояться боли и покраснения - это удел ипохондриков.
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16.12.2020 23:26 Відповісти
Регулярно обсцикаться начёшь ты, причём тебе даже понравится..
Вколи себе в голову, если ты такой дебил.
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17.12.2020 06:28 Відповісти
Похоже, у Вас большой опыт в этом деле...
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17.12.2020 12:52 Відповісти
Таким как ты можно колоть не вакцину а чистый вирус - 50/50 выживешь или нет, тебе-же пофиг.
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16.12.2020 22:40 Відповісти
В том-то и дело. что своим будут колоть одно, условно нейтральным - другое,
а тем. кто уних на особом счету - третье. И ничего не докажешь.
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16.12.2020 23:22 Відповісти
Так.
Є такі, яким неможливо щось довести.
Бо рівень Їх когнитивних здатностей на рівні: «вєрю - нє вєрю»....
А не «факт-фейк».
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16.12.2020 23:37 Відповісти
ntcn
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16.12.2020 22:17 Відповісти
Кацапская вакцина "Спутник" - побочный эффект: три дня понося и мгновенная смерть !
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16.12.2020 22:23 Відповісти
Боль в месте введения... А куда вводят простите? Поручик молчать! 😁
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16.12.2020 22:28 Відповісти
В плечо)
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17.12.2020 00:33 Відповісти
Укол в плечо блокирует сердечную чакру, вилочковую железу и голову,
перекрывая верхние каналы, через которые принимается нисходящая энергия.
Оскотинивание и отупление - они пытались это делать это с людьми всегда.

Молитва и медитация открывают верхние каналы, усиливая в человеке человеческое,
а Гейтсы и Гебрейсусы будут делать всё наоборот, под маркой "заботы о здоровье" тех,
чьё количество ни хотят постепенно сократить.
Быстро и одномоментно нельзя - это будет геноцид, а постепенно - это можно.
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17.12.2020 09:35 Відповісти
Кацапа, ты Вишну молишься, чтобы "открыть верхние каналы"? Или его дашаватарам?
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17.12.2020 12:50 Відповісти
Ооооо, эталонный экземпляр, из Палаты мер и весов) Чакру ему перекроют уколом)))
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17.12.2020 17:52 Відповісти
Генеральный директор Pfizer еще не получил вакцину против Covid, заявив, что не хочет без очереди
Хотя компания Бурла разработала вакцину, он сам не является медицинским работником на переднем крае. Он сказал, что ему 59 лет, и у него относительно хорошее здоровье, поэтому ему не совсем подходит делать вакцину раньше других людей, которые в ней больше нуждаются...
https://www.cnbc.com/2020/12/14/pfizers-ceo-hasnt-gotten-his-covid-vaccine-yet-saying-he-doesnt-want-to-cut-in-line.html?fbclid=IwAR3w-AkH9sB8nrFwhvdqe_kNl837M_BZmbONYy7YOGH0r8QxLRapslkx86g
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17.12.2020 00:40 Відповісти
Білл Гейтс рекомендує вколотись кожному і цим підтримати біологічну зброю і його любого винахідника ковиду Ральфа Баріка. Як мило.
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17.12.2020 08:41 Відповісти
 
 