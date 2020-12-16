Звіт Pfizer про побічні ефекти вакцини від коронавірусу: головний біль, стомлюваність і біль у місці введення
Компанія Pfizer опублікований повний звіт про побічні ефекти вакцини від коронавірусу. Вона порівняла їх з побічними ефектами після протиправцевої вакцини, яку більшості людей вводили в дитинстві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.
В обох випадках найчастіше спостерігаються такі побічні реакції, як втомлюваність, головний біль і біль за місцем введення. Крім того, спостерігалися підвищення температури, почервоніння і біль у місці ін'єкції.
За даними Pfizer, з понад 43 тисяч добровольців, віком 16-71 рік, які брали участь у випробуваннях вакцини впродовж 7 місяців, померли 6 осіб. 4 з них отримали плацебо, 2 – вакцину.
Два смертельні випадки сталися з людьми старше 55 років, що мали супутні захворюваннями. У першого з них стався інфаркт через 62 дні після другої дози вакцини, другий помер від наслідків атеросклерозу через 3 дні після першої дози. Згідно з зібраною інформацією, обидва летальні випадки не стали наслідком вакцинації, запевняють у компанії.
Крім того, зареєстровано 2 випадки побічних ефектів середньої тяжкості під час вакцинації У Великій Британії: у 2 волонтерок розвинулася анафілаксія (важка алергія). Вони були госпіталізовані незабаром після отримання щеплення і одужали через кілька годин. З'ясувалося, що у них була важка алергія і раніше.
Під час порівняння з контрольною групою, що одержувала плацебо, встановлено, що в більшості випадків побічні ефекти розвивалися після 2-ї дози, яку вводили через 3 тижні після першої. Найчастіше спостерігалася стомлюваність, на другому місці – головний біль, м'язові болі і озноб.
Нагадаємо, 2 грудня Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer. 8 грудня у Британії було зроблене перше щеплення від коронавірусу. 14 грудня вакцинацію почали США.
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и всего 8 млн. доз, на 4 млн человек. Остальные в пролете...
ею ВОЗ планирует привить 20% населения.
Украина же платит в ВОЗ 26млн $ ежегодно, правда задолжала 21млн.
ну погасит иначе вакцину не дадут.
Бог тобі суддя.
А от фактчек:
Правда ли, что Билл Гейтс не делал прививки своим детям?
Подробнее - https://factcheck.kz/health/pravda-li-chto-bill-gejts-ne-delal-privivki-svoim-detyam/ .
Можна, з вистрибуванням з вікон лікарень.
получается бубе вакцину укололи. Все время устает и нужен постоянный отдых.
через 20-30 лет.
Ковид мутирует а пока вакцинируют людей от одного штама эта вакцина будет безполезна для мутирувавшего.
Так зачем страдать херней и народ обнадежывать?
На сегодняшний день по оф данным уже выявлено более трех мутаций ковида при том что неоправдана вакцина еще для первого от которого прифивают как за бюджетные лак и за личные деньги не предоставляя 100% гарантии.
чтобы киттроджоппые подняли миллиарды на людской доверчивости ?
******, никто не учит как понимать иммунитет - идёт шмиздёж
только про долбанную вакцину.
Ну вот и пусть у и будет у идиотов яркое густое покраснение в месте введения.
А через год будет ещё что-то. а потом ещё, и куда обращаться ?
Звонить в спортлото ? Они ответят: вас никто не заставлял, вы взрослые люди -
типичный маланский развод.
и посмотришь на себя через 5 лет, если доживешь.
Вколи себе в голову, если ты такой дебил.
а тем. кто уних на особом счету - третье. И ничего не докажешь.
Є такі, яким неможливо щось довести.
Бо рівень Їх когнитивних здатностей на рівні: «вєрю - нє вєрю»....
А не «факт-фейк».
перекрывая верхние каналы, через которые принимается нисходящая энергия.
Оскотинивание и отупление - они пытались это делать это с людьми всегда.
Молитва и медитация открывают верхние каналы, усиливая в человеке человеческое,
а Гейтсы и Гебрейсусы будут делать всё наоборот, под маркой "заботы о здоровье" тех,
чьё количество ни хотят постепенно сократить.
Быстро и одномоментно нельзя - это будет геноцид, а постепенно - это можно.
Хотя компания Бурла разработала вакцину, он сам не является медицинским работником на переднем крае. Он сказал, что ему 59 лет, и у него относительно хорошее здоровье, поэтому ему не совсем подходит делать вакцину раньше других людей, которые в ней больше нуждаются...
https://www.cnbc.com/2020/12/14/pfizers-ceo-hasnt-gotten-his-covid-vaccine-yet-saying-he-doesnt-want-to-cut-in-line.html?fbclid=IwAR3w-AkH9sB8nrFwhvdqe_kNl837M_BZmbONYy7YOGH0r8QxLRapslkx86g