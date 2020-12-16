Звіт Pfizer про побічні ефекти вакцини від коронавірусу: головний біль, стомлюваність і біль у місці введення

Компанія Pfizer опублікований повний звіт про побічні ефекти вакцини від коронавірусу. Вона порівняла їх з побічними ефектами після протиправцевої вакцини, яку більшості людей вводили в дитинстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

В обох випадках найчастіше спостерігаються такі побічні реакції, як втомлюваність, головний біль і біль за місцем введення. Крім того, спостерігалися підвищення температури, почервоніння і біль у місці ін'єкції.

За даними Pfizer, з понад 43 тисяч добровольців, віком 16-71 рік, які брали участь у випробуваннях вакцини впродовж 7 місяців, померли 6 осіб. 4 з них отримали плацебо, 2 – вакцину.

Два смертельні випадки сталися з людьми старше 55 років, що мали супутні захворюваннями. У першого з них стався інфаркт через 62 дні після другої дози вакцини, другий помер від наслідків атеросклерозу через 3 дні після першої дози. Згідно з зібраною інформацією, обидва летальні випадки не стали наслідком вакцинації, запевняють у компанії.

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Крім того, зареєстровано 2 випадки побічних ефектів середньої тяжкості під час вакцинації У Великій Британії: у 2 волонтерок розвинулася анафілаксія (важка алергія). Вони були госпіталізовані незабаром після отримання щеплення і одужали через кілька годин. З'ясувалося, що у них була важка алергія і раніше.

Під час порівняння з контрольною групою, що одержувала плацебо, встановлено, що в більшості випадків побічні ефекти розвивалися після 2-ї дози, яку вводили через 3 тижні після першої. Найчастіше спостерігалася стомлюваність, на другому місці – головний біль, м'язові болі і озноб.

Нагадаємо, 2 грудня Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer. 8 грудня у Британії було зроблене перше щеплення від коронавірусу. 14 грудня вакцинацію почали США.