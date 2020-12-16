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Новини Агресія Росії проти України Обмін полоненими
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Росія в ТКГ блокує процес обміну, вимагаючи неможливого - процесуального очищення раніше звільнених Україною 9 осіб, які невідомо де перебувають, - Гармаш

Росія в ТКГ блокує процес обміну, вимагаючи неможливого - процесуального очищення раніше звільнених Україною 9 осіб, які невідомо де перебувають, - Гармаш

Делегація РФ у Тристоронній контактній групі як і раніше блокує обмін утримуваними особами, вимагаючи процесуального очищення 9 осіб, яких Україна віддала під час минулого обміну.

Про це повідомив у Facebook представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Очистити" їх без їхнього бажання або присутності ми юридично не можемо, а їхнє бажання та місце перебування невідомі не тільки нам, а й їхнім адвокатам ... Та сторона це знає, але використовує як привід, щоб блокувати обмін. Але найцинічніше - це сам факт, що на одну чашу терезів кладеться процесуальне очищення людей, які вже вільні і яким це очищення в Україні особливо і не потрібне (вони ж воювали проти України, отже ненавидять її), а на іншу - свобода, життя і здоров'я тих, хто роками сидить у підвалах і для них актуальне не те що "процесуальне очищення", а хоча б просто можливість помитися", - підкреслив Гармаш.

Також він повідомив, що Росія як і раніше порушує пряму домовленість "нормандської четвірки", досягнуту в Парижі рік тому, - стосовно допуску Міжнародного Комітету Червоного Хреста в місця утримання утримуваних осіб.

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"Давши можливість відвідати за 4 місяці 4 осіб, ОРДЛО блокували роботу МКЧХ з полоненими. Через нібито "карантинні"обмеження не можуть їх відвідувати ні родичі, ні хто б то не був. Зате на нашій території їхніх людей відвідують у місцях позбавлення волі і МКЧХ, і навіть родичі. Це показник ставлення до людей взагалі", - констатував Гармаш.

Він також повідомив, що в гуманітарній підгрупі обговорювалося відкриття КПВВ в Щасті і Золотому. Модератор від ОБСЄ Тоні Фріш заявив, що Україна виконала всі умови стосовно Щастя.

"Україна навіть провела експертизу моста в Щасті, щоб упевнитися в безпеці руху по ньому. Ми готові відкрити це КПВВ для приватних авто. Нагадаю, на сьогодні в Луганській області немає жодного КПВВ з автомобільним пропуском. Щодо КПВВ в Золотому. Хоча це була проблема тієї сторони, але Україна погодилася за свій рахунок облаштувати місце для розвороту автобусів у сірій зоні впродовж 5 днів. Через 5 днів у російських представників ОРЛО не залишиться приводів не відкрити КПВВ", - повідомив Гармаш.

Росія в ТКГ блокує процес обміну, вимагаючи неможливого - процесуального очищення раніше звільнених Україною 9 осіб, які невідомо де перебувають, - Гармаш 01

Автор: 

обмін (1156) росія (65129) Донбас (22355) полонені (2261) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+8
Сволочь зеленая просто так поотдавала "хороших" кандидатов на обмен, а теперь ничего взамен предложить не может. А были бы всякие Цемахи да вагнеровцы - тогда и все украинские пленные были бы дома.
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16.12.2020 22:34
+6
Зачем эти пустые сотрясания воздуха, спасибо капитан очевидность. А что Вы ожидаете от роССии?
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16.12.2020 21:57
+6
А кого Украина планирует обменять при следующем обмене и на кого ,почему не озвучит их имена для всенародного обсуждения?Или это секрет для народа Украины?
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16.12.2020 21:58
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Зачем эти пустые сотрясания воздуха, спасибо капитан очевидность. А что Вы ожидаете от роССии?
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16.12.2020 21:57 Відповісти
Во-первых Вы неправильно пишите слово Роssия, как для бундестаги. Во вторых показывать весь сволочизм Руssкого Рейха необходимо каждый день и многократно. Пока украинская вата и сторонники мордора не поймут насколько это гнилое подлое и лживое сучье племя во главе с кремлевским котлом. Автору статьи респект за информацию и аргументацию. Нормальных парней отправила Украина в эту группу.
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17.12.2020 09:09 Відповісти
А кого Украина планирует обменять при следующем обмене и на кого ,почему не озвучит их имена для всенародного обсуждения?Или это секрет для народа Украины?
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16.12.2020 21:58 Відповісти
Зелёные слуги кремля обменяют всех, кого захочет кремлёвская крыса на всех , кого захочет кремлёвская крыса.... Крысе сейчас не нужен никто....
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16.12.2020 22:10 Відповісти
россия запросив те 9 человек и получив их от Украины в том статусе, в котором они были на момент передачи, фактически согласилась с их статусом, а значить никакой юридической очистки быть не должно.Желательно озвучить преступления тех 9х, чтобы понять почему так о их "чистоте" печется запоребрик
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16.12.2020 22:14 Відповісти
Украина должна вести переговоры, через посредника, коим сделать США. хехехе и США будет после каждых переговоров в которых РФ будет свои хотелки выдвигать, то РФ будет получать за это санкции!
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16.12.2020 22:14 Відповісти
Я просто думаю , что из лднр никого не нужно пропускать в Украину и туда тоже .
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16.12.2020 22:17 Відповісти
Сволочь зеленая просто так поотдавала "хороших" кандидатов на обмен, а теперь ничего взамен предложить не может. А были бы всякие Цемахи да вагнеровцы - тогда и все украинские пленные были бы дома.
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16.12.2020 22:34 Відповісти
На НТВ з'явився сюжет про те, як російські курсанти відпрацьовують ураження ракетами міст західної України.
Не вірю!
Найвеличніший говнокомандуючий точно бачив мир!
А він брехати не буде )
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17.12.2020 10:33 Відповісти
Гармаш-кондом, такой же как Кравчук и Арестович. Он даже выражаться стал как Зеленский-"та сторона"! Это какая-такая "сторона"? "Та сторона требует"! А почему "той стороне" не портебовать, если ваш предводитель только и занимается, что загляглядыванием в глаза, что поздравлениями царя по поводам и без. А вы его посипаки. И вообще, не достаточно ли по ушам ездить? Когда, что то конкретное, без предательства сделаете, тогда и рассказывайте.
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17.12.2020 10:50 Відповісти
Что удивляться?! Отведения в даже в минском говне нету - но зеля отводит (он же не лох)... Не отдавали беркутов на которых кровь Майдана - зеля отдал... свидетеля по МН17 - отдал... две спецопреации слил лубянке... И чего б рашке не наглеть, если зеля стоит перед х"лом раком и из этой позы высматривает мир в его глазах?!
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17.12.2020 11:23 Відповісти
популяція обрізаних завжди використовувалась ординцями для зайняття території.

Спочатку на територію заходили під виглядом "ділових" обрізані демагоги -брехуни, а потім ординські банди.
Але в Україні це швидко зрозуміли і тому частенько передовий загін обрізаних демагогів-брехунів попадав під нейтралізацію.
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17.12.2020 12:11 Відповісти
 
 