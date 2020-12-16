Росія в ТКГ блокує процес обміну, вимагаючи неможливого - процесуального очищення раніше звільнених Україною 9 осіб, які невідомо де перебувають, - Гармаш

Делегація РФ у Тристоронній контактній групі як і раніше блокує обмін утримуваними особами, вимагаючи процесуального очищення 9 осіб, яких Україна віддала під час минулого обміну.

Про це повідомив у Facebook представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Очистити" їх без їхнього бажання або присутності ми юридично не можемо, а їхнє бажання та місце перебування невідомі не тільки нам, а й їхнім адвокатам ... Та сторона це знає, але використовує як привід, щоб блокувати обмін. Але найцинічніше - це сам факт, що на одну чашу терезів кладеться процесуальне очищення людей, які вже вільні і яким це очищення в Україні особливо і не потрібне (вони ж воювали проти України, отже ненавидять її), а на іншу - свобода, життя і здоров'я тих, хто роками сидить у підвалах і для них актуальне не те що "процесуальне очищення", а хоча б просто можливість помитися", - підкреслив Гармаш.

Також він повідомив, що Росія як і раніше порушує пряму домовленість "нормандської четвірки", досягнуту в Парижі рік тому, - стосовно допуску Міжнародного Комітету Червоного Хреста в місця утримання утримуваних осіб.

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"Давши можливість відвідати за 4 місяці 4 осіб, ОРДЛО блокували роботу МКЧХ з полоненими. Через нібито "карантинні"обмеження не можуть їх відвідувати ні родичі, ні хто б то не був. Зате на нашій території їхніх людей відвідують у місцях позбавлення волі і МКЧХ, і навіть родичі. Це показник ставлення до людей взагалі", - констатував Гармаш.

Він також повідомив, що в гуманітарній підгрупі обговорювалося відкриття КПВВ в Щасті і Золотому. Модератор від ОБСЄ Тоні Фріш заявив, що Україна виконала всі умови стосовно Щастя.

"Україна навіть провела експертизу моста в Щасті, щоб упевнитися в безпеці руху по ньому. Ми готові відкрити це КПВВ для приватних авто. Нагадаю, на сьогодні в Луганській області немає жодного КПВВ з автомобільним пропуском. Щодо КПВВ в Золотому. Хоча це була проблема тієї сторони, але Україна погодилася за свій рахунок облаштувати місце для розвороту автобусів у сірій зоні впродовж 5 днів. Через 5 днів у російських представників ОРЛО не залишиться приводів не відкрити КПВВ", - повідомив Гармаш.