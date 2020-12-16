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Новини
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Головні новини 16 грудня: Зеленський розчарував українців, ракетники РФ вивчають карти Хмельниччини

Головні новини 16 грудня: Зеленський розчарував українців, ракетники РФ вивчають карти Хмельниччини

Зеленський став для українців розчаруванням року і програє в популярності Разумкову, російські ракетники тренуються з використанням карт Хмельницької області, у Харкові тепер є парковка для оленів, - головні новини України і світу 16 грудня.

Зеленський втрачає довіру

Президент Володимир Зеленський став для 42% українців "розчаруванням року", - такими є результати опитування, проведеного Центром Разумкова. При цьому 20% опитаних назвали Зеленського не розчаруванням, а "політиком року".

Рівень довіри до президента падає: Зеленському довіряють тільки 30% опитаних. Більшу довіру в українців викликає спікер Верховної Ради Дмитро Разумков - йому довіряють 35%.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що причиною розчарування українців у Зеленському є "вчорашні лідери й олігархічні медіа". А сам президент ділиться з громадянами простими радощами: його привітали з прийдешнім Новим роком шестикласники з Волині, і на душі у глави держави "затишно і тепло".

Головні новини 16 грудня: Зеленський розчарував українців, ракетники РФ вивчають карти Хмельниччини 01

Майдан, новий і старий

У центрі Києва далі протестують ФОПи: впродовж дня було кілька сутичок із поліцією, поставити намети учасникам акції не дали, але вони знову збираються ночувати на Майдані.

Міністр економіки Петрашко каже, що як би не мітингували підприємці, локдаун все одно ніхто не скасує.

А президент Зеленський створює координаційну раду для вирішення проблем мікробізнесу. У нього обіцяють включити підприємців із регіонів, представників об'єднання ФОП з урядом та Офісом президента. Перше засідання - вже в п'ятницю.

Агент НАБУ Шевченко стверджує, що вслід за Тетяною Чорновол підозри збираються вручити іншим учасникам Революції Гідності, зокрема Парасюку і йому самому. Режисер і колишній заручник РФ Олег Сенцов вважає, що в Україні стрімко повертаються часи Януковича. Але лякає це не всіх: за даними опитування Центру Разумкова, 32% українців були б раді такому поверненню. При цьому 54% не хотіли б повернутися в минуле.

Повернути Януковича в Україну хочуть прокурори: вони збираються подати в РФ запит про екстрадицію президента-втікача.

Російські ракетники ціляться в Хмельницьку область

Телеканал НТВ зняв сюжет про те, як навчають майбутніх механіків водіїв рухомого грунтового ракетного комплексу "Ярс". При цьому "умовні" маршрути бойового патрулювання проходять у Хмельницькій області України, в районі міста Старокостянтинів.

Сполучені Штати тим часом засікли випробування російських протисупутникових ракет нового типу і вважають, що вони створюють загрозу в космосі.

Паркування для оленів

з'явилося в Харкові. Такий знак встановили на місці, де припарковані машини часто загороджують проїзд трамваям.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) майдан (764) підприємці (618) протест (2397) росія (65129) Янукович Віктор (10778) Шевченко Євген (139) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+10
Зеля тим часом робив фотки граючи в пінпонг.
Нездібне чмо не керує державою, а граєцція.
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16.12.2020 22:05
+5
"Зеленский разочаровал украинцев".

как выяснилось 4мя новостями ниже, то не буба разочаровала, то как всегда злой порох..
ну от не гад?
ночами не спит - бубе рога прикручивает, а буба классный - он шаурму любит и свою жулю,
но шаурму больше....
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16.12.2020 22:16
+3
Ну особисто мене то ЧМО зовсім не розчарувало. Все виявилося так як порохоботи, до яких я маю честь належати, писали та казали ще восени 2019 року! А ось те що воно розчарувало зедебілів дуже приємно! Потрохи мудрий нарід виліковується від зеленого популізму!
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16.12.2020 22:11
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давай, для начала - в нато...а то уже карты хмельницкой области в ход пошли
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16.12.2020 22:06 Відповісти
Зеля тим часом робив фотки граючи в пінпонг.
Нездібне чмо не керує державою, а граєцція.
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16.12.2020 22:05 Відповісти
Зеленский разочаровал украинцев

ниче, - Игорь Валерич оперативно заменит сломаную куклу на новую
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16.12.2020 22:06 Відповісти
Ну шо вата "адин_нарот, ми_ше_братья" ? Російські бомби недосконалі, русофілів не відрізнять від "бандєр"
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16.12.2020 22:10 Відповісти
Ну особисто мене то ЧМО зовсім не розчарувало. Все виявилося так як порохоботи, до яких я маю честь належати, писали та казали ще восени 2019 року! А ось те що воно розчарувало зедебілів дуже приємно! Потрохи мудрий нарід виліковується від зеленого популізму!
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16.12.2020 22:11 Відповісти
Це спеціально зробили і показали, прямі погрози, по друге приниження держави - її суверенну територію обігрують в навчаннях ядерного удару. Ну а ЗЄля, як завжди поміняє памперс, проковтне соплі і втреться.
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16.12.2020 22:13 Відповісти
"Зеленский разочаровал украинцев".

как выяснилось 4мя новостями ниже, то не буба разочаровала, то как всегда злой порох..
ну от не гад?
ночами не спит - бубе рога прикручивает, а буба классный - он шаурму любит и свою жулю,
но шаурму больше....
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16.12.2020 22:16 Відповісти
Год прошел, а счастья нет. Вова, где счастье?..
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16.12.2020 22:21 Відповісти
...він думав, що всім треба тільки жрать, срать і спать.
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16.12.2020 22:43 Відповісти
Парковка для оленей - 73% избирателей страны с утра заняли очередь !
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16.12.2020 22:21 Відповісти
Після так популярного серед зєбілів торта ТортеЗЕ(без яєць), компанія Рошен випустили і печиво в клітинку для них, від назвою ВафліЗЕ.
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16.12.2020 22:24 Відповісти
не на картах воронежа вчитись, ато по пяні справді будуть бомбити воронеж. В армії супостата все по піонерські та ще з ностальгією. зйомки культового фільму " в зоні особливої уваги" проходили в районі Стакостянтинова. Традиція однако.
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17.12.2020 04:11 Відповісти
Москаль північний це ворог наш одвічний
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17.12.2020 08:02 Відповісти
 
 