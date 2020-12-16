Головні новини 16 грудня: Зеленський розчарував українців, ракетники РФ вивчають карти Хмельниччини

Зеленський став для українців розчаруванням року і програє в популярності Разумкову, російські ракетники тренуються з використанням карт Хмельницької області, у Харкові тепер є парковка для оленів, - головні новини України і світу 16 грудня.

Зеленський втрачає довіру

Президент Володимир Зеленський став для 42% українців "розчаруванням року", - такими є результати опитування, проведеного Центром Разумкова. При цьому 20% опитаних назвали Зеленського не розчаруванням, а "політиком року".

Рівень довіри до президента падає: Зеленському довіряють тільки 30% опитаних. Більшу довіру в українців викликає спікер Верховної Ради Дмитро Разумков - йому довіряють 35%.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що причиною розчарування українців у Зеленському є "вчорашні лідери й олігархічні медіа". А сам президент ділиться з громадянами простими радощами: його привітали з прийдешнім Новим роком шестикласники з Волині, і на душі у глави держави "затишно і тепло".

Майдан, новий і старий

У центрі Києва далі протестують ФОПи: впродовж дня було кілька сутичок із поліцією, поставити намети учасникам акції не дали, але вони знову збираються ночувати на Майдані.

Міністр економіки Петрашко каже, що як би не мітингували підприємці, локдаун все одно ніхто не скасує.

А президент Зеленський створює координаційну раду для вирішення проблем мікробізнесу. У нього обіцяють включити підприємців із регіонів, представників об'єднання ФОП з урядом та Офісом президента. Перше засідання - вже в п'ятницю.

Агент НАБУ Шевченко стверджує, що вслід за Тетяною Чорновол підозри збираються вручити іншим учасникам Революції Гідності, зокрема Парасюку і йому самому. Режисер і колишній заручник РФ Олег Сенцов вважає, що в Україні стрімко повертаються часи Януковича. Але лякає це не всіх: за даними опитування Центру Разумкова, 32% українців були б раді такому поверненню. При цьому 54% не хотіли б повернутися в минуле.

Повернути Януковича в Україну хочуть прокурори: вони збираються подати в РФ запит про екстрадицію президента-втікача.

Російські ракетники ціляться в Хмельницьку область

Телеканал НТВ зняв сюжет про те, як навчають майбутніх механіків водіїв рухомого грунтового ракетного комплексу "Ярс". При цьому "умовні" маршрути бойового патрулювання проходять у Хмельницькій області України, в районі міста Старокостянтинів.

Сполучені Штати тим часом засікли випробування російських протисупутникових ракет нового типу і вважають, що вони створюють загрозу в космосі.

Паркування для оленів

з'явилося в Харкові. Такий знак встановили на місці, де припарковані машини часто загороджують проїзд трамваям.