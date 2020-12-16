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Новини Коронавірус і карантин
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У Данії посилюють карантин через COVID-19: на Різдво і Новий рік закриють магазини

У Данії посилюють карантин через COVID-19: на Різдво і Новий рік закриють магазини

Влада Данії на час різдвяних і новорічних свят у рамках заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу вирішили закрити магазини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З 25 грудня по 3 січня Данія буде в буквальному сенсі закрита", - сказала прем'єр країни Метте Фредерікса.

Вона зазначила, що винятки буде зроблено для продуктових магазинів і аптек.

Прем'єр закликала жителів країни відзначати свята маленькими групами. Вона попередила, що січень і лютий можуть стати в країні "найгіршими місяцями пандемії".

Напередодні в Данії продовжили закриття барів, ресторанів, спортивних і культурних об'єктів, а також освітніх установ.

За минулу добу в країні підтвердили 3,6 тис. нових випадків COVID-19, 14 осіб померло. Загалом за час пандемії в Данії зафіксовано близько 120 тис. випадків захворювання на коронавірус, 975 із них закінчилися летально.

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Автор: 

Данія (769) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Там где Лучшая медицина , - Такой вот результат, нет слов где ничего нет и все с колес.
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16.12.2020 23:13 Відповісти
Московит , чем тебе не нравиться медицина в Дании ?

Смертность в России выросла почти на 10 процентов

Правительство обнародовало данные об уровне смертности в России за 10 месяцев 2020 года. Статистику Росстата в ходе брифинга представила вице-премьер Татьяна Голикова: смертность выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следует из опубликованных после брифинга данных Росстата, если в январе-октябре прошлого года от всех причин умерло 1,51 млн человек, то в этом - 1,661 млн человек. Показатель смертности на 1 тыс. человек, таким образом, увеличился с 12,4 до 13,6.

***

Много это или мало, если смертность в стране увеличилась на 10 процентов?

В принципе, оспорить можно все, что угодно. Но 10 процентов прироста смертности - это не шутки, не игра пытливого разума. И судя по всему, по итогам всего года цифра будет еще более внушительной. И нет никаких оснований полагать, что в будущем году смертность снизится - основной фактор, коронавирусная инфекция, как прогнозируют специалисты, захватит и весь 2021-й год.

А с чего бы иначе?

Специфического лечения нет. Вакцина в нужном объеме будет произведена не раньше конца следующего года.

Можно будет купить и импортную вакцину, но Трамп издал указ, согласно которому сначала ее получат американцы, а потом все остальные - это значит, тоже до конца будущего года ждать нечего.

И это означает значительное усиление экономического кризиса, еще большее падение доходов и так далее...

С наступающим!
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16.12.2020 23:22 Відповісти
P.S .Смертность в России выросла почти на 10 процентов -- и это официально, но а в реальности ? Учитывая тот факт что московиты потенциальные вруны , то смело можно умножить как минимум на 5 .
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16.12.2020 23:25 Відповісти
Ты о россии больше знаешь чем об Украине и сердобольно так переживаешь за своих братков , а какое мне дело до россиян. И уже читать разучился , а соображать еще раньше.Для таких как ты еще раз поясню. При самой лучшей медицине смертность в Дании Есть и люди Мрут . А что делать в Украине , где медицина строится перестраивается и все делается с Колес. то того нет то кислород кончился а на производство лицензию не дают.
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16.12.2020 23:46 Відповісти
Не стоит тебе смотреть на медицину в Дании, потому что ее делают люди и никто тебе и тебе подобным не виноват что в Украине такая медицина, потому что ее не делают марсиане, а такие как ты и тебе подобные . Пинать надо на себя . Никто вам кроме вас живущих в Украине не виноват , только вы .
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17.12.2020 01:22 Відповісти
Ты почему то не остался преображать медицину и подымать экономическую подоплеку , а смотался и пользуешься плодами предыдуших поколений данной страны , - Но каждый ищет где лучше, но да ладно. А читать разучился , смысл трактуешь как тебе Угодно.Никто никого не винует и со своих плечь не Сбрасывает на другие , а Простая констатация Фартовто , что Есть необходимо Менять и не в Худшую Сторону , а взять все лучшее и применить у Себя не отбрасывая свои наработки и Условия .И Взять Италию , где Самая лучшая Медицина , и самая наибольшая Смертность на начальном Периоде. А тебе не кажется дорогой товарищ , что ,что то не То. Что необходимо обьединить Усилия . Ведь люди Мрут И вирусу Начхать , хто какой национальности. Просто медицина должна Помочь Выскочить, а не розводить руками От Беспомощности. Желаю Удачи.
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17.12.2020 10:32 Відповісти
зачем нам об этом знать?
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16.12.2020 23:41 Відповісти
А у нас все хорошо идет.... уменьшение, не то что на этом Западе....правда, у соседа двусторонняя пневмония никто на тесты даже не направляет.
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16.12.2020 23:51 Відповісти
Напрошується цитата класика про Датське королівство.
Ні, не Шекспіра
Подервянського)
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17.12.2020 08:30 Відповісти
 
 