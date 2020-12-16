У Данії посилюють карантин через COVID-19: на Різдво і Новий рік закриють магазини
Влада Данії на час різдвяних і новорічних свят у рамках заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу вирішили закрити магазини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З 25 грудня по 3 січня Данія буде в буквальному сенсі закрита", - сказала прем'єр країни Метте Фредерікса.
Вона зазначила, що винятки буде зроблено для продуктових магазинів і аптек.
Прем'єр закликала жителів країни відзначати свята маленькими групами. Вона попередила, що січень і лютий можуть стати в країні "найгіршими місяцями пандемії".
Напередодні в Данії продовжили закриття барів, ресторанів, спортивних і культурних об'єктів, а також освітніх установ.
За минулу добу в країні підтвердили 3,6 тис. нових випадків COVID-19, 14 осіб померло. Загалом за час пандемії в Данії зафіксовано близько 120 тис. випадків захворювання на коронавірус, 975 із них закінчилися летально.
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Смертность в России выросла почти на 10 процентов
Правительство обнародовало данные об уровне смертности в России за 10 месяцев 2020 года. Статистику Росстата в ходе брифинга представила вице-премьер Татьяна Голикова: смертность выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следует из опубликованных после брифинга данных Росстата, если в январе-октябре прошлого года от всех причин умерло 1,51 млн человек, то в этом - 1,661 млн человек. Показатель смертности на 1 тыс. человек, таким образом, увеличился с 12,4 до 13,6.
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Много это или мало, если смертность в стране увеличилась на 10 процентов?
В принципе, оспорить можно все, что угодно. Но 10 процентов прироста смертности - это не шутки, не игра пытливого разума. И судя по всему, по итогам всего года цифра будет еще более внушительной. И нет никаких оснований полагать, что в будущем году смертность снизится - основной фактор, коронавирусная инфекция, как прогнозируют специалисты, захватит и весь 2021-й год.
А с чего бы иначе?
Специфического лечения нет. Вакцина в нужном объеме будет произведена не раньше конца следующего года.
Можно будет купить и импортную вакцину, но Трамп издал указ, согласно которому сначала ее получат американцы, а потом все остальные - это значит, тоже до конца будущего года ждать нечего.
И это означает значительное усиление экономического кризиса, еще большее падение доходов и так далее...
С наступающим!
Ні, не Шекспіра
Подервянського)