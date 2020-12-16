У Данії посилюють карантин через COVID-19: на Різдво і Новий рік закриють магазини

Влада Данії на час різдвяних і новорічних свят у рамках заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу вирішили закрити магазини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З 25 грудня по 3 січня Данія буде в буквальному сенсі закрита", - сказала прем'єр країни Метте Фредерікса.

Вона зазначила, що винятки буде зроблено для продуктових магазинів і аптек.

Прем'єр закликала жителів країни відзначати свята маленькими групами. Вона попередила, що січень і лютий можуть стати в країні "найгіршими місяцями пандемії".

Напередодні в Данії продовжили закриття барів, ресторанів, спортивних і культурних об'єктів, а також освітніх установ.

За минулу добу в країні підтвердили 3,6 тис. нових випадків COVID-19, 14 осіб померло. Загалом за час пандемії в Данії зафіксовано близько 120 тис. випадків захворювання на коронавірус, 975 із них закінчилися летально.

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