Суд не виніс рішення щодо запобіжного заходу Януковичу, засідання продовжиться 22 грудня

Печерський районний суд Києва на засіданні в середу не виніс рішення по запобіжний захід експрезиденту України Віктору Януковичу у "справі Майдану", оголосивши перерву до 22 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Перерву оголошено у зв'язку з необхідністю витребування та отримання низки документів, пов'язаних із розшуком Януковича.

Суд упродовж тижня не міг розглянути по суті клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою (заочно), оскільки учасники процесу спочатку заявляли серію процесуальних клопотань, потім захист за договором не з'явився на засідання, згодом Януковичу було призначено державного адвоката, який заявив серед іншого відвід судді, що не було задоволено. Засідання суду неодноразово відкладалося через відсутність адвокатів.

На засіданні в середу захист Януковича за договором вже був присутній.

Основним предметом обговорення по суті клопотання була юридична обґрунтованість міжнародного розшуку Януковича. Прокурори наполягали на тому, що експрезидент перебуває в розшуку, адвокати парирували, що за каналами Інтерполу Янукович не розшукується.

Саме цей момент - відсутність юридичного підтвердження факту розшуку Януковича каналами Інтерполу - став аргументом для скасування раніше Київським апеляційним судом заочного арешту Януковича та направлення клопотання про обрання запобіжного заходу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Читайте також: Прокурори хочуть екстрадувати Януковича з Росії