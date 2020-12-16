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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Суд не виніс рішення щодо запобіжного заходу Януковичу, засідання продовжиться 22 грудня

Суд не виніс рішення щодо запобіжного заходу Януковичу, засідання продовжиться 22 грудня

Печерський районний суд Києва на засіданні в середу не виніс рішення по запобіжний захід експрезиденту України Віктору Януковичу у "справі Майдану", оголосивши перерву до 22 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Перерву оголошено у зв'язку з необхідністю витребування та отримання низки документів, пов'язаних із розшуком Януковича.

Суд упродовж тижня не міг розглянути по суті клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою (заочно), оскільки учасники процесу спочатку заявляли серію процесуальних клопотань, потім захист за договором не з'явився на засідання, згодом Януковичу було призначено державного адвоката, який заявив серед іншого відвід судді, що не було задоволено. Засідання суду неодноразово відкладалося через відсутність адвокатів.

На засіданні в середу захист Януковича за договором вже був присутній.

Основним предметом обговорення по суті клопотання була юридична обґрунтованість міжнародного розшуку Януковича. Прокурори наполягали на тому, що експрезидент перебуває в розшуку, адвокати парирували, що за каналами Інтерполу Янукович не розшукується.

Саме цей момент - відсутність юридичного підтвердження факту розшуку Януковича каналами Інтерполу - став аргументом для скасування раніше Київським апеляційним судом заочного арешту Януковича та направлення клопотання про обрання запобіжного заходу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

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Автор: 

суд (11674) юстиція (732) Янукович Віктор (10778)


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Топ коментарі
+6
Суд не вынес решения по мере пресечения, заседание продолжится 22 декабря - Цензор.НЕТ 8718
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16.12.2020 23:47
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Суд не вынес решения по мере пресечения, заседание продолжится 22 декабря - Цензор.НЕТ 3556
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16.12.2020 23:46 Відповісти
Суд не вынес решения по мере пресечения, заседание продолжится 22 декабря - Цензор.НЕТ 8718
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16.12.2020 23:47 Відповісти
Хочимо, хочимо...
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17.12.2020 00:38 Відповісти
оправдают -*******
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17.12.2020 00:08 Відповісти
за яйца - и в морэ
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17.12.2020 00:13 Відповісти
аральское
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17.12.2020 00:49 Відповісти
Заочный домашний арест.

Ах,да... Пожизненный.
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17.12.2020 00:52 Відповісти
В нашій країні треба тотально винищити всіх судій, замінити їх європейськими та Гаагськими колегами!
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17.12.2020 02:04 Відповісти
а у зеленых нет никакого собрания партии чисто всем колхозом?
ногти там постричь, отпедикурить друг друга, сфоткаться опядь же - Трускавец?
от де всю ету кодлу и накрыть......
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17.12.2020 05:33 Відповісти
очiнь пiрiжiваю за мiкiлю азiрова - не забiвайте славную такую тварь....
мiкiлю то есть...
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17.12.2020 05:42 Відповісти
прiсьба....- iмiлaсь ввiду зразу...
дякую, дуже всiм дякую!
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17.12.2020 05:49 Відповісти
ну и судьи ... может шамана какого пригласить .. хотя и нынешним не мешало бы снять мантию и бубен в руки...
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17.12.2020 08:08 Відповісти
 
 