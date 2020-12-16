У бюджеті на 2021 рік завищили план з доходів, - Київська школа економіки
План з доходів у державному бюджеті на 2021 рік видається завищеним, проблеми можуть виникнути через недовиконання надходжень від митниці за рахунок ПДВ з імпортованих товарів, а також за рахунок низки інших податків.
До таких висновків прийшли експерти Київської школи економіки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Доходи бюджету планують збільшити на 7,7% порівняно з поточним планом на 2020 рік. Зокрема, доходи загального фонду, за рахунок фінансування захищених видатків - на 11,7%. А надходження від митниці і податкової - відразу на 19,6 і 20% відповідно. Такий план доходів видається завищеним", - сказано в релізі КШЕ.
Як вказали експерти КШЕ, план з надходження "імпортного" ПДВ збільшено на 9,4%, хоча цього року станом на кінець жовтня плановий показник залишався недовиконаним на 14%.
"Проблеми можливі і з надходженнями від інших податків. Наприклад, план надходжень від ПДВ (з урахуванням бюджетного відшкодування) збільшено на 75% (!). Порівняно з бюджетом 2020 року, рентна плата - на 26%, хоча плани 2020 за ними поки не виконуються", - вказала КШЕ.
Також КШЕ називає ризиковими очікування щодо надходжень від НБУ.
"За розрахунками регулятора, наступного року він має перерахувати в бюджет 22,6 млрд грн свого прибутку, а Мінфін заклав у бюджет цифру 33 млрд грн", - зазначає КШЕ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но поклонники Нелоха будут свято уверены - это Порошенко так подгадил Бубочке и всем "слугам".
П.С. Совсем забыл: Хуже не будет!
А поезда и фуры шастают, за мзду с ордло и обратно, на полных парах...особенно для тех кто в теме! Зачем затамаживать и растамаживать, если можно создать свою цепочку - гарантированных доставок грузов через ордло и обратно