УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9794 відвідувача онлайн
Новини
2 010 14

У бюджеті на 2021 рік завищили план з доходів, - Київська школа економіки

У бюджеті на 2021 рік завищили план з доходів, - Київська школа економіки

План з доходів у державному бюджеті на 2021 рік видається завищеним, проблеми можуть виникнути через недовиконання надходжень від митниці за рахунок ПДВ з імпортованих товарів, а також за рахунок низки інших податків.

До таких висновків прийшли експерти Київської школи економіки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Доходи бюджету планують збільшити на 7,7% порівняно з поточним планом на 2020 рік. Зокрема, доходи загального фонду, за рахунок фінансування захищених видатків - на 11,7%. А надходження від митниці і податкової - відразу на 19,6 і 20% відповідно. Такий план доходів видається завищеним", - сказано в релізі КШЕ.

Як вказали експерти КШЕ, план з надходження "імпортного" ПДВ збільшено на 9,4%, хоча цього року станом на кінець жовтня плановий показник залишався недовиконаним на 14%.

"Проблеми можливі і з надходженнями від інших податків. Наприклад, план надходжень від ПДВ (з урахуванням бюджетного відшкодування) збільшено на 75% (!). Порівняно з бюджетом 2020 року, рентна плата - на 26%, хоча плани 2020 за ними поки не виконуються", - вказала КШЕ.

Читайте також: Голосування за бюджет-2021 за фракціями. ІНФОГРАФІКА

Також КШЕ називає ризиковими очікування щодо надходжень від НБУ.

"За розрахунками регулятора, наступного року він має перерахувати в бюджет 22,6 млрд грн свого прибутку, а Мінфін заклав у бюджет цифру 33 млрд грн", - зазначає КШЕ.

Автор: 

бюджет (2990) держбюджет (2391) ПДВ (623) митниця (1872)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
А Трускавецкая школа экономики говорит што всьо впаряде! 😁
показати весь коментар
16.12.2020 23:56
+2
В бюджете на 2021 год завысили план по доходам, - Киевская школа экономики - Цензор.НЕТ 1425
показати весь коментар
17.12.2020 00:03
+1
Вот кто-то умный и посчитал статьи дохода бюджета. И сразу видно какая жопа ждет Украину.

Но поклонники Нелоха будут свято уверены - это Порошенко так подгадил Бубочке и всем "слугам".

П.С. Совсем забыл: Хуже не будет!
показати весь коментар
16.12.2020 23:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это Милованов развлекается?
показати весь коментар
16.12.2020 23:54 Відповісти
А Трускавецкая школа экономики говорит што всьо впаряде! 😁
показати весь коментар
16.12.2020 23:56 Відповісти
Трускавецкую школу экономики проводил тов. Милованов-директор Киевской школы экономики.
показати весь коментар
17.12.2020 08:09 Відповісти
Вот кто-то умный и посчитал статьи дохода бюджета. И сразу видно какая жопа ждет Украину.

Но поклонники Нелоха будут свято уверены - это Порошенко так подгадил Бубочке и всем "слугам".

П.С. Совсем забыл: Хуже не будет!
показати весь коментар
16.12.2020 23:57 Відповісти
Ви, батєнька, песиміст! 😊 Ну що означає оце Ваше "хужє нє будєт" А де ж Ваша віра у талант Зєлєнского з меншого лайна робити більше? Звичайно, що "хужє будєт!" Оптимістичні ше треба дивитись на речі. 😊
показати весь коментар
17.12.2020 00:05 Відповісти
показати весь коментар
17.12.2020 13:50 Відповісти
Да какая разница,! Еще многодятлов верят клоуну]))))
показати весь коментар
17.12.2020 00:00 Відповісти
Ніякий не завищений. Сертифікований колумбійським наркокартелем. Справді план вищого сорту.
показати весь коментар
17.12.2020 00:02 Відповісти
В бюджете на 2021 год завысили план по доходам, - Киевская школа экономики - Цензор.НЕТ 1425
показати весь коментар
17.12.2020 00:03 Відповісти
И это без учёта 80 с лишком миллиардов последнего месяца.
У бюджеті на 2021 рік завищили план з доходів, - Київська школа економіки - Цензор.НЕТ 238
показати весь коментар
17.12.2020 00:11 Відповісти
Почему бы не ввезти контрабасом, что то...а потом "зарегить" это что то, как выпущенная продукция и получить возврат ндс - профит! Правда, только для тех кто в теме!
А поезда и фуры шастают, за мзду с ордло и обратно, на полных парах...особенно для тех кто в теме! Зачем затамаживать и растамаживать, если можно создать свою цепочку - гарантированных доставок грузов через ордло и обратно
показати весь коментар
17.12.2020 00:14 Відповісти
ВСЕ ДОРОЖАЕТ В РАЗЫ, А БЮДЖЕТ НА НЕСКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ !!!
показати весь коментар
17.12.2020 13:06 Відповісти
 
 