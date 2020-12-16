У бюджеті на 2021 рік завищили план з доходів, - Київська школа економіки

План з доходів у державному бюджеті на 2021 рік видається завищеним, проблеми можуть виникнути через недовиконання надходжень від митниці за рахунок ПДВ з імпортованих товарів, а також за рахунок низки інших податків.

До таких висновків прийшли експерти Київської школи економіки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Доходи бюджету планують збільшити на 7,7% порівняно з поточним планом на 2020 рік. Зокрема, доходи загального фонду, за рахунок фінансування захищених видатків - на 11,7%. А надходження від митниці і податкової - відразу на 19,6 і 20% відповідно. Такий план доходів видається завищеним", - сказано в релізі КШЕ.

Як вказали експерти КШЕ, план з надходження "імпортного" ПДВ збільшено на 9,4%, хоча цього року станом на кінець жовтня плановий показник залишався недовиконаним на 14%.

"Проблеми можливі і з надходженнями від інших податків. Наприклад, план надходжень від ПДВ (з урахуванням бюджетного відшкодування) збільшено на 75% (!). Порівняно з бюджетом 2020 року, рентна плата - на 26%, хоча плани 2020 за ними поки не виконуються", - вказала КШЕ.

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Також КШЕ називає ризиковими очікування щодо надходжень від НБУ.

"За розрахунками регулятора, наступного року він має перерахувати в бюджет 22,6 млрд грн свого прибутку, а Мінфін заклав у бюджет цифру 33 млрд грн", - зазначає КШЕ.