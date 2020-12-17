Звільнено і прибули додому троє громадян України, які перебували в тюрмі в Лаосі, - Денісова

В Україну повернулися троє українців, які перебували в ув'язненні у в'язниці "Пхонгтхонг" в м. В'єнтьян Лаоської Народно-Демократичної Республіки.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Системна робота щодо їхнього звільнення розпочалася влітку 2019 року. Після оголошення пандемії COVID-19 я повторно звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет та до нашого Посольства у Таїланді з проханням застосувати всі можливі інструменти, аби повернути в Україну наших співгромадян", - написала Денисова.

Перший чоловік був звільнений 2 жовтня, ще двоє - 18 листопада. У ніч на 15 грудня вони прибули в Україну після тривалого переїзду.

Омбудсмен висловила подяку президенту Лаосу Буннянгу Ворачіту за рішення про звільнення українців.

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