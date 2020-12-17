УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10898 відвідувачів онлайн
Новини
1 728 8

Звільнено і прибули додому троє громадян України, які перебували в тюрмі в Лаосі, - Денісова

Звільнено і прибули додому троє громадян України, які перебували в тюрмі в Лаосі, - Денісова

В Україну повернулися троє українців, які перебували в ув'язненні у в'язниці "Пхонгтхонг" в м. В'єнтьян Лаоської Народно-Демократичної Республіки.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Системна робота щодо їхнього звільнення розпочалася влітку 2019 року. Після оголошення пандемії COVID-19 я повторно звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет та до нашого Посольства у Таїланді з проханням застосувати всі можливі інструменти, аби повернути в Україну наших співгромадян", - написала Денисова.

Перший чоловік був звільнений 2 жовтня, ще двоє - 18 листопада. У ніч на 15 грудня вони прибули в Україну після тривалого переїзду.

Омбудсмен висловила подяку президенту Лаосу Буннянгу Ворачіту за рішення про звільнення українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи утримують на Донбасі 241 заручника, - Денісова

Автор: 

Денісова Людмила (883) українці (2539) в’язні (334) Лаос (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи, уже и в Лаосе сидим.
показати весь коментар
17.12.2020 00:10 Відповісти
Фігасє..Для них в Україні камер не знайшлося,що аж в Лаос етапували?
показати весь коментар
17.12.2020 00:13 Відповісти
Тепер можуть працювати перекладачами лаоської фєні
показати весь коментар
17.12.2020 00:15 Відповісти
в тех местах откуда я родом район где жили самые отбросы общества назывался лаос ,там даже был свой Буннянг Ворачит по имени Иван

Освобождены и прибыли домой трое граждан Украины, находившиеся в тюрьме в Лаосе, - Денисова - Цензор.НЕТ 8977
показати весь коментар
17.12.2020 00:20 Відповісти
Испанская полиция арестовала 23 РАБссиянских мафиози не Путлера за отмывание бабла
показати весь коментар
17.12.2020 00:23 Відповісти
Квітнуть мальви на маминому ганку,
Я в трьох країнах сидів за *********...

Блин, мне тяжело представить,шо они там забыли в этом Лаосе?
показати весь коментар
17.12.2020 00:55 Відповісти
Нормальна країна. Недорога, тепла, екологічно чиста. Наші мають там готелі/ресторани. Луанг-прабанг взагалі супер!
показати весь коментар
17.12.2020 10:59 Відповісти
А головне, кожна была макака роглядається як спосіб заробити грошей
показати весь коментар
17.12.2020 11:01 Відповісти
 
 