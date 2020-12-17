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Новини Коронавірус і карантин
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Бідні країни можуть не отримати вакцину проти COVID-19 до 2024 року, - ЗМІ

Бідні країни можуть не отримати вакцину проти COVID-19 до 2024 року, - ЗМІ

Глобальний механізм ВООЗ щодо забезпечення бідних країн вакцинами від COVID-19 зіткнувся з "дуже високим" ризиком зазнати провалу. Потенційно мільярди людей можуть залишитися без доступу до щеплень проти коронавірусу до 2024 року.

Про це пише з посиланням на внутрішні документи Всесвітньої організації охорони здоров'я Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Програма COVAX від ВООЗ - головна глобальна схема для проведення вакцинації в країнах з малими і середніми доходами по всьому світу. Вона ставить за мету доставити щонайменше 2 мільярди доз до кінця 2021 року й забезпечити захистом 20% найбільш уразливих до хвороби людей в 91 країні світу.

Здебільшого йдеться про країни Африки, Азії й Латинської Америки.

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Але внутрішні документи, які опинилися в руках Reuters, свідчать, що промоутери програми скаржаться на нестачу фінансування. Крім того, вони зіштовхнулися з ризиком поставок і складними умовами угод, які можуть унеможливити виконання мети COVAX.

"Ризик провалу успішної побудови можливостей COVAX дуже високий", - йдеться у внутрішньому звіті для організації Gavi, яка об'єднує уряди, фармакологічні компанії, доброчинні й міжнародні організації для організації глобальних кампаній вакцинації. Gavi разом з ВООЗ головують в програмі COVAX.

Цей звіт й інші документи, підготовлені Gavi, обговорюються під час зустрічі ради організації, яка проходить 15-17 грудня. В одному з документів йдеться, що провал програми може залишити людей у бідних країнах без доступу до вакцин від COVI-19 до 2024 року.

Можливість невдачі COVAX підвищує той факт, що схема була створена надто швидко. І діяти доводиться "на неосвоєній площині".

"Нинішній рівень ризиків перевищує готовність до них, поки не буде повної ясності щодо масштабу цих ризиків й можливостей їх пом'якшити. Саме тому потрібні інтенсивні зусилля щодо пом'якшення для зрівняння самих ризиків і готовності до них", - йдеться в документі.

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На питання журналістів про документи, представник Gavi відповів, що організація впевнена у спроможності досягти поставлених цілей.

За даними ВООЗ, всього в світі проводиться близько 700 випробувань вакцини від COVID-19. Україна є учасником глобальної ініціативи ВООЗ щодо рівного доступу до майбутньої вакцини від коронавірусної хвороби.

16 жовтня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко поінформував, що Україна планує отримати вакцину проти коронавірусу компаній AstraZeneca або Novavax після їх реєстрації виробниками і перекваліфікації ВООЗ.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Covax - вакцины для беднейших стран Африки, Азии и Латинской Америки. И Украина среди них.
Зато 67 млрд. ковид-фонда распилили. Это какое-то позорише.
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17.12.2020 01:18
+5
А мы тренировку предположительной вакцинации уже начинаем, забыли озвучить сколько на тренировку миллионов выделили, и хватит ли этих денег на поездку СН на вакцинацию чартерами туда, за время локдауна?
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17.12.2020 00:46
+4
Ну вот и программа "Золотой миллиард" в действии. А еще спрашивали зачем нужен ковид. Вот и ответ...
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17.12.2020 00:40
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Жысть или кафылек!
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17.12.2020 00:37 Відповісти
Ну вот и программа "Золотой миллиард" в действии. А еще спрашивали зачем нужен ковид. Вот и ответ...
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17.12.2020 00:40 Відповісти
Это борьба с бедностью
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17.12.2020 00:45 Відповісти
так все справедливо, саме вчені, навчені в країнах "золотого мільярда" розробили вакцину, саме фабрики з "золотого мільярда" виробили цю вакціну, саме країни "золотого мільярда" виділили гроші на вакцінацію населення... тому так, ці країни і їх населення мають найбільші шанси вціліти під час епідемії
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17.12.2020 01:31 Відповісти
Правильно жиды рулят стрёмно но так было и будет
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17.12.2020 01:58 Відповісти
А тем временем - "По результатам первого квартала 2021 года будет создан спецфонд для борьбы с COVID-19: там будут средства на вакцинацию и поддержку медиков Разумков"

Мысль этих зеленых "ломбардистов" прозрачна, аки слеза младенца ... Списывать деньги на "ремонт дорог" зимой ... Даже дураки увидят. А вот с весны и начнут "ремонтировать"... (с)
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17.12.2020 00:45 Відповісти
А мы тренировку предположительной вакцинации уже начинаем, забыли озвучить сколько на тренировку миллионов выделили, и хватит ли этих денег на поездку СН на вакцинацию чартерами туда, за время локдауна?
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17.12.2020 00:46 Відповісти
В одном из документов указано, что провал программы может оставить людей в бедных странах без доступа к вакцинам от COVI-19 до 2024 года. Источник: https://censor.net/ru/n3237416
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17.12.2020 00:51 Відповісти
А Стєпанов з Ляшком вже план Барбаросса встигли розробити...
https://censor.net/ua/news/3237401/moz_nastupnogo_tyjnya_pereviryt_rozroblenyyi_mehanizm_zaproshennya_lyudeyi_na_vaktsynatsiyu_lyashko

https://www.radiosvoboda.org/a/news-koronavirus-vaktsyny-stepanov/31001438.html Степанов назвав, кого із груп ризику вакцинуватимуть безкоштовно

https://www.slovoidilo.ua/2020/12/15/novyna/suspilstvo/stepanov-rozpoviv-koly-********-rozraxovuye-otrymaty-vakcynu-covid-19 Степанов розповів, коли Україна розраховує отримати вакцину від COVID-19

А воно виходить,що прийдеться пальчика смоктати...
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17.12.2020 00:54 Відповісти
Бедные страны могут не получить вакцину от COVID-19 до 2024 года, - СМИ - И это их спасет...
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17.12.2020 00:56 Відповісти
Ввиде исключения Украина получит в следующем году.
Может быть...
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17.12.2020 00:59 Відповісти
Covax - вакцины для беднейших стран Африки, Азии и Латинской Америки. И Украина среди них.
Зато 67 млрд. ковид-фонда распилили. Это какое-то позорише.
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17.12.2020 01:18 Відповісти
Но внутренние документы, оказавшиеся в руках Reuters, свидетельствуют, что участники программы жалуются на недостаток финансирования. - Так может в этом то и является "проблема"? Просто правительства многих стран, пытаются побольше заработать себе денег? (причем в этом случае, на свой личный счет).
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17.12.2020 01:40 Відповісти
Азия бедная Азия, Сингапур второе место по уровню жизни в мире после Норвегии ,Малайзия и Гонконг тоже в лидерах , да и в Китае уже бедность миновала и среднего класса тьма развелось Бедные страны могут не получить вакцину от COVID-19 до 2024 года, - СМИ - Цензор.НЕТ 6342
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17.12.2020 02:07 Відповісти
Мы не бедные, Киев занимает первое место в Европе по количеству элитных авто на душу населения многие европейские города тупо отдыхают
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17.12.2020 02:12 Відповісти
Не неси чушь. Киев занимает первое место в мире по колличеству ******** домов. А по машинам нам очень далеко до того же лондона.
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17.12.2020 08:32 Відповісти
Нафтогаз - убыточен, энергоатом - убыточен, укрзализныця - убыточна, укроборонпром тоже стал убыточным. И это все произошло за последние 1.5 года. А вы рассказываете истории про то, что нам вакцину никто не продает. Вы суки, перестаньте ходить на выборы по-приколу и только тогда вас будут серьезно относится в мире.
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17.12.2020 08:30 Відповісти
Плчему не за счет Китая, и не только бедные страны, вакцина должна быть бесплатной.
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17.12.2020 09:49 Відповісти
Погуляйте по Сумской, возле парка им. Горь кого и просто по улицам Харькова и пригорода. Вы увидите , что Украина -не бедная , но воровская страна. Хатынки и лексусы вас в этом убедят. Да, и те ,кто там живет и катается, никогда не уедут в Польшу на работу , разве тогда , когда здесь , кроме судей, прокуроров, генералов , чиновников, полицейских, крутых бизнесменов, никого не останется.
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17.12.2020 12:07 Відповісти
 
 