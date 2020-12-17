Бідні країни можуть не отримати вакцину проти COVID-19 до 2024 року, - ЗМІ

Глобальний механізм ВООЗ щодо забезпечення бідних країн вакцинами від COVID-19 зіткнувся з "дуже високим" ризиком зазнати провалу. Потенційно мільярди людей можуть залишитися без доступу до щеплень проти коронавірусу до 2024 року.

Про це пише з посиланням на внутрішні документи Всесвітньої організації охорони здоров'я Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Програма COVAX від ВООЗ - головна глобальна схема для проведення вакцинації в країнах з малими і середніми доходами по всьому світу. Вона ставить за мету доставити щонайменше 2 мільярди доз до кінця 2021 року й забезпечити захистом 20% найбільш уразливих до хвороби людей в 91 країні світу.

Здебільшого йдеться про країни Африки, Азії й Латинської Америки.

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Але внутрішні документи, які опинилися в руках Reuters, свідчать, що промоутери програми скаржаться на нестачу фінансування. Крім того, вони зіштовхнулися з ризиком поставок і складними умовами угод, які можуть унеможливити виконання мети COVAX.

"Ризик провалу успішної побудови можливостей COVAX дуже високий", - йдеться у внутрішньому звіті для організації Gavi, яка об'єднує уряди, фармакологічні компанії, доброчинні й міжнародні організації для організації глобальних кампаній вакцинації. Gavi разом з ВООЗ головують в програмі COVAX.

Цей звіт й інші документи, підготовлені Gavi, обговорюються під час зустрічі ради організації, яка проходить 15-17 грудня. В одному з документів йдеться, що провал програми може залишити людей у бідних країнах без доступу до вакцин від COVI-19 до 2024 року.

Можливість невдачі COVAX підвищує той факт, що схема була створена надто швидко. І діяти доводиться "на неосвоєній площині".

"Нинішній рівень ризиків перевищує готовність до них, поки не буде повної ясності щодо масштабу цих ризиків й можливостей їх пом'якшити. Саме тому потрібні інтенсивні зусилля щодо пом'якшення для зрівняння самих ризиків і готовності до них", - йдеться в документі.

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На питання журналістів про документи, представник Gavi відповів, що організація впевнена у спроможності досягти поставлених цілей.

За даними ВООЗ, всього в світі проводиться близько 700 випробувань вакцини від COVID-19. Україна є учасником глобальної ініціативи ВООЗ щодо рівного доступу до майбутньої вакцини від коронавірусної хвороби.

16 жовтня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко поінформував, що Україна планує отримати вакцину проти коронавірусу компаній AstraZeneca або Novavax після їх реєстрації виробниками і перекваліфікації ВООЗ.