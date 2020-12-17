Прикордонники цього року виявили понад 600 кг наркотиків, з них майже 460 кг - кокаїн

Упродовж 2020 року прикордонники спільно з взаємодіючими органами виявили 606 кілограмів наркотиків. З них - майже 460 кг кокаїну, близько 80 кг марихуани, 30 кг конопель, у 26 кг наркотичних лікарських засобів і інші речовини рослинного і синтетичного походження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Найрезультативнішим стало перекриття потоків наркотиків на морському напрямку. Із загальної кількості виявлених наркотиків - саме в морських портах України тільки кокаїну виявлено та вилучено близько 450 кг.

Майже 60 кг наркотиків прикордонники виявили на кордоні з Росією (2019 г. - 22 кг). З них близько 50 кілограмів - марихуана і понад 9 кг - кокаїну.

Дивіться: Блоковано діяльність угруповання, яке продавало наркотики у 15 областях України, - СБУ. ФОТОрепортаж

На українсько-польській ділянці кордону прикордонники вилучили 53 кг наркотиків (2019 р.- 4,5 кг). Серед вилученого 22 кілограми наркотичних лікарських засобів, 20 кг конопель і 10 кг речовин рослинного походження.

Ще 14 кг наркотиків, 13 кг з яких - марихуана, затримані на кордоні з Румунією.