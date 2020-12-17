СБУ у Львові та прилеглих районах проведе антитерористичні навчання: можливе запровадження особливого режиму й обмеження руху

У Львові та прилеглих районах в середу 16 і в четвер 17 грудня призначили антитерористичні заходи на об'єктах можливих посягань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Регіональною координаційною групою антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у Львівській області у період з 16 по 17 грудня 2020 року проводяться заходи антитерористичного характеру на об’єктах можливих терористичних посягань", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що відбудуться у м. Львові та прилеглих районах в умовах максимально наближених до реальних із використанням спеціальної техніки. Тому СБУ закликає жителів Львівщини з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки.

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Під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму, у тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо.

"Просимо громадян, за необхідності пересування містом, мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо)".

Служба безпеки України просить жителів та гостей м. Львів із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства", - повідомили у відомстві.

Також в СБУ просять громадян у випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номерами "гарячої лінії" УСБУ у Львівській області (032) 261-61-42, або телефонувати -102

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