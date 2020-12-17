Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети різних систем. Втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 16 грудня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував українських воїнів неприцільними обстрілами протягом усієї доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" два обстріли було зафіксовано поблизу Водяного, що на Приазов’ї. Тут ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано одне порушення припинення вогню неподалік населеного пункту Шуми. Тут противник також застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети.

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"Вогневі провокації російсько-окупаційних військ не мали загрози для наших воїнів, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.

Разом з тим наголошується, що в районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, за минулу добу представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 71 адміністративне правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4738 транспортних засобів та 4568 осіб. Також було затримано 1 людину, яку підозрюють в причетності до збройних формувань Російської Федерації і її найманців.

За минулу добу через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1153 людини, на підконтрольну Україні територію прибуло 911 осіб.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 17 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного окупанти вели вогонь з міномету 82-го калібру, підствольного гранатомету та ручного протитанкового гранатомету.

"Провокація супротивника не становила загрози для наших воїнів, вогонь не відкривався. Бойових втрат і поранень - немає.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами", - повідомили в пресцентрі ОС.