Від початку року з вини п'яних водіїв сталося 4118 ДТП, в яких загинули 97 осіб, - патрульна півціни

За 11 місяців цього року в Україні з вини п'яних водіїв сталося 4118 ДТП, в яких загинули 97 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція України в Facebook.

"Через водіння в стані сп'яніння за 11 місяців 2020 року в Україні сталося 4118 дорожньо-транспортних пригод", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в цих ДТП загинули 97 осіб, травмовано +1425.

"Друзі, не псуйте собі свята, не сідайте за кермо навіть після "та я трохи". Бережіть себе, своїх близьких і інших учасників дорожнього руху!" - йдеться в повідомленні.

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