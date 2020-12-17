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Новини ДТП
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Від початку року з вини п'яних водіїв сталося 4118 ДТП, в яких загинули 97 осіб, - патрульна півціни

Від початку року з вини п'яних водіїв сталося 4118 ДТП, в яких загинули 97 осіб, - патрульна півціни

За 11 місяців цього року в Україні з вини п'яних водіїв сталося 4118 ДТП, в яких загинули 97 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція України в Facebook.

"Через водіння в стані сп'яніння за 11 місяців 2020 року в Україні сталося 4118 дорожньо-транспортних пригод", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в цих ДТП загинули 97 осіб, травмовано +1425.

"Друзі, не псуйте собі свята, не сідайте за кермо навіть після "та я трохи". Бережіть себе, своїх близьких і інших учасників дорожнього руху!" - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: "Йшов на обгін зустрічною смугою": на окружній дорозі під Харковом сталася ДТП за участю 4 автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Від початку року з вини пяних водіїв сталося 4118 ДТП, в яких загинули 97 осіб, - патрульна півціни 01

Автор: 

ДТП (4467) пияцтво (580) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+5
И тут же статистика по ковид, 252 трупа в СУТКИ. То е. статистически умереть от ковида у вас шансов в 948 раз больше, чем от пьяного водителя. Отсюда вывод, дятлы не носящие маски и не признающие ковид в тысячу раз опаснее для общества, чем алкаш за рулем. Я бы пришивал им эти маски к морде нитками с печатью на лбу. И это я еще пользуюсь официальной статистикой от зеленых. Реальная статистика минимум в 2 раза хуже.
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17.12.2020 08:25
+2
Нужно просто перестать (ТМ) ездить
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17.12.2020 09:04
+1
Интересно, сколько ДТП произошло по вине долбодятлов купивших права и сколько при этом погибло?
Синий за рулем - зло, но чем лучше долбак купивший права или хАзяин жизни, знающий, что бабло все отмоет?

Законы работают только для быдла, коим является 90% населения, остальным насрать на законы, рещультат известен.
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17.12.2020 08:09
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Интересно, сколько ДТП произошло по вине долбодятлов купивших права и сколько при этом погибло?
Синий за рулем - зло, но чем лучше долбак купивший права или хАзяин жизни, знающий, что бабло все отмоет?

Законы работают только для быдла, коим является 90% населения, остальным насрать на законы, рещультат известен.
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17.12.2020 08:09 Відповісти
Русский журналист-международник, в советские времена, описывая «контрасты загнивающего Запада», на полном серьезе возмущался «свинством», «заподлизмом» и «бескультурьем» американцев: «Пригласила одна американская семья в гости другую семью, недавно эмигрировавшую в США из России (по-видимому, «от большого счастья» и «радости от жизни в СССР»). Те приехали на машине. Посидели, выпили спиртного. Пора домой. Хозяева предлагают: «Давайте, мы вам такси вызовем, вы же алкоголь употребляли…». А те отвечают:«Да фигня все это… Сколько мы тут выпили…».
Гости сели в машину и уехали. Законопослушные хозяева, беспокоясь, как об их жизни и здоровье, так и о других людях, которым «пъяный автомобиль» на дороге проблемы мог создать, позвонили в полицию и сообщили о том, что за рулем машины номер такой-то, пьяный водитель. (Посчитали, что штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде - меньшее зло, чем возможная гибель людей и повреждение имущества в результате ДТП).
Оштрафованные гости, у которых на время отобрали автомобиль и поставили на штрафплощадку, «смертельно обиделись» на «заподлянку» и больше в гости к этим людям не ходили…Вот такая разница в менталитетах…
У нас пьяный за рулем - «герой», а у американцев и европейцев - простой «правонарушитель»…
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17.12.2020 08:12 Відповісти
И тут же статистика по ковид, 252 трупа в СУТКИ. То е. статистически умереть от ковида у вас шансов в 948 раз больше, чем от пьяного водителя. Отсюда вывод, дятлы не носящие маски и не признающие ковид в тысячу раз опаснее для общества, чем алкаш за рулем. Я бы пришивал им эти маски к морде нитками с печатью на лбу. И это я еще пользуюсь официальной статистикой от зеленых. Реальная статистика минимум в 2 раза хуже.
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17.12.2020 08:25 Відповісти
Полностью согласен.
Но, по моим наблюдениям, городок у нас небольшой, пьяных водителей ужасно много, в т.ч. и маршрутчиковна зиму колличество их уменьшилось, и водка дорогая, но на лето все станет по прежнему.
Вывод: аваковская палиция "работает" ну очень харашо и зеленая статистика, как всегда врет! Подумайте сами: больше 4к смертей ДТП в год, и только 97 смертельных от пьяных водителей.
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17.12.2020 09:10 Відповісти
Водка дорогая!? 10 литровый пакован 350 грн. Хоть залейся. Дешевле наркотиков просто нет. За 350 грн можно быть неделю в коматозе.
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17.12.2020 09:54 Відповісти
В правах 30-х годов прошлого века все правила умещались в этой книжице,- фото; имя, фам, и на трёх листках правила. Понравился пункт предупреждающий о том, что шофер обязан подставить башмак при постановке грузовика на уклоне.
Ну и конечно почти все шофера, как говориться, ездили "под шофе" .
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17.12.2020 08:34 Відповісти
"С начала года по вине пьяных водителей произошло 4118 ДТП, в которых погибли 97 человек, - патрульная полция" - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/15/7273607/ С начала года почти 3 тысячи человек погибли в Украине в результате ДТП. - трезвый водитель в 30 раз опаснее пьяного водителя.
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17.12.2020 09:01 Відповісти
Вы всерьез полагаете, что около половины всех водителей ездит пьяными? Или просто с сообразиловкой у Вас так плохо?
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17.12.2020 09:35 Відповісти
Нужно просто перестать (ТМ) ездить
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17.12.2020 09:04 Відповісти
совершенно в дырочку - 20% нарушений произошло по вине пьяных водителей... а остальные 80?
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17.12.2020 09:11 Відповісти
Тебе будет все равно какая статистика, если тебя задавит пьяный водитель, а остальных 99 - трезвый.
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17.12.2020 09:31 Відповісти
Получается, что пьяные водители более дисциплинированы. Дтп, 20Х80.
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17.12.2020 10:00 Відповісти
ВАши рассчеты соответствовали бы действительности, если бы пьяных и трезвых водителей было поровну. А так - это просто анекдот:

По статистике 17% аварий происходит по вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.
Следовательно, подавляющее большинство аварий (83%) происходит по вине трезвых водителей.
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17.12.2020 11:15 Відповісти
Пошутил я. Сам по пьяни в молодости расхреначил машину в хлам, сидел в салоне в отключке, на пустой дороге, пока из разбитого топливо провода капало на разбитый стартер. Отделался тогда разбитой в ноль тачкой и сотрясением. Считай повезло. Знаю, что такое пьянка за рулем.
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17.12.2020 13:05 Відповісти
Гарну назву придумав Цензор для нашої поліції: патрульна півціни.
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17.12.2020 09:34 Відповісти
це вони так переклали російський текст
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17.12.2020 09:37 Відповісти
клёпа, ты понимаешь, мне не то что все-равно, просто когда я вижу украинских водителей и водительниц, выезжающих со стоянки и въезжающих вечером на стоянку с приклеенным к морде лица телефоном хочется спросить у цементовозов в форме легавых - они что, статисты на дороге или те, кто за ней смотрит... а если смотрит, пусть находит и ямы, а не только константирует хвакт - такой-то прОцент...
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17.12.2020 09:36 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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17.12.2020 09:48 Відповісти
В первой половине 2000-х в год на дорогах погибало по 7000-9000 человек. Сейчас +/- 3000. Смертность в ДТП снизилась в разы.
Если бы двуногих оленей тоже заставляли сдавать экзамен на знание ПДД, то снизилась бы еще. Наблюдал, как ТП в снегопад и в гололед, идя в натянутом на голову капюшоне, даже не посмотрев по сторонам, шагнула на "зебру" прямо перед машиной. Хорошо, что у человека Камри, и явно хорошая резина - он чудом успел остановиться.
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17.12.2020 11:23 Відповісти
Від початку року з вини п'яних водіїв сталося 4118 ДТП, в яких загинули 97 осіб, - патрульна ПІВЦІНИ! Мене порвало!
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17.12.2020 10:09 Відповісти
Учитывая, что общее число погибших в ДТП (по данным прошлых годов) порядка 3000 человек в год, то получается, что по вине пьяных водителей гибнет 3%.
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17.12.2020 11:18 Відповісти
П.С. Езду пьяным за рулем категорически не приемлю - это преступление.
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17.12.2020 11:19 Відповісти
 
 