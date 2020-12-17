Від початку року з вини п'яних водіїв сталося 4118 ДТП, в яких загинули 97 осіб, - патрульна півціни
За 11 місяців цього року в Україні з вини п'яних водіїв сталося 4118 ДТП, в яких загинули 97 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція України в Facebook.
"Через водіння в стані сп'яніння за 11 місяців 2020 року в Україні сталося 4118 дорожньо-транспортних пригод", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, в цих ДТП загинули 97 осіб, травмовано +1425.
"Друзі, не псуйте собі свята, не сідайте за кермо навіть після "та я трохи". Бережіть себе, своїх близьких і інших учасників дорожнього руху!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Сергей Сергиенко #479057
показати весь коментар17.12.2020 08:25
+2 Дмитрий Кресович #448477
показати весь коментар17.12.2020 09:04
+1 Да-это-я
показати весь коментар17.12.2020 08:09
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Синий за рулем - зло, но чем лучше долбак купивший права или хАзяин жизни, знающий, что бабло все отмоет?
Законы работают только для быдла, коим является 90% населения, остальным насрать на законы, рещультат известен.
Гости сели в машину и уехали. Законопослушные хозяева, беспокоясь, как об их жизни и здоровье, так и о других людях, которым «пъяный автомобиль» на дороге проблемы мог создать, позвонили в полицию и сообщили о том, что за рулем машины номер такой-то, пьяный водитель. (Посчитали, что штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде - меньшее зло, чем возможная гибель людей и повреждение имущества в результате ДТП).
Оштрафованные гости, у которых на время отобрали автомобиль и поставили на штрафплощадку, «смертельно обиделись» на «заподлянку» и больше в гости к этим людям не ходили…Вот такая разница в менталитетах…
У нас пьяный за рулем - «герой», а у американцев и европейцев - простой «правонарушитель»…
Но, по моим наблюдениям, городок у нас небольшой, пьяных водителей ужасно много, в т.ч. и маршрутчиковна зиму колличество их уменьшилось, и водка дорогая, но на лето все станет по прежнему.
Вывод: аваковская палиция "работает" ну очень харашо и зеленая статистика, как всегда врет! Подумайте сами: больше 4к смертей ДТП в год, и только 97 смертельных от пьяных водителей.
Ну и конечно почти все шофера, как говориться, ездили "под шофе" .
По статистике 17% аварий происходит по вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.
Следовательно, подавляющее большинство аварий (83%) происходит по вине трезвых водителей.
Если бы двуногих оленей тоже заставляли сдавать экзамен на знание ПДД, то снизилась бы еще. Наблюдал, как ТП в снегопад и в гололед, идя в натянутом на голову капюшоне, даже не посмотрев по сторонам, шагнула на "зебру" прямо перед машиной. Хорошо, что у человека Камри, и явно хорошая резина - он чудом успел остановиться.