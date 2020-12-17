В Україні за добу від COVID-19 померли 252 людини, виявлено 12 047 нових випадків, одужали - 12 939

В Україні станом на ранок четверга, 17 грудня, зафіксовано 12 047 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 12 939 осіб, померли 252 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 047 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 594 дитини і 535 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 997 осіб;

летальних випадків – 252;

одужало – 12 939 осіб;

здійснено тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 931 751 особа;

одужало – 548 356 осіб;

летальних випадків – 15 996;

проведено ПЛР-тестувань – 5 167 122.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) і Чернігівській (587) областях", - розповів Степанов.







