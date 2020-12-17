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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 252 людини, виявлено 12 047 нових випадків, одужали - 12 939

В Україні за добу від COVID-19 померли 252 людини, виявлено 12 047 нових випадків, одужали - 12 939

В Україні станом на ранок четверга, 17 грудня, зафіксовано 12 047 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 12 939 осіб, померли 252 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 047 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 594 дитини і 535 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 252 людини, виявлено 12 047 нових випадків, одужали - 12 939 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 252 людини, виявлено 12 047 нових випадків, одужали - 12 939 03госпіталізовано – 2 997 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 252 людини, виявлено 12 047 нових випадків, одужали - 12 939 03летальних випадків – 252;

В Україні за добу від COVID-19 померли 252 людини, виявлено 12 047 нових випадків, одужали - 12 939 03одужало – 12 939 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 252 людини, виявлено 12 047 нових випадків, одужали - 12 939 03здійснено тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 252 людини, виявлено 12 047 нових випадків, одужали - 12 939 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 252 людини, виявлено 12 047 нових випадків, одужали - 12 939 08захворіло – 931 751 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 252 людини, виявлено 12 047 нових випадків, одужали - 12 939 08одужало – 548 356 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 252 людини, виявлено 12 047 нових випадків, одужали - 12 939 08летальних випадків – 15 996;

В Україні за добу від COVID-19 померли 252 людини, виявлено 12 047 нових випадків, одужали - 12 939 08проведено ПЛР-тестувань – 5 167 122.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ зафіксувала новий рекорд захворюваності на COVID-19 у світі за тиждень - 4,3 млн випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) і Чернігівській (587) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 252 людини, виявлено 12 047 нових випадків, одужали - 12 939 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 252 людини, виявлено 12 047 нових випадків, одужали - 12 939 12

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Зачем ты это постишь уже месяца два, везде где только можно? Смени уже наконец-то методичку. Реально достал.
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17.12.2020 08:52
+4
Брехло зелене. Заради міністерського крісла, можливості стояти на потоках медичноі мафіі, Степанов маніпулює статистікою, пюрапортує про "стабілізаціію" ситуаціі, зменшеннгя кількості нових випадків. Люди заспокоються, особливо на свята, будуть зустрічатись компаніями, заражаючи один одного. Це буде твоя провина, Степанов! Через твоі амбіціі ти увів в оману людей!
https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html
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17.12.2020 08:13
+2
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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17.12.2020 08:15
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Брехло зелене. Заради міністерського крісла, можливості стояти на потоках медичноі мафіі, Степанов маніпулює статистікою, пюрапортує про "стабілізаціію" ситуаціі, зменшеннгя кількості нових випадків. Люди заспокоються, особливо на свята, будуть зустрічатись компаніями, заражаючи один одного. Це буде твоя провина, Степанов! Через твоі амбіціі ти увів в оману людей!
https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html
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17.12.2020 08:13 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 252 человека, выявлены 12 047 новых случаев, выздоровели - 12 939 - Цензор.НЕТ 9046
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17.12.2020 08:14 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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17.12.2020 08:15 Відповісти
де ти побачив "супер-лікаря" ? Це об'євтивні речі, які роблять наші більш цивілізовані країни.
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17.12.2020 08:41 Відповісти
ЕС раскритиковал Москву и Пекин за распространение фейков о коронавирусе
Россия и Китай намеренно распространяют ложную информацию о пандемии, несмотря на возможные серьезные последствия для здоровья людей, заявил Брюссель.

https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5/a-53243161
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17.12.2020 09:31 Відповісти
" Их в 1000 раз больше ... "
Сам считал ?
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17.12.2020 09:40 Відповісти
При нашем менталитете и банальные вещи надо банально повторять ,пока до каждого
не дойдёт.
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17.12.2020 09:33 Відповісти
Зачем ты это постишь уже месяца два, везде где только можно? Смени уже наконец-то методичку. Реально достал.
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17.12.2020 08:52 Відповісти
Но есть же бараны, которые регулярно лайкают его испражнения
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17.12.2020 11:07 Відповісти
сто раз одно и то же.
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17.12.2020 09:31 Відповісти
Повторение - мать учения.
Может постепенно ко всем дойдёт и что спасение утопающих...
Тоже банально ,но ведь забыли.
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17.12.2020 09:37 Відповісти
Пендаль под гепу(кстати - ) и домой = "вылечился"?)
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17.12.2020 09:33 Відповісти
Гепу посчитать не забыли?
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17.12.2020 09:38 Відповісти
Его умножили на ноль
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17.12.2020 10:34 Відповісти
І знову майже 300 загиблих українців від короновірусу, а у нас щей досі працюють школи. .. От як так, що Зеленському і його мафії похе..р на цих людей. Вимагаємо негайного локдауну!
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17.12.2020 09:58 Відповісти
Т.е. для вас 250 и 300 - это одно и то же?
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17.12.2020 11:09 Відповісти
а тебе 250 в день мало? Ахренеть ты мразь
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17.12.2020 12:52 Відповісти
Мрази это те, которые спекулируют на этой теме - т.е. ты и тебе подобные твари
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17.12.2020 13:35 Відповісти
Гроші не пахнуть? Бізнес не іде? Кав.ярня дохід не приносить ? На смерті начхати ?
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17.12.2020 18:11 Відповісти
Мрази это те, кто видя ежедневный рост смертности продолжают орать, что все это фигня и вообще не мешайте работать. Во всем мире люди сплотить из-за общей проблемы и только наши "хаты с краю" продолжают орать, что им жить мешают. Ты ж такое ссыкло и мразь, что даже имя свое истинное боишься написать, что с тобой разговаривать?
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17.12.2020 19:35 Відповісти
Еще раз повторяю - мрази, это такие конченные твари, как ты и твои хозяева, которые спекулируют на теме ковида. Им плевать на все - для них главное политические дивиденды, а такие как ты им прислуживают в этом. Умный поймет, о чем я, а дурак как и прежде будет визжать о "зеленой мафии"
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17.12.2020 21:29 Відповісти
Судя по уровню риторики лет тебе не больше 15-ти )) Что ж ты сразу не сказал, что ты особенный, элитарный, умный, а все вокруг дураки? Ты от меня хоть что-то про зеленых слышал, дебилоид? Я тебе сказал, что считать 250 погибших в день пустяком - это значит быть мразью. Но тебе походу платят за истерику и упоминание зеленых везде
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18.12.2020 07:33 Відповісти
А где и когда я писал, что 250 умерших - это пустяк? Я написал, что 250 и 300 - это совершенно разные вещи, каждая жизнь бесценна и нельзя разбрасываться цифрами, как та, которой касался мой комментарий. А она (София гетьман) - реальный провокатор, и все ее коменты - провокативны по сути.
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18.12.2020 07:41 Відповісти
Человек написал 300 умерших. Ты возмутился, что 250 и 300 разные цифры. Получается, что для тебя 250 это пустяк, а 300 это уже много. Ты или правильно предложения составляй или не выпендривайся.
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29.12.2020 10:28 Відповісти
Вьетнам приступил к испытаниям собственной вакцины от коронавируса. Первые тестовые инъекции Nanocovax, одобренной для испытаний на людях, были сделаны трем добровольцам 17 декабря, пишет вьетнамское государственное новостное агентство https://vnanet.vn/en/anh/vna-photos-1027/first-test-injections-of-made-in-vietnam-covid-19-vaccine-made-5187447.html VNA .

Вьетнам- самодостаточная страна, которая не ждет подачек. Бывал там и знаю, что там уделяют внимание медицине и науке в отличие от нас
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17.12.2020 10:25 Відповісти
Зато у нас некоторые считают, что на науку тратиться не надо - достаточно как можно больше расставить будок для барыг-торгашей и всё будет ок!
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17.12.2020 11:12 Відповісти
тебе будку поставить не дали? Или может назовешь хоть одну лабораторию в Украине которая имеет оборудование и квалифицированный персонал для создания РНК-вакцин?
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17.12.2020 19:37 Відповісти
У тебя явно что-то не то с логикой и пониманием текста. Либо ты просто провокатор. Я ведь четко написал, что проблема как раз в том, что на науку у нас денег выделяется мизер, в чем и суть вопроса. Зато превратили страну в один большой базар, где ТРК растут как грибы и торгаши-барыги чувствуют себя великолепно
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18.12.2020 07:57 Відповісти
"что проблема как раз в том, что на науку у нас денег выделяется мизер," Проблема не в том, что в науку вкладывают мизер, а в том, что у нас подход к науке остался совковым. Пока науку не переведут на коммерческие рельсы, то можно даже не говорить про выделение денег
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29.12.2020 10:29 Відповісти
Всё простуду подсчитывают, считоводы
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17.12.2020 10:57 Відповісти
хренасе простуда - 250 человек в день умирает
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17.12.2020 19:37 Відповісти
 
 