В Україні за добу від COVID-19 померли 252 людини, виявлено 12 047 нових випадків, одужали - 12 939
В Україні станом на ранок четверга, 17 грудня, зафіксовано 12 047 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 12 939 осіб, померли 252 пацієнти.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"12 047 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 594 дитини і 535 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 997 осіб;
летальних випадків – 252;
одужало – 12 939 осіб;
здійснено тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 931 751 особа;
одужало – 548 356 осіб;
летальних випадків – 15 996;
проведено ПЛР-тестувань – 5 167 122.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) і Чернігівській (587) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Россия и Китай намеренно распространяют ложную информацию о пандемии, несмотря на возможные серьезные последствия для здоровья людей, заявил Брюссель.
https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5/a-53243161
Сам считал ?
не дойдёт.
Может постепенно ко всем дойдёт и что спасение утопающих...
Тоже банально ,но ведь забыли.
Вьетнам- самодостаточная страна, которая не ждет подачек. Бывал там и знаю, что там уделяют внимание медицине и науке в отличие от нас