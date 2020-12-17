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Новини Коронавірус і карантин
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Відразу 2 рекорди: за добу у світі на COVID-19 захворіли 714,9 тис. осіб, померло - 13,4 тис. загальна кількість інфікованих перевищила 74,5 млн

Відразу 2 рекорди: за добу у світі на COVID-19 захворіли 714,9 тис. осіб, померло - 13,4 тис. загальна кількість інфікованих перевищила 74,5 млн

Станом на ранок 17 грудня у світі зареєстрували 714 908 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 446 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 74 534 581 випадків інфікування, з них 714 908 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 655 230 людини, з них 13 446 за минулу добу.

Відразу 2 рекорди: за добу у світі на COVID-19 захворіли 714,9 тис. осіб, померло - 13,4 тис. загальна кількість інфікованих перевищила 74,5 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 52,3 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 252 людини, виявлено 12 047 нових випадків, одужали - 12 939

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Відразу 2 рекорди: за добу у світі на COVID-19 захворіли 714,9 тис. осіб, померло - 13,4 тис. загальна кількість інфікованих перевищила 74,5 млн 02

Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим варто зазначити, що Україна займає 15-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - дев'яту. Перед нашою державою Німеччина, Росія, Велика Британія, Франція, Італія, Польща, Нідерланди та Іспанія.

Відразу 2 рекорди: за добу у світі на COVID-19 захворіли 714,9 тис. осіб, померло - 13,4 тис. загальна кількість інфікованих перевищила 74,5 млн 03
Відразу 2 рекорди: за добу у світі на COVID-19 захворіли 714,9 тис. осіб, померло - 13,4 тис. загальна кількість інфікованих перевищила 74,5 млн 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Сразу 2 рекорда: за сутки в мире COVID-19 заболели 714,9 тыс. человек, умерли - 13,4 тыс. Общее число инфицированных превысило 74,5 млн. - Цензор.НЕТ 5127
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17.12.2020 08:23 Відповісти
Так раніше хвалили Польщу,за організацію,а в них більше в два рази померло за добу,ніж в Україні.Якщо звісно ці всі дані правдиві.Бо перевірити самостійно їх неможливо.
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17.12.2020 08:32 Відповісти
Это смотря как считать, население одинаковое, медицина в Польше безусловно лучше, в вот слухи о том что в Украине умершим с ковидом ставят совсем другую причину смерти давно ходят.
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17.12.2020 08:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/476753 То би була більша кількість померлих.
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17.12.2020 08:46 Відповісти
Всё простуду подсчитывают, считоводы
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17.12.2020 11:57 Відповісти
 
 