Відразу 2 рекорди: за добу у світі на COVID-19 захворіли 714,9 тис. осіб, померло - 13,4 тис. загальна кількість інфікованих перевищила 74,5 млн
Станом на ранок 17 грудня у світі зареєстрували 714 908 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 446 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 74 534 581 випадків інфікування, з них 714 908 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 655 230 людини, з них 13 446 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 52,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим варто зазначити, що Україна займає 15-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - дев'яту. Перед нашою державою Німеччина, Росія, Велика Британія, Франція, Італія, Польща, Нідерланди та Іспанія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль