Україна готова стати головним союзником США в Чорноморському регіоні, - Стефанішина
Україна готова поглибити системну взаємодію зі Сполученими Штатами, а також з НАТО, ставши їхнім ключовим союзником у Чорноморському регіоні для більш ефективного реагування на виклики безпеки в регіоні з боку Російської Федерації.
Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн-конференції Ukraine in Washington, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Україна готова бути не тільки партнером для Сполучених Штатів, але і одним з ключових союзників США в регіоні Чорного моря, на східному фланзі сил НАТО", - заявила вона.
Міністерка зазначила, що Україна відіграє важливу роль у регіоні, одночасно більш потужне і системну взаємодію з США і НАТО забезпечить її більший внесок у безпеку Чорного моря.
Системну взаємодію України зі Сполученими Штатами і НАТО забезпечить ще більший внесок у безпеку Чорного моря, - зазначила вона. При цьому міністерка додала, що ще одним аргументом на користь такої співпраці є "російський фактор".
"Це також дозволить ефективно відповідати на виклики щодо фактично одностороннього контролю РФ в деяких частинах Чорного моря", - додала Стефанішина.
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Дізнайтесь навіщо радник дерьмака, завхоза зЕзідента, посприяв кацапським окупантам з подовженням терміну перебування їх флоту в криму?
І чому янукович дозволив кацапам захопити крим?
Окупація Криму- 20 лютого 2014 року.
Втеча януковоча- 22 лютого 2014 року.
в ВР - Медведчук и Ко, в СБУ - Баканов и Ко, в Прокуратуре - Венедиктова и Ко, в суде - Вовк и Ко,...
Ни о каком союзе с США и речи быть НЕ МОЖЕТ!
Никто "гнилой товар" в союзники не возьмёт.
Или тебе мало дела "вагнеровцев"?
Та станьте головним союзником США,
Покрийте Україну милу ракетами США.
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
У вас другое мнение?
Так само, як деякі окремі українці, що самі видряпалися із злиднів, не страждають на зайву потребу родичатися з власними бідними родичами - заможним державам не потрібні злиденні країни у якості союзників (союзники - це рівноправні партнери). Злидарям відводиться роль шавок, що за мисочку сьорбанки покірно гавкатимуть біля ніг господаря і яких не шкода за першої ліпшої нагоди копнути під сраку як непотрібний мотлох.
СОВЕТЫ ИЗРАИЛЬТЯНА УКРАИНЦАМ (С) ….
EZRA BEN DORI
Чтобы победить и выжить Украина может равняться исключительно на Израиль, но никак не на ЕС. В Иерусалиме знают секрет победы. Могут поделиться.
1. ИГНОРИРУЙТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Надежда на ООН - это как на незаряженное ружьё в момент, когда надо подниматься в атаку. Трёп с большой трибуны не вернёт матерям их сыновей.
2. ЛИКВИДИРУЙТЕ ВРАГОВ БЕЗЖАЛОСТНО. БУДЬТЕ НЕПРИМИРИМЫМИ К НИМ.
Враг, которого вы не убили, поправится в госпитале и будет точить меч, ожидая своего шанса.
3. ЛИКВИДИРУЙТЕ ЛИДЕРОВ И КОМАНДИРОВ ВАШИХ ВРАГОВ.
Обезглавленная армия - это стадо из быдла. Обезглавленная вражеская армия - это просто толпа, которая рассосется сама, по мере открытия пивных и винно-водочных магазинов.
4. ДРУЖИТЕ ТОЛЬКО С АМЕРИКОЙ.
5. ЛИКВИДИРУЙТЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ В СВОИХ РЯДАХ.