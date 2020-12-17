Україна готова стати головним союзником США в Чорноморському регіоні, - Стефанішина

Україна готова поглибити системну взаємодію зі Сполученими Штатами, а також з НАТО, ставши їхнім ключовим союзником у Чорноморському регіоні для більш ефективного реагування на виклики безпеки в регіоні з боку Російської Федерації.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн-конференції Ukraine in Washington, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Україна готова бути не тільки партнером для Сполучених Штатів, але і одним з ключових союзників США в регіоні Чорного моря, на східному фланзі сил НАТО", - заявила вона.

Міністерка зазначила, що Україна відіграє важливу роль у регіоні, одночасно більш потужне і системну взаємодію з США і НАТО забезпечить її більший внесок у безпеку Чорного моря.

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Системну взаємодію України зі Сполученими Штатами і НАТО забезпечить ще більший внесок у безпеку Чорного моря, - зазначила вона. При цьому міністерка додала, що ще одним аргументом на користь такої співпраці є "російський фактор".

"Це також дозволить ефективно відповідати на виклики щодо фактично одностороннього контролю РФ в деяких частинах Чорного моря", - додала Стефанішина.