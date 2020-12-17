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Рада сьогодні розгляне призначення трьох міністрів, зміни в КПК і закони щодо боротьбі з COVID-19

Рада сьогодні розгляне призначення трьох міністрів, зміни в КПК і закони щодо боротьбі з COVID-19

Парламент сьогодні розгляне кадрові питання. Зокрема, призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики України.

Також нардепи розглянуть призначення Романа Лещенка міністром аграрної політики і продовольства України, а Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України (зараз він виконує обов'язки міністра. - Ред.), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На порядку денному також є друге читання законопроєкту про зміни в "коронавірусний" закон про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення. У першому читанні зміни до Кримінального процесуального кодексу України в частині забезпечення реалізації функцій прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністрів АПК, енергетики та освіти Рада може призначити в четвер, а керівника Мінветеранів - у п'ятницю, - "слуга народу" Кравчук

Автор: 

ВР (14971) Кабмін (14085) призначення (2286)


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ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ МУРАЄВ,
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
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17.12.2020 09:44 Відповісти
 
 