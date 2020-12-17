У Чернівцях стався прорив магістрального водопроводу: на понад 50 вулицях міста обмежать подачу води

У Чернівцях стався прорив магістрального водопроводу Дністер - Чернівці. Через ліквідацію аварії на понад 50 головних вулицях міста обмежать подачу води.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в пресслужбі Чернівецької міської ради.

"У зв'язку з проривом магістрального водогону "Дністер – Чернівці" на насосній станції "Митків" І-го підйому в с. Митків, яка забезпечує водою м. Чернівці з річки Дністер будуть проводитись ремонтні роботи по ліквідації прориву трубопроводу. У зв'язку з виконанням даних робіт буде відсутнє водопостачання:

16.12.2020 року з 23:00 год. до 07:00 год. 17.12.2020 року;

17.12.2020 року з 10:00 до 19:00;

17.12.2020 року з 22:00 год. до 07:00 год. 18.12.2020 року", - йдеться в повідомленні.

У переліку комунальників є понад 50 центральних вулиць і провулків міста, на яких обмежать подачу води.

Також у міськраді повідомили, що про подальші обмеження або відновлення водопостачання оголосять додатково.

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