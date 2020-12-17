Понад 400 млн грн невикористаних коштів з бюджету Києва спрямують на боротьбу з коронавірусом, - КМДА

Зекономлені кошти столичного медичного бюджету на 2020 рік будуть використані до кінця року для забезпечення лікування хворих на COVID-19. Йдеться про понад 400 млн грн. Відповідний проєкт змін до програми "Здоров'я киян" розробив Департамент охорони здоров'я КМДА на початку грудня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявила директорка Департаменту Валентина Гінзбург.

"Постанова Кабінету Міністрів України звільнила від оподаткування придбання товарів, робіт та послуг медичної галузі. Це дає нам змогу шляхом внесення змін до програми "Здоров’я киян" 2020-2022 вивільнені кошти спрямувати на нагальні потреби. У цьому випадку – на забезпечення пацієнтів, хворих на коронавірусну інфекцію, якісним лікуванням", – пояснила Валентина Гінзбург.

Відповідний проєкт рішення про зміни до програми "Здоров’я киян" Департамент охорони здоров’я виніс на розгляд Київської міської ради.

Нагадаємо, раніше "Європейська Солідарність" запропонувала перенаправити 422 млн грн невикористаних коштів з бюджету Києва на боротьбу з коронавірусом.

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