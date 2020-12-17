Кабмін схвалив ініціативу МОЗу щодо закупівлі пневмококових вакцин. Щеплення можуть внести до переліку обов'язкових

Кабінет міністрів України в ході вчорашнього засідання ухвалив за ініціативою Міністерства охорони здоров'я низку рішень, що стосуються медичної системи в частині закупівель пневмококових вакцин, тест-систем, лабораторного обладнання, ліків та нормативів роботи екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема, Кабінет Міністрів звільнив від упалати ПДВ операції з ввезення на територію України тест-систем для кількісного визначення антитіл до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2, а також обладнання для проведення лабораторної діагностики.

Також були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів №333 про процес закупівлі в регіонах України лікарських засобів, що використовуються для лікування COVID-19, які не входять до Національного переліку основних лікарських засобів.

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"Крім того, Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови "Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події". Йдеться про запровадження додаткових критеріїв виклику швидкої за пріоритетністю надання медичної допомоги. Тобто виклики будуть розподілені на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні. Норматив прибуття медичних бригад у критичних випадках має становити 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера і 20 хвилин, якщо виклик екстрений", - підкреслюється в повідомленні.

"Також затверджено розпорядження, яким схвалюється запит до ГАВІ стосовно отримання спеціальної ціни для закупівлі пневмококових вакцин та уповноваження міністра охорони здоров’я України на підписання зазначеного запиту. Наступний крок — надання його до ГАВІ з метою подальшої закупівлі пневмококових вакцин та забезпечення введення обов’язкового профілактичного щеплення проти пневмококової інфекції до Календаря профілактичних щеплень. У разі підписання запиту до ГАВІ Україна матиме змогу отримати спеціальну ціну для закупівлі пневмококових вакцин", - підсумувала пресслужба МОЗу.