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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ – 1512, Одеська область - 1064 і Запорізька - 858

COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ – 1512, Одеська область - 1064 і Запорізька - 858

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1512), Одеській (1 064) і Запорізькій (858) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 17 грудня в Києві на коронавірус захворіли 1512 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 96 672 особи.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 662 людини, за минулу добу - 31. З початку епідемії одужали 30 773 пацієнти.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 252 людини, виявлено 12 047 нових випадків, одужали - 12 939

Станом на 17 грудня кількість активних хворих Києві становить 64 237 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 10 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1 899 осіб.

Так, в Одеській області на коронавірус захворіли 1064 людини. Загальна кількість інфікованих становить 61 038 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 853 людини, за добу - 18. З початку епідемії одужали 23 185 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 37 000 осіб.

У Запорізькій області добовий приріст хворих на коронавірус становив 858 осіб. Загальна кількість інфікованих - 44 693. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 447 осіб, за минулу добу - 22. З початку епідемії одужали 13 918 пацієнтів. Кількість активних хворих в Запорізькій області - 30 328.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19461) Одеська область (3208) Запорізька область (3599) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Помер Кернес від ковіда. А коменти відключили під цією новиною. Цензор! Дайте можливість читачам поглумитися по темі. Включіть коменти під цією сумною новиною.
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17.12.2020 09:42
+7
В схватке двух йокодзун победил коронавирус.

3 октября команда Кернеса организовала концерт Оли Поляковой. Большинство посетителей мероприятия были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
5 октября в Харькове выступила певица Ирина Билык.
В октябре в городе также провели студенческий бал с грубым нарушением необходимых карантинных правил.
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17.12.2020 09:50
+6
Підтримую.
Нема де навіть висловити своє "ой"...
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17.12.2020 09:46
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Помер Кернес від ковіда. А коменти відключили під цією новиною. Цензор! Дайте можливість читачам поглумитися по темі. Включіть коменти під цією сумною новиною.
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17.12.2020 09:42 Відповісти
Підтримую.
Нема де навіть висловити своє "ой"...
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17.12.2020 09:46 Відповісти
О зохен вей
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17.12.2020 09:50 Відповісти
- Гепа фсе
- Ой
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17.12.2020 09:51 Відповісти
Блін. Єдиний раз у житті я голосував за Кернеса на цих виборах.
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17.12.2020 09:50 Відповісти
а больше никого из нормальных не было?
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17.12.2020 09:58 Відповісти
Ну, Фельдман був. Але він зв'язався з партією "за Жиддя".
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17.12.2020 10:38 Відповісти
Це тягне на камінг аут року.
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17.12.2020 10:04 Відповісти
Дебилы всегда найдут повод и возможность поглумиться над смертью
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17.12.2020 11:21 Відповісти
В схватке двух йокодзун победил коронавирус.

3 октября команда Кернеса организовала концерт Оли Поляковой. Большинство посетителей мероприятия были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
5 октября в Харькове выступила певица Ирина Билык.
В октябре в городе также провели студенческий бал с грубым нарушением необходимых карантинных правил.
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17.12.2020 09:50 Відповісти
В схватке двух йокодзун

Для тих хто не в темі, це шедевр.

https://www.youtube.com/watch?v=gkmxazRfWas
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17.12.2020 09:57 Відповісти
Помер Кернес.Вся Україна сумує.

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1512, Одесская область - 1064 и Запорожская - 858 - Цензор.НЕТ 6752
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17.12.2020 09:54 Відповісти
Рано или поздно зло будет наказано,сегодня Кернес завтра кто его знает, может Мертвечук
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17.12.2020 09:55 Відповісти
Корона сделала то, что не получилось сделать снайперу
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17.12.2020 09:57 Відповісти
Закончилась целая эпоха в современной истории Харькова. Ничего вечного нет и нефиг смеяться над ковидом. От этой заразы не откупишься и не отмажешься. Ну и что теперь Харьков будет выбирать ?
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17.12.2020 10:01 Відповісти
Аваков таки пережил Кернеса. Печальный конец вражды.
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17.12.2020 10:01 Відповісти
Цензор під новиною про смерть Кернеса,закрив коментар.Він хіба кращий за москальського покидька?
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17.12.2020 10:03 Відповісти
Це не людяно. Є червона лінія, між казати ким була людина і радіти смерті, яку не слід перетинати.
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17.12.2020 10:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/468373 Це ворог України.До ворога людяності бути не може.Він не кращий за *****.Просто на мав такої влади.
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17.12.2020 11:58 Відповісти
Людяність це набута характеристика, не можна бути людиною з одними і твариною з іншими. Наприклад, якщо ти вкрадеш ти будеш злодієм, навіть якщо потерпілим є злодій. Приклад такий собі але думка сподіваюсь зрозуміла.
А те що він погана була людина, правду навіть потрібно говорити але не влаштовувати свята щоб не втратити себе.
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17.12.2020 13:15 Відповісти
https://censor.net/ru/user/468373 Людяність може бути до більш менш нормальної людини.Це нелюд.І я себе не втрачаю.А пишу правду.
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17.12.2020 15:52 Відповісти
Я до вас нічого поганого не маю, лише відповів, як варіант, чому закриті коментарі і для деяких які вже святкують - що це поганий привід.
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17.12.2020 21:17 Відповісти
Жилин дождался в аду своего убийцу.
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17.12.2020 10:05 Відповісти
Еще много лет по инерции будут голосовать за кернеса...
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17.12.2020 10:06 Відповісти
Завралиь вконец: в Одесской и Запорожской областях умерли 40 человек, а в всего в Украине - 31 человек.
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17.12.2020 10:15 Відповісти
 
 