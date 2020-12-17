COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ – 1512, Одеська область - 1064 і Запорізька - 858
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1512), Одеській (1 064) і Запорізькій (858) областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 17 грудня в Києві на коронавірус захворіли 1512 осіб.
Загальна кількість інфікованих становить 96 672 особи.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 662 людини, за минулу добу - 31. З початку епідемії одужали 30 773 пацієнти.
Станом на 17 грудня кількість активних хворих Києві становить 64 237 осіб.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 10 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1 899 осіб.
Так, в Одеській області на коронавірус захворіли 1064 людини. Загальна кількість інфікованих становить 61 038 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 853 людини, за добу - 18. З початку епідемії одужали 23 185 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 37 000 осіб.
У Запорізькій області добовий приріст хворих на коронавірус становив 858 осіб. Загальна кількість інфікованих - 44 693. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 447 осіб, за минулу добу - 22. З початку епідемії одужали 13 918 пацієнтів. Кількість активних хворих в Запорізькій області - 30 328.
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Нема де навіть висловити своє "ой"...
- Ой
3 октября команда Кернеса организовала концерт Оли Поляковой. Большинство посетителей мероприятия были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
5 октября в Харькове выступила певица Ирина Билык.
В октябре в городе также провели студенческий бал с грубым нарушением необходимых карантинных правил.
Для тих хто не в темі, це шедевр.
https://www.youtube.com/watch?v=gkmxazRfWas
А те що він погана була людина, правду навіть потрібно говорити але не влаштовувати свята щоб не втратити себе.