COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ – 1512, Одеська область - 1064 і Запорізька - 858

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1512), Одеській (1 064) і Запорізькій (858) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 17 грудня в Києві на коронавірус захворіли 1512 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 96 672 особи.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 662 людини, за минулу добу - 31. З початку епідемії одужали 30 773 пацієнти.

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Станом на 17 грудня кількість активних хворих Києві становить 64 237 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 10 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1 899 осіб.

Так, в Одеській області на коронавірус захворіли 1064 людини. Загальна кількість інфікованих становить 61 038 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 853 людини, за добу - 18. З початку епідемії одужали 23 185 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 37 000 осіб.

У Запорізькій області добовий приріст хворих на коронавірус становив 858 осіб. Загальна кількість інфікованих - 44 693. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 447 осіб, за минулу добу - 22. З початку епідемії одужали 13 918 пацієнтів. Кількість активних хворих в Запорізькій області - 30 328.