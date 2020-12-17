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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в Києві, Одеській та Миколаївській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в Києві, Одеській та Миколаївській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 17 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% в Києві і двох областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок в лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Миколаївській і Одеській областях, а також в Києві.

Завантаженість ліжок по Україні становить 42,1%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України.

Також читайте: COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ – 1512, Одеська область - 1064 і Запорізька - 858

Завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в Києві, Одеській та Миколаївській областях, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Кгм.У хлопців є робота.Вітаю харків'ян.
Завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в Києві, Одеській та Миколаївській областях, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5821
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17.12.2020 10:10 Відповісти
 
 