Завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в Києві, Одеській та Миколаївській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 17 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% в Києві і двох областях України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Завантаженість ліжок в лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Миколаївській і Одеській областях, а також в Києві.
Завантаженість ліжок по Україні становить 42,1%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України.
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Павло Макаренко
показати весь коментар17.12.2020 10:10 Відповісти Мені подобається 0
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