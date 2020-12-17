Завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в Києві, Одеській та Миколаївській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 17 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% в Києві і двох областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок в лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Миколаївській і Одеській областях, а також в Києві.

Завантаженість ліжок по Україні становить 42,1%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України.

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