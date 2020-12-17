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Помилки в податковому законодавстві відправлять галузь електронних сигарет в руки тіньовиків, - експерти

Помилки в податковому законодавстві відправлять галузь електронних сигарет в руки тіньовиків, - експерти

Юридична колізія і технічні неузгодженості в чинному українському законодавстві призведуть до зупинки легального ринку електронних сигарет і зростання тіньового ринку вже з 1 січня 2021 року.

Як зазначають фахівці Американської торгової палати та Європейської бізнес-асоціації, всьому виною норми закону 466-ІХ, згідно з якими, вже з нового року всі рідини, використовувані в електронних сигаретах, повинні обов'язково мати акцизну марку і обкладатися акцизним збором.

"Необхідні марки зможуть бути доступні для виробників і імпортерів рідин не раніше ніж в останні дні грудня поточного року і застосовані виключно для маркування продукції, виробленої після 1 січня 2021 року, що, за даними компаній-членів асоціації, на кілька місяців фактично заблокує функціонування ринку рідин для електронних сигарет ... Крім того, роздрібні точки після цього деякий час змушені будуть мати порожні полиці в очікуванні маркованої продукції, адже виробникам і імпортерам необхідно кілька місяців на налаштування необхідних процесів для забезпечення маркування продукції", - йдеться в зверненнях Європейської бізнес-асоціації до президента Володимира Зеленського, спікера парламенту Дмитра Разумкова і глави податкового комітету Данила Гетманцева.

Як зазначають в Американській торговій палаті, така ситуація загрожує державі недоотриманням близько 2 млрд грн податкових надходжень, а десяткам тисяч точок роздрібної торгівлі - істотними втратами, що є неприпустимим в умовах тривалої глобальної фінансово-економічної кризи, викликаної пандемією COVID-19.

Для вирішення проблеми, що склалася, експерти і представники ринку закликають депутатів якнайшвидше ухвалити зміни до Податкового кодексу і тимчасово дозволити оборот немаркованих рідин для електронних сигарет - доти, поки не з'являться умови для їх безперебійної маркування, щоб уникнути зупинки індустрії. При цьому, акцизний податок з цих рідин буде сплачуватися в порядку, встановленому Податковим кодексом.

У разі, якщо депутати не внесуть відповідні зміни до податкового кодексу в найкоротші терміни, вже з січня провідні світові виробники продуктів цієї категорії можуть піти з ринку, а український ринок заполонить контрабандна продукція.




Автор: 

податки (3832) електронні сигарети (95)


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Какие нах.. ошибки- всё делается для этого специально !!
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17.12.2020 10:11 Відповісти
зелень всю экономику Украины в тень загоняет...
сознательно делает страну нищей
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17.12.2020 10:21 Відповісти
В руки ментов. Лучше раньше чем позже. А то обнадежат. Инвестируете мол. А потом хоп и было ваше стало наше. Лучше уж сразу повесить ярлык - полиции. Пора или бросать или переходить на самосад.
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17.12.2020 10:25 Відповісти
 
 