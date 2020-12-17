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Новини
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Мікроавтобус із нелегалами з Туреччини та Іраку затримано на Львівщині, - Держприкордонслужба. ФОТО

Мікроавтобус із нелегалами з Туреччини та Іраку затримано на Львівщині, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автомобіль із 8 іноземцями затримали вчора пізно ввечері прикордонники Львівського загону поблизу кордону з Польщею. Можливе вчинення правопорушення на цьому напрямку співробітники оперативного підрозділу Львівського прикордонного загону викрили заздалегідь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

У ході проведення заходів у рамках кримінального провадження, внесеного до реєстру за ст. 332 КК "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", прикордонники відділу "Смільниця" Львівського загону спільно зі співробітниками Національної поліції виявили і затримали на околиці населеного пункту Великолісся мікроавтобус марки "Фольксваген". Водій, громадянин України, перевозив 8 пасажирів. Серед них було 4 громадян Туреччини - двоє чоловіків, жінка та дитина 9-ти місяців, а також четверо громадян Іраку. Правда, один із пасажирів, який назвався іракцем, документів при собі ніяких не мав.

Затримані доставлені до відділу прикордонної служби "Смільниця" з метою з'ясування обставин правопорушення. Тривають слідчі дії.

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Мікроавтобус із нелегалами з Туреччини та Іраку затримано на Львівщині, - Держприкордонслужба 01

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) нелегали (383) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+3
Чого ж ви, чурки, до своїх братів-муслімів не втікаєте? В Ірак, Афганістан, Албанію? А до неправовірних християн? Чи в названих країнах не вдасться сидіти на шиї в держави, прожираючи дотації з бюджету, розказувати на камеру, що вас притісняють за ознакою віросповідання, не дадуть соціальне житло, де потім можна влаштувати притон муслімських екстремістів?
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17.12.2020 10:09
+2
Паспорта Украины им уже выдали, или позже выдадут?
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17.12.2020 09:51
+2
Эти едут спокойно в европу получат пособие и жилье так они еще и убьют пару десятков европейцев.а нас чтобы работать не пускают.где логика
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17.12.2020 10:11
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Паспорта Украины им уже выдали, или позже выдадут?
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17.12.2020 09:51 Відповісти
Головне - заспівати перед камерами гімн України в шароварах, як зробили це хитрі паломники однієї специфічної національності.
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17.12.2020 10:16 Відповісти
Так не помогло ж!
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17.12.2020 11:14 Відповісти
Чого ж ви, чурки, до своїх братів-муслімів не втікаєте? В Ірак, Афганістан, Албанію? А до неправовірних християн? Чи в названих країнах не вдасться сидіти на шиї в держави, прожираючи дотації з бюджету, розказувати на камеру, що вас притісняють за ознакою віросповідання, не дадуть соціальне житло, де потім можна влаштувати притон муслімських екстремістів?
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17.12.2020 10:09 Відповісти
Так к своим и едут - в западной Европе муслимов уже наверное столько же, сколько и европейцев
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17.12.2020 11:16 Відповісти
Эти едут спокойно в европу получат пособие и жилье так они еще и убьют пару десятков европейцев.а нас чтобы работать не пускают.где логика
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17.12.2020 10:11 Відповісти
#аніжедєті
Нещасні біженці. Страстотерпці, суніти, постраждалі від шиїтів, чи навпаки, чорт їх розбере. Вони привносять свою частку в розвиток мультикультуралізму, лоскочуть віртуальним пальцем простату миролюбних толєрастів у чистих і ситних еуропейських містах
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17.12.2020 10:15 Відповісти
аха!!(так и есть как пишеш)остаётся только дополнить:что ,,ваших"как бы уже не больше чем,,тех"(поляки вас оформляют в польше и рассылают по всей европе(это не хочеш сказать?)ещё могу добавить на неосторожный вопрос,,вашим"почему работает спустя рукава гордо отвечает:ты тут живёш вот ты и работай,а Я! приехал зарабатывать но никак не работать.(как тебе такая правда??) так что не льсти себе и ,,вашим" тоже!!
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17.12.2020 11:03 Відповісти
Ты это. закусывай
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17.12.2020 13:16 Відповісти
Смуглые товарищи едут на тяжкий труд в Европу:
Работящие - заниматься продажей подержанных машин, сутенерством, торговлей наркотиками.
Ленивые - жить на пособие и нигде не работать.
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17.12.2020 12:50 Відповісти
только в том случае если ты перестанеш бухать.
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17.12.2020 15:19 Відповісти
 
 