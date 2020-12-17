Мікроавтобус із нелегалами з Туреччини та Іраку затримано на Львівщині, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автомобіль із 8 іноземцями затримали вчора пізно ввечері прикордонники Львівського загону поблизу кордону з Польщею. Можливе вчинення правопорушення на цьому напрямку співробітники оперативного підрозділу Львівського прикордонного загону викрили заздалегідь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

У ході проведення заходів у рамках кримінального провадження, внесеного до реєстру за ст. 332 КК "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", прикордонники відділу "Смільниця" Львівського загону спільно зі співробітниками Національної поліції виявили і затримали на околиці населеного пункту Великолісся мікроавтобус марки "Фольксваген". Водій, громадянин України, перевозив 8 пасажирів. Серед них було 4 громадян Туреччини - двоє чоловіків, жінка та дитина 9-ти місяців, а також четверо громадян Іраку. Правда, один із пасажирів, який назвався іракцем, документів при собі ніяких не мав.

Затримані доставлені до відділу прикордонної служби "Смільниця" з метою з'ясування обставин правопорушення. Тривають слідчі дії.

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