1 403 35
МОЗ забезпечить вакцинацію від коронавірусу для жителів окупованих територій, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я планує вакцинувати від коронавірусу українців, які проживають на окупованих територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За словами голови МОЗ, зараз у міністерстві готують національний план із вакцинації.
"Учора я дав завдання внести деякі зміни в цей національний план. Забезпечити проведення вакцинації для наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Саме українців", - зазначив Степанов.
Міністр охорони здоров'я додав, що підпише цей план у п'ятницю.
Топ коментарі
+20 Підлога Маккартні
показати весь коментар17.12.2020 10:07
+13 Frol Fedoroff
показати весь коментар17.12.2020 10:09
+9 Ksenia VB
показати весь коментар17.12.2020 10:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
можете також всю зелену і ватяну хракцію нею переколоти
А ЧТО по вашему он должен говорить?
"Да обнесём ОРДЛО колючей проволокой и пусть они поскорее сдохнут!"?
И после этого рассчитывать на поддержку Запада?
Поймите же, придурки, есть вещи, которые обязательно громко произносить, но вовсе не обязательно делать!
Минские соглашения обязательно подписать, но не обязательно выполнять!
При чём тут мервечук если речь идёт о позиции государства?
А технически можно построить большой загон возле пропускных пунктов и предложить данбасянакм приезжать туда вакцинироваться, параллель распустив слух о том, что фашисты хотят травить их неправильной вакциной.
Нельзя прививать 2-я вакцинами!