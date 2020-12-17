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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ забезпечить вакцинацію від коронавірусу для жителів окупованих територій, - Степанов

МОЗ забезпечить вакцинацію від коронавірусу для жителів окупованих територій, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує вакцинувати від коронавірусу українців, які проживають на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами голови МОЗ, зараз у міністерстві готують національний план із вакцинації.

"Учора я дав завдання внести деякі зміни в цей національний план. Забезпечити проведення вакцинації для наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Саме українців", - зазначив Степанов.

Міністр охорони здоров'я додав, що підпише цей план у п'ятницю.

Читайте: Завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в Києві, Одеській та Миколаївській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5393) окупація (6685) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
Давайте еще повстанцев и боевиков будем лечить от ковида, а то не дай Бог воевать не с кем будет )))
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17.12.2020 10:07
+13
В топку такую власть - гнид, малороссов и врагов...
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17.12.2020 10:09
+9
та їм кацапської вакцини вколять
можете також всю зелену і ватяну хракцію нею переколоти
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17.12.2020 10:12
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Давайте еще повстанцев и боевиков будем лечить от ковида, а то не дай Бог воевать не с кем будет )))
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17.12.2020 10:07 Відповісти
Их надо застраховать)))
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17.12.2020 10:15 Відповісти
На случай смерти кормильца на украинско-российском фронте.
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17.12.2020 11:20 Відповісти
за одно всем 140 млн. кацапам хорошую вакцину купим, а то они своим фуфломецином не хотят колоться ..
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17.12.2020 10:47 Відповісти
То зеленим вигідна війна? 😧 То це не Порошенко на війні заробляв? 😲 Зелені пердаки палають.
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17.12.2020 11:06 Відповісти
Порошенко "заробляв" а Головний зебіл просто робить гешефт. 73% доведуть.
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17.12.2020 11:20 Відповісти
В топку такую власть - гнид, малороссов и врагов...
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17.12.2020 10:09 Відповісти
А **** - за счёт быдла (мудрый нарид - если кто не в курсе) почему бы и не помочь оккупантам...
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17.12.2020 10:09 Відповісти
жену отдай дяде, а сам иди к *****...
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17.12.2020 10:10 Відповісти
Если заболею невакцинированным после начала вакцинации - подам иск на 170 млн иней и запрошу должность замминистра
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17.12.2020 10:13 Відповісти
надоть шобы мертвечук завез кацапоидный экскрементальный и привил безмозглое население даунбаса, лугандонии и крыма...
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17.12.2020 10:11 Відповісти
та їм кацапської вакцини вколять
можете також всю зелену і ватяну хракцію нею переколоти
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17.12.2020 10:12 Відповісти
Цензор, почему закрыли комменты под новостью о кончине вора, подонка и врага Украины кернеса?
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17.12.2020 10:15 Відповісти
шо сирйозна? представился адольфыч?
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17.12.2020 10:22 Відповісти
Так!!
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17.12.2020 10:52 Відповісти
На Цензорі правило: вимикати коменти в таких випадках. Припускаю, що коли помре "путін", також вимкнуть коменти
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17.12.2020 10:27 Відповісти
Чекаємо на цю подію з нетерпінням !!!)))
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17.12.2020 10:51 Відповісти
Как мне не хватает "Лебединого озера"...
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17.12.2020 11:13 Відповісти
Надо предусмотреть возможность прыЗЕденту лично поцеловать каждого жЫтеля ордила в задницу
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17.12.2020 10:22 Відповісти
тактожнашилюды! просто у асвабадителей на них денег нет !
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17.12.2020 10:54 Відповісти
Боже, ну какие вы все дураки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А ЧТО по вашему он должен говорить?
"Да обнесём ОРДЛО колючей проволокой и пусть они поскорее сдохнут!"?
И после этого рассчитывать на поддержку Запада?
Поймите же, придурки, есть вещи, которые обязательно громко произносить, но вовсе не обязательно делать!
Минские соглашения обязательно подписать, но не обязательно выполнять!
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17.12.2020 10:32 Відповісти
Все правильно. Минские соглашения тоже подписывались Порошенко не с целью их выполнения, а с целью сдерживания натиска рашистов и спасения нашей Армии от разгрома, что на тот момент было ЖИЗНЕННО необходимо. Так и с вакцинированием даунбасян. Может, будет предложено мЕРТВЕЧУКУ оказать гуманитарную помощь своему потенциальному лохторату и предоставить им всем рашистского фуфломицина до состояния ХОТЬ ЗАЛЕЙСЯ. Хотя, может, у Степашки и Ко и не хватит на это ума, как знать?!!
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17.12.2020 10:48 Відповісти
Ни в коем случае!
При чём тут мервечук если речь идёт о позиции государства?
А технически можно построить большой загон возле пропускных пунктов и предложить данбасянакм приезжать туда вакцинироваться, параллель распустив слух о том, что фашисты хотят травить их неправильной вакциной.
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17.12.2020 10:53 Відповісти
Тільки перш ніж давати вакцину, задайте контрольні питання. Якщо виявиться що на сході громадянська війна, яку розв'язали американці і західні країни, то шліть за поребрик, нехай там разом з Зебрехунцем вколяться.
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17.12.2020 10:35 Відповісти
Там стерилизацию надо производить, а не вакцинацию... Зеленые имбицилы беспокоятся про своих
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17.12.2020 10:58 Відповісти
анти-держава, шо вы хотите... многие у.е. с такой !социалкой", кто то вешается, некоторые продолжают "борьбу", надеясь на кнопочьки гад-же- та!
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17.12.2020 11:11 Відповісти
Міжнародне право гласить: здоров'я населення на окупованих територіях - проблема окупанта.
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17.12.2020 11:11 Відповісти
Да просто сейчас уже переведиье 200 млн долларов в Крым и 100 млн дол в ОРДЛО на вакцинацию. Денег у нас навалом.
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17.12.2020 11:19 Відповісти
Вот жеж хунта!
Нельзя прививать 2-я вакцинами!
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17.12.2020 11:29 Відповісти
Писец !!!! У зелетварей совсем крышу срывает !!! Давайте всех боевиков провакцинируйте !!!!
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17.12.2020 11:39 Відповісти
Така как же про то , что ето проблема оккупантов ???? В аналогичньіх случаях так бьіло
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17.12.2020 11:43 Відповісти
С пушылина начните,твари зеленые. А как же остальная Украина? Вот,оказывается, для чего я плачу налоги. Власть долбодятлов.
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17.12.2020 12:38 Відповісти
 
 