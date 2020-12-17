МОЗ забезпечить вакцинацію від коронавірусу для жителів окупованих територій, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує вакцинувати від коронавірусу українців, які проживають на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами голови МОЗ, зараз у міністерстві готують національний план із вакцинації.

"Учора я дав завдання внести деякі зміни в цей національний план. Забезпечити проведення вакцинації для наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Саме українців", - зазначив Степанов.

Міністр охорони здоров'я додав, що підпише цей план у п'ятницю.

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