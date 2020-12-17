Сьогодні у Раді розглянуть поправку, яка дозволить зберегти доходи держбюджету від тютюнового акцизу

За підтримку більш поступового підняття акцизу на ТВЕНи виступили всі основні бізнес-асоціації України.

Згідно з офіційним планом роботи парламенту, сьогодні 5 питанням Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №4065 з поправками в другому читанні.

Поправка №175 законопроєкту в тому числі передбачає пом'якшення зростання акцизу на тютюнові вироби для оснащення електричного нагрівання (ТВЕНи) з раніше запланованих 320% від 1 січня 2021 року до 200% з подальшим щорічним підвищенням акцизу на 30% (до 2025 року).

Нагадаємо, всі основні бізнес-асоціації України, зокрема Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгова палата, Спілка підприємців України, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, Федерація роботодавців України виступили за ухвалення цієї норми.

Різке підвищення акцизу на ТВЕНи могло спровокувати подальше падіння доходів держбюджету від тютюнового акцизу. Нагадаємо, що протягом 2019 року недовиконання запланованих доходів держбюджету від тютюнового акцизу склало рекордні 14 млрд грн.

За перші 9 місяців 2020 року, за даними Асоціації "Укртютюн", обсяг недовиконання плану щодо тютюнового акцизу склав 9,7 млрд грн.

Пом'якшений варіант підвищення акцизу виробники називають болючим для них, але допустимим варіантом.

"Хоча цей варіант для нас теж хворобливий, але він все ж краще, ніж разове підвищення на 320%. Ми згодні взяти на себе частину податку і втратити прибуток, щоб не перекладати цей тягар на споживача, збільшуючи вартість продукту. Ми, як компанія, можемо гарантувати, що на відміну від підвищення в 4,2 рази бюджет в 2021 році отримає заплановані 4,8 млрд грн від тютюну для нагрівання", - заявив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Костас Салварас.

До того ж, за словами гендиректора компанії "Філіп Морріс Україна", пом'якшений варіант підвищення акцизу дозволить компанії уникнути скорочення інвестицій у виробничі потужності в Україні.

"Наша фабрика в Харківській області розрахована на виробництво 40 млрд сигарет на рік. Сьогодні вона працює на половину своєї потужності — 20 млрд сигарет, 12 млрд з яких реалізуються в Україні, решта йде на експорт. Але ринок сигарет постійно скорочується, а отже ми повинні думати про додаткові інвестиції в виробництво тютюну, що нагрівається. Це могло б перетворити нашу фабрику в експортний центр для всієї Східної Європи", - ділиться інвестиційними планами компанії Костас Салварас.

Раніше пом'якшення зростання акцизу на ТВЕНи підтримали і в Міністерстві економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства.