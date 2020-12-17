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Кандидатуру Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра відхилив профільний комітет Ради з ПЕК і ЖКГ

Кандидатуру Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра відхилив профільний комітет Ради з ПЕК і ЖКГ

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики України.

Про це повідомила член комітету Інна Совсун (фракція "Голос"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Профільний комітет не підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики,"за" проголосувало 10 депутатів з 22", - цитує Совсун пресслужба "Голосу".

Нагадаємо, питання про призначення Вітренка міністром енергетики стоїть на порядку денному пленарного засідання Верховної Ради в четвер, 17 грудня.

Читайте також: Зеленський і Єрмак пролобіювали 170 млн грн премії для Вітренка і просувають його кандидатуру на пост першого віцепрем'єра, - Бутусов

Автор: 

віцепрем’єр (52) ВР (14971) комітет (370) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+4
Д'ерьмаку как-то на это насрать,если "занесено".
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17.12.2020 10:39
+1
йому мабуть пох...170 лямів він вже отримав....
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17.12.2020 10:39
+1
Впереди много-многомиллиардные иски против Украины от "зеленых энергетиков" разного рода. Процессы уже пошли. Вот и поглядим, на что способны те, кто придет вместо Витренко. И такие ли большие деньги эти 170млн в контексте потерянных миллиардов. Так что думай..те(хотя просто думать всегда лучше, по крайней мере дешевле).
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17.12.2020 10:45
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Д'ерьмаку как-то на это насрать,если "занесено".
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17.12.2020 10:39 Відповісти
йому мабуть пох...170 лямів він вже отримав....
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17.12.2020 10:39 Відповісти
Ну принцыпе Неплохо Ему , - Деньги выплатили , имел в виду много Миллионов.
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17.12.2020 10:40 Відповісти
Впереди много-многомиллиардные иски против Украины от "зеленых энергетиков" разного рода. Процессы уже пошли. Вот и поглядим, на что способны те, кто придет вместо Витренко. И такие ли большие деньги эти 170млн в контексте потерянных миллиардов. Так что думай..те(хотя просто думать всегда лучше, по крайней мере дешевле).
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17.12.2020 10:45 Відповісти
витрэнко vs витряки, шо то не по феншую
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17.12.2020 10:57 Відповісти
по феншую или нет, главное не забыть заплатить. Из бюджета, конечно. А значит, из денег тех, кто выбрал(опять же по феншую) эту власть. Не зеленский же будет платить, правда?
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17.12.2020 11:06 Відповісти
да, да помним, договор времен чьоколядного кабана
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17.12.2020 11:55 Відповісти
Дебил? Зебил? Идиот? Или все вместе? Думаю, все вместе. Хотя это неизлечимо, но бывает и хуже. Держись и не печалься. Отбрось ее, печаль зеленую.
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17.12.2020 12:00 Відповісти
как же сектантов, секты "свидетелей чьоколядного глаза" колбасит
приятно наблюдать, бальзам на раны
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17.12.2020 12:11 Відповісти
Ты с бальзамом-то не очень. Оно ведь еще хуже может быть...
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17.12.2020 12:13 Відповісти
Да нужно Витренко это стоячее зеленое болото, как слону баян! Он хотел получить свою премию? Он ее получил и отвалит жить в Англию или куда еще!
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17.12.2020 10:51 Відповісти
 
 