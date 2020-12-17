Кандидатуру Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра відхилив профільний комітет Ради з ПЕК і ЖКГ

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики України.

Про це повідомила член комітету Інна Совсун (фракція "Голос"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Профільний комітет не підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики,"за" проголосувало 10 депутатів з 22", - цитує Совсун пресслужба "Голосу".

Нагадаємо, питання про призначення Вітренка міністром енергетики стоїть на порядку денному пленарного засідання Верховної Ради в четвер, 17 грудня.

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