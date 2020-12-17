За добу від коронавірусу в Києві померла 31 людина, одужали - 876, виявили 1 512 нових випадків, - Кличко

Із початку пандемії коронавірусом захворіли 96 672 жителів Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ще 1512 хворих коронавірусом виявили в столиці за минулу добу. Померла 31 особа. Усього коронавірус забрав життя 1 662 киян. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 сьогодні в Києві вже 96 672", - ідеться в повідомленні.

Серед захворілих: 866 жінок у віці від 18 до 93 років, 560 чоловіків у віці від 18 до 95 років, а також 36 дівчаток від 8 місяців до 17 років і 50 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 53 медики.

У лікарні столиці госпіталізували 106 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 876 осіб. Усього коронавірус побороли 30 773 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 263, у Дніпровському - 253 і в Дарницькому районі - 195 випадків.

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