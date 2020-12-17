Інформація про виділення мені 170 млн грн премії не відповідає дійсності, - Вітренко

Юрій Вітренко спростував інформацію про те, що йому виплатили 170 млн грн премії.

Про це Вітренко написав у коментарях під постом головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

"Ваша інформація не відповідає дійсності. Зокрема щодо того, що я отримав гроші. Принаймні я про це не знаю. І рішення КМУ, на яке ви посилаєтесь, до мене не має стосунку, оскільки я не є керівником і не був керівником Нафтогазу", - підкреслив Вітренко.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що в умовах коронакризи під тиском Володимира Зеленського та Андрія Єрмака Кабмін виплатив Юрію Вітренку 170 млн грн премії.

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