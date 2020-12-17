Інформація про виділення мені 170 млн грн премії не відповідає дійсності, - Вітренко
Юрій Вітренко спростував інформацію про те, що йому виплатили 170 млн грн премії.
Про це Вітренко написав у коментарях під постом головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
"Ваша інформація не відповідає дійсності. Зокрема щодо того, що я отримав гроші. Принаймні я про це не знаю. І рішення КМУ, на яке ви посилаєтесь, до мене не має стосунку, оскільки я не є керівником і не був керівником Нафтогазу", - підкреслив Вітренко.
Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що в умовах коронакризи під тиском Володимира Зеленського та Андрія Єрмака Кабмін виплатив Юрію Вітренку 170 млн грн премії.
Топ коментарі
+11 Дмитро Черних #470343
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+9 Kolja Stambulskij
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А ти?
А гениальный сын Вити Януковича - Саша - из стоматолога - миллиардером за год становится?
Детки действительно "гениальные"?
- Как с ними ни говори, их ничем не проймёшь. Это - шайка! - резюмировал Швейк (с)
Кстати говоря, даже получив эти деньги Витренко не станет самым богатым украинским чиновником. Но будет первым чиновником , кто стал миллионером защищая интересы государства, а не грабя государственный бюджет. Или именно это так и злит его оппонентов ?....
Да, приход Витренко на должность вице-премера, министра энергетики означает конец управлению энергетикой Ахметовым-Коломойским. Так просто они не сдадутся. У них остается Шмыгаль, остается управляемое НКРЭУ, остается "Энергоатом", остается нагибаемый в разные стороны Зеленский....» TZE inform
Нумо.
«08.04.20 09:26 "Нафтогаз" готовит дополнительные иски против "Газпрома" на $17 миллиардов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.»
2. Кстати говоря, даже получив эти деньги Витренко не станет самым богатым украинским чиновником.
Но будет первым чиновником, кто стал миллионером защищая интересы государства, а не грабя государственный бюджет.
Или именно это так и злит его оппонентов ?....»
это не считая тех 85 млн евро которые были заплачены иностранной юридической компании за ведение этого дела?? Или как посчитана экономия??
Це сутність нинішньої української журналістики.
Або є, або, нема.
Кажут: «Як нема змалку, то нема й достанку.»
Але головне факт-чекінг.
Перевірка інформаціїї по різним джерелам, до віднайдення першоджерела.
Так. Гугл.
Если Юрий Витренко хочет занять место первого вице-премьера, он обязан отказаться от иска к НАК Нафтогаз, а деньги вернуть в бюджет.(с)
И купить тибе носки без дырок и 300 грамм докторской тоже обязан!
Хотя в истории Украины это наверное второй после Виталика случай, когда чувак ЗАКОННО заработал миллионы....
Украл у тибя и не поделился!