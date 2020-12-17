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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в МВС виявили 315 нових випадків COVID-19, більшість із них - у Києві, Запорізькій та Чернігівській областях. ІНФОГРАФІКА

За добу захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 підтвердили в 315 співробітників МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"Із початку пандемії COVID-19 виявили в 26 984 правоохоронців МВС, одужали - 26 049 осіб, померли від коронавірусної хвороби - 86.

Сьогодні, 17 грудня, зафіксовано 315 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби в працівників МВС", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що найбільша кількість хворих - в Запорізькій і Чернігівській областях, а також у місті Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ – 1512, Одеська область - 1064 і Запорізька - 858

За добу в МВС виявили 315 нових випадків COVID-19, більшість із них - у Києві, Запорізькій та Чернігівській областях 01
За добу в МВС виявили 315 нових випадків COVID-19, більшість із них - у Києві, Запорізькій та Чернігівській областях 02

карантин (18172) МВС (3501) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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То их Бог наказывает, беспредельщиков.
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17.12.2020 10:59 Відповісти
Як наклюнувся новий Майдан так відроазу ж і спалах зеленої істерії.
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17.12.2020 12:03 Відповісти
 
 