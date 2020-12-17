За добу в МВС виявили 315 нових випадків COVID-19, більшість із них - у Києві, Запорізькій та Чернігівській областях. ІНФОГРАФІКА
За добу захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 підтвердили в 315 співробітників МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.
"Із початку пандемії COVID-19 виявили в 26 984 правоохоронців МВС, одужали - 26 049 осіб, померли від коронавірусної хвороби - 86.
Сьогодні, 17 грудня, зафіксовано 315 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби в працівників МВС", - сказано в повідомленні.
Зазначають, що найбільша кількість хворих - в Запорізькій і Чернігівській областях, а також у місті Києві.
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показати весь коментар17.12.2020 10:59 Відповісти Мені подобається 0
Ozirius Shewu
показати весь коментар17.12.2020 12:03 Відповісти Мені подобається 1
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