За добу в МВС виявили 315 нових випадків COVID-19, більшість із них - у Києві, Запорізькій та Чернігівській областях. ІНФОГРАФІКА

За добу захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 підтвердили в 315 співробітників МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"Із початку пандемії COVID-19 виявили в 26 984 правоохоронців МВС, одужали - 26 049 осіб, померли від коронавірусної хвороби - 86.

Сьогодні, 17 грудня, зафіксовано 315 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби в працівників МВС", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що найбільша кількість хворих - в Запорізькій і Чернігівській областях, а також у місті Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ – 1512, Одеська область - 1064 і Запорізька - 858



