Рада визначила штрафи для підприємців за порушення маскового режиму їхніми клієнтами
Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає штрафи для підприємців, підприємств, установ і організацій за недотримання відвідувачами громадських будівель маскового режиму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт №3890 про внесення змін до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" був проголосований у четвер.
Закон встановлює фінансові санкції до підприємств, підприємців, установ, організацій за пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно, або невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту.
Відповідно до прийнятого закону підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Складати постанови про накладення штрафів та застосування фінансових санкцій будуть уповноважені посадові особи територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
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И не трогает лицо.
Зайчик ходит в масочке,
Что б дожить до пасочки.