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Новини Коронавірус і карантин
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Рада визначила штрафи для підприємців за порушення маскового режиму їхніми клієнтами

Рада визначила штрафи для підприємців за порушення маскового режиму їхніми клієнтами

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає штрафи для підприємців, підприємств, установ і організацій за недотримання відвідувачами громадських будівель маскового режиму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт №3890 про внесення змін до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" був проголосований у четвер.

Закон встановлює фінансові санкції до підприємств, підприємців, установ, організацій за пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно, або невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту.

Відповідно до прийнятого закону підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пів мільйона гривень штрафів за тиждень заплатили порушники маскового режиму, - поліція

Складати постанови про накладення штрафів та застосування фінансових санкцій будуть уповноважені посадові особи територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Автор: 

ВР (14972) карантин (18172) підприємці (618) штраф (1862) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Чудова новина для ФОПів : Касові апарати будуть ЗЕЛЕНОГО кольору !!!!!
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17.12.2020 11:00
+10
Рада визначила штрафи для підприємців за порушення маскового режиму їхніми клієнтами - Цензор.НЕТ 3351
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17.12.2020 11:17
+8
Так шо? Если пассажир зашел в маршрутку в маске, а потом снял её во время движения, то водиле штраф? Или водила должен одним глазом смотреть на дорогу, а другим в салон?
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17.12.2020 11:09
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Чудова новина для ФОПів : Касові апарати будуть ЗЕЛЕНОГО кольору !!!!!
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17.12.2020 11:00 Відповісти
Это все равно лишь видимость, никто никого штрафовать не будет.
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17.12.2020 11:01 Відповісти
Ну да , - ставить нарушающим Маску под Глаз.
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17.12.2020 11:01 Відповісти
Чудовий засіб провокацій !!!)))
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17.12.2020 11:06 Відповісти
Так шо? Если пассажир зашел в маршрутку в маске, а потом снял её во время движения, то водиле штраф? Или водила должен одним глазом смотреть на дорогу, а другим в салон?
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17.12.2020 11:09 Відповісти
А отвечать придется владельцу маршрута. ><
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17.12.2020 11:15 Відповісти
Вышел Зайчик на крыльцо,
И не трогает лицо.
Зайчик ходит в масочке,
Что б дожить до пасочки.
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17.12.2020 11:12 Відповісти
Рада визначила штрафи для підприємців за порушення маскового режиму їхніми клієнтами - Цензор.НЕТ 3351
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17.12.2020 11:17 Відповісти
От прикольно... А скільки випадків "бикування" клієнтами/покупцями було по поводу масок? Що тепер, продавцям силою виштовхувати їх? Як ця ситуація прописана? Зайшов "спортивної статури", за прилавком "жіночка". Відмовився покинути приміщення, а тут - перевірка. І за що їй у такому випадку штраф? За те, що "силою" не виставила за двері? Чи на кожного такого чи таку "гавкати"? Дибіли, *ля! Клієнту необхідно штраф, а не підприємцю.
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17.12.2020 11:18 Відповісти
Помню заходит шмара в магазин купить пачку сигарет,купила а тут как тут переодетые два молодых хлопца тычут продавцу свои удостоверения и говорят что продавец отпустил несовершеннолетней девушки сигареты и составили протокол .... потом захожу с тыльной стороны магазина стоит машина и эти парни со своей "кормилицей" стоят,и эта чмо в юбке говорит одному из подельников.....ДАЙ СИГАРЕТУ и он дал сигарету, и огня
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17.12.2020 11:18 Відповісти
выдайте дубинки фопал чтобы они заставляли людей ходить в масках, а потом уже штрафы вводите
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17.12.2020 11:29 Відповісти
При любой власти у нас все через жопу . Потому что ,пишущие законы все поголовно *********.
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17.12.2020 11:31 Відповісти
зелені збльовки продовжують штампувати антиконституційні папірці без правових наслідків!
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17.12.2020 11:37 Відповісти
Неприпустима відповідальність за дії осіб,що від особи незалежать Рада збіговисько дебільних Злочинців! В с_аку Закони,від ради...
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17.12.2020 12:35 Відповісти
Де ці чиновники дістають такі рідкісні Хрущі . Це просто жах .
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17.12.2020 12:59 Відповісти
 
 