Рада визначила штрафи для підприємців за порушення маскового режиму їхніми клієнтами

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає штрафи для підприємців, підприємств, установ і організацій за недотримання відвідувачами громадських будівель маскового режиму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт №3890 про внесення змін до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" був проголосований у четвер.

Закон встановлює фінансові санкції до підприємств, підприємців, установ, організацій за пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно, або невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту.

Відповідно до прийнятого закону підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Складати постанови про накладення штрафів та застосування фінансових санкцій будуть уповноважені посадові особи територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.