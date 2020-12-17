На цей момент найбільш критична ситуація з COVID-19 у Чернігівській і Полтавській областях, - Ляшко

Показники захворюваності COVID-19 і смертності через коронавірус у Чернігівській і Полтавській областях є одними з найвищих як серед регіонів України, так і порівняно з аналогічними показниками великих європейських країн, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Найбільш критична ситуація в Чернігівській і Полтавській областях, де показники захворюваності і смертності є одними з найвищих серед регіонів України і в порівнянні з аналогічними показниками великих європейських країн", - написав він на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією Ляшка, зараз у Чернігівській області кількість померлих за останні 14 днів на 100 тис. населення становить 12,4, коефіцієнт виявлення COVID-19 за останні 7 днів - 73%. У Полтавській області ці показники становлять 9,8 і 63% відповідно.

Ляшко зазначив, що Чернігівська та Полтавська області зараз потребують збільшення охоплення тестуванням для посилення контролю над поширенням захворюваності COVID-19.

"Для збільшення потужностей Чернігівська та Полтавська області вже отримали субвенції на модернізацію клініко-діагностичних лабораторій у лікарнях у розмірі 19,5 млн грн і 9,2 млн грн відповідно", - повідомив він.

Також, за інформацією заступника міністра, збільшення обсягів тестування потребують Хмельницька, Житомирська, Київська, Львівська, Харківська та Закарпатська області.

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Водночас Ляшко зазначив, що у Вінницькій області поточні рівні захворюваності та смертності кращі за аналогічні показники великих європейських країн: коефіцієнт виявлення - 9%, померлих за останні 14 днів на 100 тис. Населення - 2,9, кількість випадків захворювання COVID-19 за останні 14 днів на 100 тис. населення - 160.





