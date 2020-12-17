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Новини Коронавірус і карантин
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На цей момент найбільш критична ситуація з COVID-19 у Чернігівській і Полтавській областях, - Ляшко

На цей момент найбільш критична ситуація з COVID-19 у Чернігівській і Полтавській областях, - Ляшко

Показники захворюваності COVID-19 і смертності через коронавірус у Чернігівській і Полтавській областях є одними з найвищих як серед регіонів України, так і порівняно з аналогічними показниками великих європейських країн, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Найбільш критична ситуація в Чернігівській і Полтавській областях, де показники захворюваності і смертності є одними з найвищих серед регіонів України і в порівнянні з аналогічними показниками великих європейських країн", - написав він на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією Ляшка, зараз у Чернігівській області кількість померлих за останні 14 днів на 100 тис. населення становить 12,4, коефіцієнт виявлення COVID-19 за останні 7 днів - 73%. У Полтавській області ці показники становлять 9,8 і 63% відповідно.

Ляшко зазначив, що Чернігівська та Полтавська області зараз потребують збільшення охоплення тестуванням для посилення контролю над поширенням захворюваності COVID-19.

"Для збільшення потужностей Чернігівська та Полтавська області вже отримали субвенції на модернізацію клініко-діагностичних лабораторій у лікарнях у розмірі 19,5 млн грн і 9,2 млн грн відповідно", - повідомив він.

Також, за інформацією заступника міністра, збільшення обсягів тестування потребують Хмельницька, Житомирська, Київська, Львівська, Харківська та Закарпатська області.

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Водночас Ляшко зазначив, що у Вінницькій області поточні рівні захворюваності та смертності кращі за аналогічні показники великих європейських країн: коефіцієнт виявлення - 9%, померлих за останні 14 днів на 100 тис. Населення - 2,9, кількість випадків захворювання COVID-19 за останні 14 днів на 100 тис. населення - 160.

На цей момент найбільш критична ситуація з COVID-19 у Чернігівській і Полтавській областях, - Ляшко 01
На цей момент найбільш критична ситуація з COVID-19 у Чернігівській і Полтавській областях, - Ляшко 02
На цей момент найбільш критична ситуація з COVID-19 у Чернігівській і Полтавській областях, - Ляшко 03

карантин (18172) Чернігівщина (1584) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Полтавська область (1107)


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Конечно критическая. Мой знакомый запостил на фейсбуке - я перепощу тут.

Вот как борються с эпидемией ковида-19 в Миргороде (Полтавская область)- забивают наглухо все окна и даже форточки в многоэтажном жилом доме (причём - газифицированом), без возможности вентилирования помещения. Миргород, ул. Незалежности, 2. Интересно, кто им рассказал что это помогает?

От меня: А потом нечего удивляться почему в области такая ситуация. Да и в стране в целом, когда делаються такие абсолютно дикие вещи. Когда даже та ВОЗ, и в развитых странах все минздравы выпускают памфлеты где в числе первых 5ти проветривание помещений, потому-что основная передача - в замкнутых помещениях, а украинский минздрав просто молчит. Цей дощь надовго.

Наслаждаемся фотками. А у вас в регионе тоже так борються с ковидом?

На цей момент найбільш критична ситуація з COVID-19 у Чернігівській і Полтавській областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8089

На цей момент найбільш критична ситуація з COVID-19 у Чернігівській і Полтавській областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8781

На цей момент найбільш критична ситуація з COVID-19 у Чернігівській і Полтавській областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6180

На цей момент найбільш критична ситуація з COVID-19 у Чернігівській і Полтавській областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1827
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17.12.2020 11:56 Відповісти
В районных больницах на Полтавщине вообще отказываются делать тесты.
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17.12.2020 14:42 Відповісти
Негайно локдаун хоча б для Чернігівської обл. Доречі, в багатьох хто перехворів на короновірус проблеми з головними болями і болями в ділянці серця.. Тому негайно всіх на карантин!
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17.12.2020 14:47 Відповісти
 
 