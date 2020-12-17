У ЗСУ зафіксовано 34-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 199 інфікованих, - Командування Медсил

Станом на 10.00 17 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 3159 осіб .

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Міноборони, про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних сил України.

Повідомляється, всього за час пандемії одужали - 9371 особа. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 333 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби - 85 осіб.

"На жаль, в Збройних Силах України зафіксовано 34 летальний випадок викликаний захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні в Херсонській міській лікарні.

Незважаючи на проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, була проведена інтенсивна терапія, але, на жаль, позитивного результату не дала. За наявною інформацією хворий мав супутні хронічні захворювання. Висловлюємо співчуття близьким і рідним ... ", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, за минулу добу зареєстровано 199 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовані 4 людини. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.