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Новини Коронавірус і карантин
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У ЗСУ зафіксовано 34-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 199 інфікованих, - Командування Медсил

У ЗСУ зафіксовано 34-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 199 інфікованих, - Командування Медсил

Станом на 10.00 17 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 3159 осіб .

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Міноборони, про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних сил України.

Повідомляється, всього за час пандемії одужали - 9371 особа. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 333 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби - 85 осіб.

"На жаль, в Збройних Силах України зафіксовано 34 летальний випадок викликаний захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні в Херсонській міській лікарні.

Незважаючи на проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, була проведена інтенсивна терапія, але, на жаль, позитивного результату не дала. За наявною інформацією хворий мав супутні хронічні захворювання. Висловлюємо співчуття близьким і рідним ... ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в МВС виявили 315 нових випадків COVID-19, більшість із них - у Києві, Запорізькій та Чернігівській областях. ІНФОГРАФІКА

Також повідомляється, за минулу добу зареєстровано 199 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовані 4 людини. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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карантин (18172) ЗСУ (7544) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В ВСУ и НГ набирают с букетом сопутствующих заболеваний?Или армейские медики-коновалы?.У меня в Павлограде родственницу с букетом сопутствующих заболеваний,с двухсторонней пневмонией ковидной спасли.А тут воины!.Что-то не так в военной медицине.Перед этим на взятке взяли военного медика в Киеве.Доколе?
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17.12.2020 11:24 Відповісти
Лживое, надуманное и заезженное ковидло не при чем
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17.12.2020 12:02 Відповісти
У ЗСУ зафіксовано 34-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 199 інфікованих, - Командування Медсил - Цензор.НЕТ 8408
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17.12.2020 12:10 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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17.12.2020 12:11 Відповісти
 
 