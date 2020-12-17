Німеччина виділила 2 млн євро на роботу гуманітарної місії Червоного Хреста на Донбасі, - посольство

Німеччина зобов'язалася виділити 2 млн євро на роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) на Сході України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Німеччини в Україні.

"Забезпечення населення чистою питною водою, поліпшення медичного обслуговування, підтримка та оснащення лікарень, турбота про ув'язнених, пошук зниклих і возз'єднання сімей, інформаційні кампанії щодо небезпеки мін і залишків боєприпасів - цим і іншим проєктам у рамках програми "Діяльність МКЧХ зі сприяння, захисту, запобігання і співпраці в Україні в 2019-2021 рр." з акцентом на Схід України піде на користь виділення нових коштів Федерального ряду. Вони принесуть користь людям, які постраждали від конфлікту з обох сторін лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях", - наголошують у повідомленні.

При цьому зазначають, що шляхом виділення цих коштів Федеральний уряд значно збільшив фінансову підтримку гуманітарних заходів МКЧХ в Україні. Завдяки додатковим коштам загальна підтримка Німеччини МКЧХ для його численних гуманітарних заходів на Сході України становить EUR8 млн у 2020 році.

Таким чином із 2016 року Німеччина надала в цілому понад EUR36 млн на проведення гуманітарних заходів МКЧХ в Україні.

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