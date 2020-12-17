Нові санкції США поставлять хрест на "Північному потоці-2", інвесторам пора задуматися, - сенатор Круз
Газопровід "Північний потік-2" не має шансів запуститися, якщо США введуть проти нього нові санкції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє USA Today з посиланням на заяву американського сенатора від Республіканської партії Теда Круза.
Він заявив, що нова хвиля обмежень підготовлена "з хірургічною точністю".
Круз пояснив, що санкції націлені на операції з будівництва газопроводу. Вони зачіпають страхові компанії і процес сертифікації газопроводу.
"Друга хвиля санкцій підготовлена з хірургічною точністю, щоб не допустити закінчення будівництва. Вважаю, що цей проєкт ніколи не буде запущений і по газопроводу ніколи не піде газ", - сказав сенатор.
Круз додав, що це стане сигналом усім міжнародним інвесторам проєкту.
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https://bitter-onion.livejournal.com/3988374.html Сказ о том, как станцию на Антарктиду везли
Прочитал историю сегодня, плакал.
Есть у России антарктическая станция «Восток». Находится она в глубине материка. Станция эта старая, но очень для росиянцев престижная - там зафиксирована самая холодная температура на планете(на самом деле нет). Об этом климатическом факте пишется в любом учебнике с кириллицей внутри, потому обладание этой станцией, ввиду отсутствия у Кремля реальных рекордов, очень важно.
В рамках превзмогания, можем перепоказать и дать пасасат Западу, решили россияне эту станцию заменить целиком новой. Ибо престиж, не все ж пробирки с ссаниной в Сочах подменять.
В общем российскому олигарху Мильнеру повесили соцнагрузку и за много миллиардов фублей он под Питером построил эту станцию. Напоминает она размерами и статью шагающий экскаватор. А для сборки ее необходимо 100 человек.
Проект дорогущий, как вы понимаете, но для престижа питуну ничего не жалко. Только перевозка и монтаж этой фигни должна была обойтись российскому бюджету в три с половиной миллиарда фублей. Сри в дырку Ванька, зато в Антарктиде станция будет.
Однако станция находилась под Питером, а "Восток" в где-то глубине Антарктиды. И потому станцию разобрали, запихали в стандартные морские контейнеры, а контейнеры погрузили на лихтеровоз с реактором на ядерных дровах.
Лихтеровоз этот называют «Севморпуть» и предназначен он для плавания среди льдов, для чего оснащен специальным корпусом, винтами, реактором ядерным и всей прочей лабудой. Кроме того для надежности лихтеровоз только только прошел ремонт. Короче это транспортный ледокол - самый крупный из ледоколов построенный во время самого вкусного пломбира.
Здесь началось самое веселое.
Где-то в районе Анголы у только что выплывшего из ремонтного дока лихтеровоза (рассчитанного на самостоятельное плавание в льдах до 1 метра толщиной) отломалась одна из лопастей гребного винта. Просто отвалилась нахер и утонула, печально сделав бульк.
Лихтеровоз встал, потому как дисбаланс и вибрация грозили разрушением самого винта из-за нерасчетного режима работы.
Каким образом корабль, рассчитанный на плавание в сложной ледовой обстановке находясь в открытом тропическом океане в сотнях километров от ближайшей суши, в двух тысячах метров от морского дна и десятках тысяч километров от ближайшей льдины умудрился сломать лопасть гребного винта - тайна великая есть. Хваленое советское качество, наверное. Или высокий российский хайтек, я хз.
Так как лихтеровоз на ядерных дровах самый большой и самый лихтеровоз, то те сто строителей, которые нужны чтобы собрать эту станцию плыли НА ОТДЕЛЬНОМ ЛЕДОКОЛЕ(с веселым названием "Копетан Драницын"). В этот раз дизельном. Так как скорости у ледоколов не совпадают, то плыли они отдельно. Как результат станция в разобранном виде болтается рядом с Анголой, а строители стоят под Антарктидой и курят бамбук.
Вообще обилие ледоколов показывает всю медийную суть этой операции. Что мешало прилететь команде самолетом и потом пересесть на Севморпуть отдельным судном? Что мешало их по частям привезти? Невозможность показать КАК ВАЖНЫ УНИКАЛЬНЫЕ РОССЙИСКИЕ ЛЕДОКОЛЫ. Анало как говорится говнет.
Идем далее.
Зайти в территориальные воды Анголы ледоколу нельзя. Так как дрова в нем ядерные. Во-первых все ядерные дрова в РФ секретные и очень секретные со штатным чекистом на борту. Во-вторых вера всего мира в надежность российских технологий очень велика, потому ну его нахер, сказали сами ангольцы. Вдруг из вашего ледокола в довершение к лопасти, обогатившей скудный ландшафт дна Атлантического океана, добавится еще и выпавший реактор?
Короче ремонт надо было проводить в открытом море или искать буксир, который дотянет секретные ядерные дрова до Питера.
Короче, по итогу, в режиме спасательной операции в лихтеровозному-ледоколу или ледокольному-лихтеровозу прибывает команда водолазов со всем оборудованием для ремонта винта.
В рамках ремонта винта, который затягивается на целый месяц(пока долетели, пока доплыли, пока спустились) водолазная команда не придумывает ничего лучше чем ОТПИЛИТЬ ЕЩЕ ОДНУ ЛОПАСТЬ. Смекалочка.
Вторая лопасть падает на дно Атлантического океана следом за первой и тут выясняется, что с такой ах@ительной конструкцией винта(две лопасти вместо четырех, ага) лихтеровоз до Антарктиды в разумные сроки не доплывет. Никак.
Потому ядерный лихтеровоз вместе со станцией разворачивается и начинает пыхтеть к доку под Питером, откуда как раз после ремонта выплыл.
Строители, которые уже месяц сидят под Антарктидой на "Капитане Драницыне" тоже отправляются назад. Естественно на ледоколе. Через весь мир от одного полюса почти к другому. Через тропики. Нормас скатались. Нахер те самолеты.
ТЫСЯЧА ЧЕТЫРЕСТА КИЛОМЕТРОВ ЛЬДА И СНЕГА ПО КОТОРЫМ СОБИРАЮТСЯ ТАЩИТЬ КОНТЕЙНЕРЫ со станцией внутри. Мотосанями. По местности на которой дорог как вы понимаете нет(с другой стороны нет дорог - не и ям). 1400 км это Украина вдоль, если кто не в курсе.
Каким образом люди, у которых лопасти от ледоколов отваливаются, собираются перетащить по льду и снегу с трещинами сотни контейнеров на тысячу километров я хз. Но чую будет весело. Как всегда у росcиян с трупами, подвигом и превзмоганием.
Тем более сборка станции должна была у них занять три года(условия на Востоке, как вы понимаете не очень).
На что не пойдешь, чтобы показать миру очередной аналоговнет с триколором.
На фото та самая станция. Можете себе представить сколько контейнеров она занимает, даже в разобранном состоянии.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1239986023040367 Anton Shvets
https://meduza.io/feature/2020/12/16/rossiya-nakonets-to-postroila-sebe-novuyu-antarkticheskuyu-stantsiyu-na-dengi-odnogo-iz-samyh-bogatyh-lyudey-strany По мотивам статьи.
Россия наконец-то построила себе новую антарктическую станцию - на деньги одного из самых богатых людей страны. Но довезти до Антарктиды не смогла.
Представляете,еслиб их было 3-5-7?!!!!
Как говориться, с кем (из россиян) не бывает?
Сенатор: Не, неслышали....
А что говорят европейцы, которые уже инвестировали?
Сенатор: Похер европейцев и их инвестиции.
Ну построили его,как и СП2,а толку?!!! Дешевле было 2 цепи из паромов сделать!
А вот ЗАЧЕМ действительно его строили,как и ЗАЧЕМ нужен СП2 (даже не функционирующий!) это другой вопрос,и ответ на него искать в СМИ бесполезно.
Намеки в западных СМИ проскакивают. Иногда.
Компанія Вознюка в обхід санкцій будуватиме Північний потік-2.
Українська компанії Екорембуд, виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід.
Екорембуд - українська компанія, яка належить бізнесмену http://old.vse.rv.ua/politika/1434525210-nardep-vid-rivnenshchini-vikonuie-prohannya-rosiyskogo-buhgaltera.html Володимиру Вознюку та його сину Юрію, члену партії "За Майбутнє!".
Це вже не перше замовлення на території РФ. Раніше Екорембуд займалась підрядами у Краснодарському краї, Саратовській області та Рязані.
Крім того, Юрій Вознюк неодноразово був помічений у контактах з російськими бізнесменами.
Екорембуд відкрила своє представництво Екоспецмонтаж у Москві ще у 2008 році для налагодження зав'язків з органами влади та суміжними контрагентами.
на эту тему :
На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем.
1) США проконсультируются с ЕС по поводу санкций
2) Конгресс США планирует проконсультироваться с европейскими правительствами перед введением таких санкций.
3) Вклад ЕС может смягчить или отложить их реализацию.
4) В середине августа делегация ЕС в Вашингтоне официально выступила против угрозы США и 24 из 27 государств-членов, как сообщается, присоединились к ней. Это указывает на то, что при консультациях ЕС, вероятно, будет возражать против введения новых санкций США.
https://edition.cnn.com/2020/12/09/politics/trump-ted-cruz-supreme-court/index.html Texas election lawsuit: Trump asked Ted Cruz to argue lawsuit if it reaches Supreme Court - CNNPolitics
там основные инвесторы европейцы, им тоже санкции наложат ?
Хотя возможностей вогон с прицепом (а не одна лодочка, купленная у технологически
более развитой страны). Знают, наверное, что-то.
Uniper, Wintershall Dea, OMV, Engie и Royal Dutch Shell - уже вложило 50% (4,8 млрд) стоимости проекта
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Интересно, где арбитраж находится, который отсудить потерянные инвестиции, и упущенную выгоду, и моральные издержки у Сенатора Крузa.
надают по голове топ- менеджерам которые втянули компании в рисковые инвестиционные
проекты. И впредь будут держаться подальше от российский компаний.
А в Германии все посложнее. Имеется 100% поддержка инвестиций. Рассматриваются контр-санкции против 'друга' и 'партнера' приставившего пистолет к виску.