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Нові санкції США поставлять хрест на "Північному потоці-2", інвесторам пора задуматися, - сенатор Круз

Нові санкції США поставлять хрест на

Газопровід "Північний потік-2" не має шансів запуститися, якщо США введуть проти нього нові санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє USA Today з посиланням на заяву американського сенатора від Республіканської партії Теда Круза.

Він заявив, що нова хвиля обмежень підготовлена "з хірургічною точністю".

Круз пояснив, що санкції націлені на операції з будівництва газопроводу. Вони зачіпають страхові компанії і процес сертифікації газопроводу.

"Друга хвиля санкцій підготовлена з хірургічною точністю, щоб не допустити закінчення будівництва. Вважаю, що цей проєкт ніколи не буде запущений і по газопроводу ніколи не піде газ", - сказав сенатор.

Круз додав, що це стане сигналом усім міжнародним інвесторам проєкту.

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санкції (11824) Північний потік (2461) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+44
Извините, что не по теме, но -- текст прекрасен! И -- про россию же. )))
https://bitter-onion.livejournal.com/3988374.html Сказ о том, как станцию на Антарктиду везли

Прочитал историю сегодня, плакал.
Есть у России антарктическая станция «Восток». Находится она в глубине материка. Станция эта старая, но очень для росиянцев престижная - там зафиксирована самая холодная температура на планете(на самом деле нет). Об этом климатическом факте пишется в любом учебнике с кириллицей внутри, потому обладание этой станцией, ввиду отсутствия у Кремля реальных рекордов, очень важно.
В рамках превзмогания, можем перепоказать и дать пасасат Западу, решили россияне эту станцию заменить целиком новой. Ибо престиж, не все ж пробирки с ссаниной в Сочах подменять.

В общем российскому олигарху Мильнеру повесили соцнагрузку и за много миллиардов фублей он под Питером построил эту станцию. Напоминает она размерами и статью шагающий экскаватор. А для сборки ее необходимо 100 человек.

Нові санкції США поставлять хрест на "Північному потоці-2", інвесторам пора задуматися, - сенатор Круз - Цензор.НЕТ 831

Проект дорогущий, как вы понимаете, но для престижа питуну ничего не жалко. Только перевозка и монтаж этой фигни должна была обойтись российскому бюджету в три с половиной миллиарда фублей. Сри в дырку Ванька, зато в Антарктиде станция будет.

Однако станция находилась под Питером, а "Восток" в где-то глубине Антарктиды. И потому станцию разобрали, запихали в стандартные морские контейнеры, а контейнеры погрузили на лихтеровоз с реактором на ядерных дровах.

Лихтеровоз этот называют «Севморпуть» и предназначен он для плавания среди льдов, для чего оснащен специальным корпусом, винтами, реактором ядерным и всей прочей лабудой. Кроме того для надежности лихтеровоз только только прошел ремонт. Короче это транспортный ледокол - самый крупный из ледоколов построенный во время самого вкусного пломбира.
Здесь началось самое веселое.

Где-то в районе Анголы у только что выплывшего из ремонтного дока лихтеровоза (рассчитанного на самостоятельное плавание в льдах до 1 метра толщиной) отломалась одна из лопастей гребного винта. Просто отвалилась нахер и утонула, печально сделав бульк.
Лихтеровоз встал, потому как дисбаланс и вибрация грозили разрушением самого винта из-за нерасчетного режима работы.

Каким образом корабль, рассчитанный на плавание в сложной ледовой обстановке находясь в открытом тропическом океане в сотнях километров от ближайшей суши, в двух тысячах метров от морского дна и десятках тысяч километров от ближайшей льдины умудрился сломать лопасть гребного винта - тайна великая есть. Хваленое советское качество, наверное. Или высокий российский хайтек, я хз.

Так как лихтеровоз на ядерных дровах самый большой и самый лихтеровоз, то те сто строителей, которые нужны чтобы собрать эту станцию плыли НА ОТДЕЛЬНОМ ЛЕДОКОЛЕ(с веселым названием "Копетан Драницын"). В этот раз дизельном. Так как скорости у ледоколов не совпадают, то плыли они отдельно. Как результат станция в разобранном виде болтается рядом с Анголой, а строители стоят под Антарктидой и курят бамбук.

Вообще обилие ледоколов показывает всю медийную суть этой операции. Что мешало прилететь команде самолетом и потом пересесть на Севморпуть отдельным судном? Что мешало их по частям привезти? Невозможность показать КАК ВАЖНЫ УНИКАЛЬНЫЕ РОССЙИСКИЕ ЛЕДОКОЛЫ. Анало как говорится говнет.
Идем далее.

Зайти в территориальные воды Анголы ледоколу нельзя. Так как дрова в нем ядерные. Во-первых все ядерные дрова в РФ секретные и очень секретные со штатным чекистом на борту. Во-вторых вера всего мира в надежность российских технологий очень велика, потому ну его нахер, сказали сами ангольцы. Вдруг из вашего ледокола в довершение к лопасти, обогатившей скудный ландшафт дна Атлантического океана, добавится еще и выпавший реактор?

Короче ремонт надо было проводить в открытом море или искать буксир, который дотянет секретные ядерные дрова до Питера.
Короче, по итогу, в режиме спасательной операции в лихтеровозному-ледоколу или ледокольному-лихтеровозу прибывает команда водолазов со всем оборудованием для ремонта винта.

В рамках ремонта винта, который затягивается на целый месяц(пока долетели, пока доплыли, пока спустились) водолазная команда не придумывает ничего лучше чем ОТПИЛИТЬ ЕЩЕ ОДНУ ЛОПАСТЬ. Смекалочка.
Вторая лопасть падает на дно Атлантического океана следом за первой и тут выясняется, что с такой ах@ительной конструкцией винта(две лопасти вместо четырех, ага) лихтеровоз до Антарктиды в разумные сроки не доплывет. Никак.
Потому ядерный лихтеровоз вместе со станцией разворачивается и начинает пыхтеть к доку под Питером, откуда как раз после ремонта выплыл.

Строители, которые уже месяц сидят под Антарктидой на "Капитане Драницыне" тоже отправляются назад. Естественно на ледоколе. Через весь мир от одного полюса почти к другому. Через тропики. Нормас скатались. Нахер те самолеты.
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17.12.2020 11:35
+31
Самое веселое в этой истории, что от места выгрузки контейнеров с разобранной станцией до собственно самой станции "Восток" 1400 километров.

ТЫСЯЧА ЧЕТЫРЕСТА КИЛОМЕТРОВ ЛЬДА И СНЕГА ПО КОТОРЫМ СОБИРАЮТСЯ ТАЩИТЬ КОНТЕЙНЕРЫ со станцией внутри. Мотосанями. По местности на которой дорог как вы понимаете нет(с другой стороны нет дорог - не и ям). 1400 км это Украина вдоль, если кто не в курсе.

Каким образом люди, у которых лопасти от ледоколов отваливаются, собираются перетащить по льду и снегу с трещинами сотни контейнеров на тысячу километров я хз. Но чую будет весело. Как всегда у росcиян с трупами, подвигом и превзмоганием.
Тем более сборка станции должна была у них занять три года(условия на Востоке, как вы понимаете не очень).
На что не пойдешь, чтобы показать миру очередной аналоговнет с триколором.

На фото та самая станция. Можете себе представить сколько контейнеров она занимает, даже в разобранном состоянии.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1239986023040367 Anton Shvets

https://meduza.io/feature/2020/12/16/rossiya-nakonets-to-postroila-sebe-novuyu-antarkticheskuyu-stantsiyu-na-dengi-odnogo-iz-samyh-bogatyh-lyudey-strany По мотивам статьи.
Россия наконец-то построила себе новую антарктическую станцию - на деньги одного из самых богатых людей страны. Но довезти до Антарктиды не смогла.
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17.12.2020 11:35
+12
Зачем её куда-то везти вообще?? Поставят рядом с картонным Рейхстагом и всё
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17.12.2020 11:53
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Выбор между Третьей Мировой в исполнении Нарышкина и Северным Потоком-2). У немцев память закончилась.
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17.12.2020 11:29 Відповісти
кто против кого будет воевать?
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17.12.2020 11:43 Відповісти
Наверно моцква против тагила. За порулить.
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17.12.2020 11:54 Відповісти
Нові санкції США поставлять хрест на "Північному потоці-2", інвесторам пора задуматися, - сенатор Круз - Цензор.НЕТ 970
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17.12.2020 13:58 Відповісти
Нам лишається лише чекати на таку чудову новину !!)))
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17.12.2020 11:32 Відповісти
Извините, что не по теме, но -- текст прекрасен! И -- про россию же. )))
https://bitter-onion.livejournal.com/3988374.html Сказ о том, как станцию на Антарктиду везли

Прочитал историю сегодня, плакал.
Есть у России антарктическая станция «Восток». Находится она в глубине материка. Станция эта старая, но очень для росиянцев престижная - там зафиксирована самая холодная температура на планете(на самом деле нет). Об этом климатическом факте пишется в любом учебнике с кириллицей внутри, потому обладание этой станцией, ввиду отсутствия у Кремля реальных рекордов, очень важно.
В рамках превзмогания, можем перепоказать и дать пасасат Западу, решили россияне эту станцию заменить целиком новой. Ибо престиж, не все ж пробирки с ссаниной в Сочах подменять.

В общем российскому олигарху Мильнеру повесили соцнагрузку и за много миллиардов фублей он под Питером построил эту станцию. Напоминает она размерами и статью шагающий экскаватор. А для сборки ее необходимо 100 человек.

Нові санкції США поставлять хрест на "Північному потоці-2", інвесторам пора задуматися, - сенатор Круз - Цензор.НЕТ 831

Проект дорогущий, как вы понимаете, но для престижа питуну ничего не жалко. Только перевозка и монтаж этой фигни должна была обойтись российскому бюджету в три с половиной миллиарда фублей. Сри в дырку Ванька, зато в Антарктиде станция будет.

Однако станция находилась под Питером, а "Восток" в где-то глубине Антарктиды. И потому станцию разобрали, запихали в стандартные морские контейнеры, а контейнеры погрузили на лихтеровоз с реактором на ядерных дровах.

Лихтеровоз этот называют «Севморпуть» и предназначен он для плавания среди льдов, для чего оснащен специальным корпусом, винтами, реактором ядерным и всей прочей лабудой. Кроме того для надежности лихтеровоз только только прошел ремонт. Короче это транспортный ледокол - самый крупный из ледоколов построенный во время самого вкусного пломбира.
Здесь началось самое веселое.

Где-то в районе Анголы у только что выплывшего из ремонтного дока лихтеровоза (рассчитанного на самостоятельное плавание в льдах до 1 метра толщиной) отломалась одна из лопастей гребного винта. Просто отвалилась нахер и утонула, печально сделав бульк.
Лихтеровоз встал, потому как дисбаланс и вибрация грозили разрушением самого винта из-за нерасчетного режима работы.

Каким образом корабль, рассчитанный на плавание в сложной ледовой обстановке находясь в открытом тропическом океане в сотнях километров от ближайшей суши, в двух тысячах метров от морского дна и десятках тысяч километров от ближайшей льдины умудрился сломать лопасть гребного винта - тайна великая есть. Хваленое советское качество, наверное. Или высокий российский хайтек, я хз.

Так как лихтеровоз на ядерных дровах самый большой и самый лихтеровоз, то те сто строителей, которые нужны чтобы собрать эту станцию плыли НА ОТДЕЛЬНОМ ЛЕДОКОЛЕ(с веселым названием "Копетан Драницын"). В этот раз дизельном. Так как скорости у ледоколов не совпадают, то плыли они отдельно. Как результат станция в разобранном виде болтается рядом с Анголой, а строители стоят под Антарктидой и курят бамбук.

Вообще обилие ледоколов показывает всю медийную суть этой операции. Что мешало прилететь команде самолетом и потом пересесть на Севморпуть отдельным судном? Что мешало их по частям привезти? Невозможность показать КАК ВАЖНЫ УНИКАЛЬНЫЕ РОССЙИСКИЕ ЛЕДОКОЛЫ. Анало как говорится говнет.
Идем далее.

Зайти в территориальные воды Анголы ледоколу нельзя. Так как дрова в нем ядерные. Во-первых все ядерные дрова в РФ секретные и очень секретные со штатным чекистом на борту. Во-вторых вера всего мира в надежность российских технологий очень велика, потому ну его нахер, сказали сами ангольцы. Вдруг из вашего ледокола в довершение к лопасти, обогатившей скудный ландшафт дна Атлантического океана, добавится еще и выпавший реактор?

Короче ремонт надо было проводить в открытом море или искать буксир, который дотянет секретные ядерные дрова до Питера.
Короче, по итогу, в режиме спасательной операции в лихтеровозному-ледоколу или ледокольному-лихтеровозу прибывает команда водолазов со всем оборудованием для ремонта винта.

В рамках ремонта винта, который затягивается на целый месяц(пока долетели, пока доплыли, пока спустились) водолазная команда не придумывает ничего лучше чем ОТПИЛИТЬ ЕЩЕ ОДНУ ЛОПАСТЬ. Смекалочка.
Вторая лопасть падает на дно Атлантического океана следом за первой и тут выясняется, что с такой ах@ительной конструкцией винта(две лопасти вместо четырех, ага) лихтеровоз до Антарктиды в разумные сроки не доплывет. Никак.
Потому ядерный лихтеровоз вместе со станцией разворачивается и начинает пыхтеть к доку под Питером, откуда как раз после ремонта выплыл.

Строители, которые уже месяц сидят под Антарктидой на "Капитане Драницыне" тоже отправляются назад. Естественно на ледоколе. Через весь мир от одного полюса почти к другому. Через тропики. Нормас скатались. Нахер те самолеты.
показати весь коментар
17.12.2020 11:35 Відповісти
Самое веселое в этой истории, что от места выгрузки контейнеров с разобранной станцией до собственно самой станции "Восток" 1400 километров.

ТЫСЯЧА ЧЕТЫРЕСТА КИЛОМЕТРОВ ЛЬДА И СНЕГА ПО КОТОРЫМ СОБИРАЮТСЯ ТАЩИТЬ КОНТЕЙНЕРЫ со станцией внутри. Мотосанями. По местности на которой дорог как вы понимаете нет(с другой стороны нет дорог - не и ям). 1400 км это Украина вдоль, если кто не в курсе.

Каким образом люди, у которых лопасти от ледоколов отваливаются, собираются перетащить по льду и снегу с трещинами сотни контейнеров на тысячу километров я хз. Но чую будет весело. Как всегда у росcиян с трупами, подвигом и превзмоганием.
Тем более сборка станции должна была у них занять три года(условия на Востоке, как вы понимаете не очень).
На что не пойдешь, чтобы показать миру очередной аналоговнет с триколором.

На фото та самая станция. Можете себе представить сколько контейнеров она занимает, даже в разобранном состоянии.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1239986023040367 Anton Shvets

https://meduza.io/feature/2020/12/16/rossiya-nakonets-to-postroila-sebe-novuyu-antarkticheskuyu-stantsiyu-na-dengi-odnogo-iz-samyh-bogatyh-lyudey-strany По мотивам статьи.
Россия наконец-то построила себе новую антарктическую станцию - на деньги одного из самых богатых людей страны. Но довезти до Антарктиды не смогла.
показати весь коментар
17.12.2020 11:35 Відповісти
Все правильно! Главное занимаьться всякой чушью,и опустить экономику мордора с колен на локти.
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17.12.2020 11:47 Відповісти
Зачем её куда-то везти вообще?? Поставят рядом с картонным Рейхстагом и всё
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17.12.2020 11:53 Відповісти
Як завше-пацаки "впєрдє" і обісрані
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17.12.2020 12:03 Відповісти
А четно- симметричное количество лопастей заложили еще на стадии проэктирования!
Представляете,еслиб их было 3-5-7?!!!!
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17.12.2020 12:05 Відповісти
Довелось ходить сопровождающим по служебным делам на дизеле "ОНДА". Жутко убогое судно. Но на этом убогом судне (сцу-у-у-ко!) в корме был запасной винт!
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17.12.2020 12:12 Відповісти
На некоторых судах, кмк, может быть предусмотрен запасной винт + соответствующее оборудование для его замены. Наверное, на тех, к-рые обычно работают в таки ДА тяжелых условиях -- ледоколы по СевМорПути... Но тут, практически в тихих водах... не на мелководье... потерять винт................. Это уже ни в какие ворота. )))))))))))
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17.12.2020 13:30 Відповісти
Нові санкції США поставлять хрест на "Північному потоці-2", інвесторам пора задуматися, - сенатор Круз - Цензор.НЕТ 8570
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17.12.2020 14:10 Відповісти
Страна-то большая, да ума -- не много... (((
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17.12.2020 14:54 Відповісти
Но какой креатив
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17.12.2020 15:09 Відповісти
Может смотрели "чо там в Украине и Беларуси" и просто забыли прикрутить.
Как говориться, с кем (из россиян) не бывает?
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17.12.2020 14:51 Відповісти
Це феєрично! Дякую вам за чудову, прекрасно написану статтю. Головне, що дідиваівалі, що є зайва хромосома і відповідно до неї вялічіє дебілів.
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17.12.2020 12:30 Відповісти
сейчас посмотрел на маринтрафике, таки-да писдует на Питер, сейчас на траверсе Тан-Тана находится, это Марокко, попутного перышка ему в зад! Лаптеногие рукожопки за что бы не взялись- все равно матрешка получается. С лохматкой.
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17.12.2020 12:51 Відповісти
А вот здесь посмотрите как живут в Антарктиде "проклятые" иностранцы. Внимание! Там съемка камерой 360°. (изображение можно крутить мышкой) https://www.youtube.com/watch?v=t4gEBOxO3i4
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17.12.2020 15:21 Відповісти
Нові санкції США поставлять хрест на "Північному потоці-2", інвесторам пора задуматися, - сенатор Круз - Цензор.НЕТ 9643
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17.12.2020 11:37 Відповісти
Та я ще весною казав не буде жодного Патока.Amen
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17.12.2020 11:46 Відповісти
Шредеровська лоббікомпашка може тужитись хоч до усрачки , але не буде вам щастія
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17.12.2020 11:49 Відповісти
В бан.
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17.12.2020 11:51 Відповісти
До чого тут мост в Крим ?? Там не було жодного інтереса від штатів
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17.12.2020 11:51 Відповісти
А Европа?
Сенатор: Не, неслышали....
А что говорят европейцы, которые уже инвестировали?
Сенатор: Похер европейцев и их инвестиции.
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17.12.2020 12:00 Відповісти
Мост и "похоронили".
Ну построили его,как и СП2,а толку?!!! Дешевле было 2 цепи из паромов сделать!
А вот ЗАЧЕМ действительно его строили,как и ЗАЧЕМ нужен СП2 (даже не функционирующий!) это другой вопрос,и ответ на него искать в СМИ бесполезно.
Намеки в западных СМИ проскакивают. Иногда.
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17.12.2020 12:31 Відповісти
Разберите трубьі, перевезите в Крьім, проведите воду от устья р. Дон или от р. Сочинка, или с Байкала, труб хватит ))
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17.12.2020 11:47 Відповісти
Чему вы учите?!
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17.12.2020 12:19 Відповісти
Так що, зробить Трамп прощальний подарунок фуйлові ?
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17.12.2020 11:48 Відповісти
Баканов, Венедиктова збираються ворушитись з приводу Бєніних шісток, які будують "Північний потік"?

Компанія Вознюка в обхід санкцій будуватиме Північний потік-2.

Українська компанії Екорембуд, виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід.
Екорембуд - українська компанія, яка належить бізнесмену http://old.vse.rv.ua/politika/1434525210-nardep-vid-rivnenshchini-vikonuie-prohannya-rosiyskogo-buhgaltera.html Володимиру Вознюку та його сину Юрію, члену партії "За Майбутнє!".

Це вже не перше замовлення на території РФ. Раніше Екорембуд займалась підрядами у Краснодарському краї, Саратовській області та Рязані.

Крім того, Юрій Вознюк неодноразово був помічений у контактах з російськими бізнесменами.
Екорембуд відкрила своє представництво Екоспецмонтаж у Москві ще у 2008 році для налагодження зав'язків з органами влади та суміжними контрагентами.
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17.12.2020 11:50 Відповісти
Инвесторов же предупреждали, что ввязываются они в мутное дело, которое может закончиться ничем. Пусть потерянные деньги считают платой за обучение, что к американцам нужно прислушиваться, а гарантии от рашки стоят недорого.
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17.12.2020 11:53 Відповісти
кацап на печі лежить і пердить...ізбу грєєт
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17.12.2020 12:03 Відповісти
Да скорее всего, как Совок решили и Росию решат, не волнуйся
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17.12.2020 12:13 Відповісти
это про селюков кто там кукарекает, обосцанный мокша, потомок фина-угорских племен скрещенных с монголо-татарами, зачатый под боярышник и рожденный через жо...у???))))
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17.12.2020 12:21 Відповісти
В общем правильно, я только уточню детали. Вот Копия статьи из журнала "Вестник РАН"
на эту тему :

На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем.

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17.12.2020 12:44 Відповісти
Походу, ждут пока Пуйло еще потратися на северный поток, а когда останется 1 км, США сделают ампутацию
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17.12.2020 12:11 Відповісти
а главное не забывайте про Свифт и т.д, с этой ПИД,,,рашенской Фекальной помойкой и ее отупевшими мокшами пора заканчивать....
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17.12.2020 12:17 Відповісти
Ключ у Европы https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/11/20/10463483/topic-page-nord-stream-2 15 December 2020

1) США проконсультируются с ЕС по поводу санкций
2) Конгресс США планирует проконсультироваться с европейскими правительствами перед введением таких санкций.
3) Вклад ЕС может смягчить или отложить их реализацию.
4) В середине августа делегация ЕС в Вашингтоне официально выступила против угрозы США и 24 из 27 государств-членов, как сообщается, присоединились к ней. Это указывает на то, что при консультациях ЕС, вероятно, будет возражать против введения новых санкций США.
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17.12.2020 12:17 Відповісти
Сенатор Тед Круз - ближайший соратник Трампа
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17.12.2020 12:18 Відповісти
Он не соратник Трампа, он главный соперник Трампа на праймериз в 2016
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17.12.2020 12:23 Відповісти
Красавчик, Круз! Ещё со времен Санта Барбары красавчик👍
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17.12.2020 12:40 Відповісти
Трамп попросил Теда Круза поддержать иск в Техаса о выборах в Верховном суде. Тед Круз дал согласие вести дело о мошенничестве.

https://edition.cnn.com/2020/12/09/politics/trump-ted-cruz-supreme-court/index.html Texas election lawsuit: Trump asked Ted Cruz to argue lawsuit if it reaches Supreme Court - CNNPolitics
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17.12.2020 12:54 Відповісти
U.S. Sen. Ted Cruz applauds as President Donald Trump displays a presidential permit for energy development that he signed during a tour of the ****** Eagle Energy Oil Rig in Midland. Credit: REUTERS/Carlos BarriaНові санкції США поставлять хрест на "Північному потоці-2", інвесторам пора задуматися, - сенатор Круз - Цензор.НЕТ 9930
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17.12.2020 12:44 Відповісти
Нові санкції США поставлять хрест на "Північному потоці-2", інвесторам пора задуматися, - сенатор Круз - Цензор.НЕТ 9593
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17.12.2020 13:35 Відповісти
Это, кстати, тот сенатор, который Трампа в верховном суде хотел защищать по иску об отмене выборов.
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17.12.2020 14:01 Відповісти
Дык ничего страшного, главарь мокшей сказал же, что они уже почти слезли в нефтегазовой иглы. )
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17.12.2020 14:08 Відповісти
если бы , да ка бы...
там основные инвесторы европейцы, им тоже санкции наложат ?
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17.12.2020 14:22 Відповісти
Так инвесторы европейцы категорически и не лезут в достройку.
Хотя возможностей вогон с прицепом (а не одна лодочка, купленная у технологически
более развитой страны). Знают, наверное, что-то.
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17.12.2020 15:03 Відповісти
Ну не хотят головой думать....

Uniper, Wintershall Dea, OMV, Engie и Royal Dutch Shell - уже вложило 50% (4,8 млрд) стоимости проекта
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17.12.2020 15:39 Відповісти
Для «Северного потока-2» Uniper, Wintershall Dea, OMV, Engie и Royal Dutch Shell покрывает 50% (4,8 млрд) стоимости проекта в размере 9,5 млрд. Остальное финансирует Газпром.

---------------
Интересно, где арбитраж находится, который отсудить потерянные инвестиции, и упущенную выгоду, и моральные издержки у Сенатора Крузa.
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17.12.2020 15:36 Відповісти
Ни где. Продадут свою долю Гаспрому. А заодно
надают по голове топ- менеджерам которые втянули компании в рисковые инвестиционные
проекты. И впредь будут держаться подальше от российский компаний.
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17.12.2020 15:57 Відповісти
Как все просто .... в Беларуси. Желаю успеха Вам с таким менталитетом.

А в Германии все посложнее. Имеется 100% поддержка инвестиций. Рассматриваются контр-санкции против 'друга' и 'партнера' приставившего пистолет к виску.
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17.12.2020 16:07 Відповісти
Трамп "огенд кримля" уничтожает севпоток. Как же так?
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17.12.2020 17:38 Відповісти
Будет он там построен или не будет построен, это не важно. Главное, то что "благодаря", какому то газопроводу между союзниками в лице ЕС и США, пролегла глубокая трещина в отношениях. И кто же, уже стал победителем в этой газовой войне?
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17.12.2020 20:40 Відповісти
 
 