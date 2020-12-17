Нові санкції США поставлять хрест на "Північному потоці-2", інвесторам пора задуматися, - сенатор Круз

Газопровід "Північний потік-2" не має шансів запуститися, якщо США введуть проти нього нові санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє USA Today з посиланням на заяву американського сенатора від Республіканської партії Теда Круза.

Він заявив, що нова хвиля обмежень підготовлена "з хірургічною точністю".

Круз пояснив, що санкції націлені на операції з будівництва газопроводу. Вони зачіпають страхові компанії і процес сертифікації газопроводу.

"Друга хвиля санкцій підготовлена з хірургічною точністю, щоб не допустити закінчення будівництва. Вважаю, що цей проєкт ніколи не буде запущений і по газопроводу ніколи не піде газ", - сказав сенатор.

Круз додав, що це стане сигналом усім міжнародним інвесторам проєкту.

Читайте також: Будівництво "Північного потоку-2" відновили у водах Німеччини