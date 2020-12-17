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Поклонській у РФ ввижається "Правий сектор": заявляє про погрози і публікацію даних її приватного життя

Поклонській у РФ ввижається

Поліція Москви почала перевірку після заяви депутатки Держдуми Наталії Поклонської про погрози, які їй надходять.

Про це інформує ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Поклонська в заяві вказала, що хтось проводить "незаконний збір і поширення інформації в інтернеті про її приватне і сімейне життя".

"Також на її адресу надходять погрози заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. За цим фактом проводиться дослідча перевірка", - сказало ТАСС джерело в правоохоронних органах.

За даними співрозмовника агентства, Поклонська вважає, що до її переслідування має стосунок заборонена в Росії організація "Правий сектор".

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Автор: 

росія (65146) Правий сектор (332) Поклонська Наталія (166)


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Топ коментарі
+28
Знайшла під подушкою візитку Яроша ?
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17.12.2020 11:55
+20
В Раде Кива что-то точит,
когда Натаха мироточит...
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17.12.2020 11:57
+17
Поклонской в РФ мерещится "Правый сектор": заявляет об угрозах и публикации данных ее приватной жизни - Цензор.НЕТ 7134
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17.12.2020 11:59
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Знайшла під подушкою візитку Яроша ?
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17.12.2020 11:55 Відповісти
Давненько Няши не чутно було ,ти ба намалювалась !!))
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17.12.2020 12:04 Відповісти
Она не полная дура. Как только интерес к ее персоне спадает, Наташка, тут же придумывает тему на счет себя. Может там у них выборы какие?
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17.12.2020 12:10 Відповісти
Поклонской в РФ мерещится "Правый сектор": заявляет об угрозах и публикации данных ее приватной жизни - Цензор.НЕТ 9947
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17.12.2020 11:55 Відповісти
Поклонской в РФ мерещится "Правый сектор": заявляет об угрозах и публикации данных ее приватной жизни - Цензор.НЕТ 7134
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17.12.2020 11:59 Відповісти
то путин заинтересвался её попкой
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17.12.2020 11:56 Відповісти
а она что, пол сменила? или... не может быть...
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17.12.2020 11:59 Відповісти
***** кроме собственной попки вряд тли ещё что то интерисует
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17.12.2020 12:01 Відповісти
У *****, как минимум, шесть двойников. Тайный кружок политической летки-енки.
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17.12.2020 12:16 Відповісти
В Раде Кива что-то точит,
когда Натаха мироточит...
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17.12.2020 11:57 Відповісти
А я здесь хочу полайкать новость про смерть Гэпы. Вот и все.
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17.12.2020 11:58 Відповісти
Це не новость, мені здається він ще до виборів ,того,а просто він потрібен був усім бути живим,
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17.12.2020 12:04 Відповісти
Вона більше за все переживає щоб за нею ЗМІ не забули
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17.12.2020 11:58 Відповісти
Николай II Натахе в мозги намироточил
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17.12.2020 12:01 Відповісти
ей еще наверное башмаки намироточили, а это уже последствия...
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17.12.2020 12:06 Відповісти
І де Ви там мозок знайшли?...
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17.12.2020 12:20 Відповісти
Это все происки Японо-румынской разведки!
Поклонській у РФ ввижається "Правий сектор": заявляє про погрози і публікацію даних її приватного життя - Цензор.НЕТ 5839
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17.12.2020 12:05 Відповісти
Мания преследования?
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17.12.2020 12:06 Відповісти
Ну, это бывает, когда у женщин недо*б приводит к е**нутости...
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17.12.2020 12:12 Відповісти
Поклонській у РФ ввижається "Правий сектор": заявляє про погрози і публікацію даних її приватного життя - Цензор.НЕТ 8268
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17.12.2020 12:07 Відповісти
Показательно, что она боится не импотентного украинского правосудия
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17.12.2020 12:08 Відповісти
Видать, Няш-Мяш заработалась в Думе и всё напутала. То ближайший Николай II в селе Тайнинском рядом с Мытищами возжелал помироточить маненько.
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17.12.2020 12:10 Відповісти
А до чого тут ці новини про кацапську відбиту на всю голову поклонську? Тут своїх іпланів вистачає, причому їх у нас уже набаго більше за критичну масу.
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17.12.2020 12:11 Відповісти
похоже у крымчан обезвоживание, дайте ей водички
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17.12.2020 12:17 Відповісти
Дура...теперь все на порохоботов валят
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17.12.2020 12:17 Відповісти
Приватная жызднь Наташи с мироточащем портретом Николаши )
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17.12.2020 12:25 Відповісти
Знаем кто этот "правый сектор"!!! =)
Рог' Оземь.., какая звизда Маска в Крым приглашала? А он на копростане запрещён, известный "аферист", враг роду лишнехромосомных!!! А про частную жизнь твою, Pornhab расскажет, до мельчайших подробностей, хоть и пытаются тебя удалить...
Кстати, а ты не внучка фокина???
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17.12.2020 12:40 Відповісти
на вид за щеку ей можна дать
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17.12.2020 12:59 Відповісти
За зоофилию, можно и срок отхлопотать...
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17.12.2020 13:06 Відповісти
не, ну, правый сектор кацапня переэксплуатировала. Поклонская напрасно замироточила. Нах она кому нужна.
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17.12.2020 13:52 Відповісти
Скоро її посадять в тюрьму. Цікаво на неї подали до інтерполу?
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17.12.2020 14:25 Відповісти
Хоть дурна,але я б її трахнув,файна ***** така...
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18.12.2020 12:41 Відповісти
 
 