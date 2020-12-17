Поклонській у РФ ввижається "Правий сектор": заявляє про погрози і публікацію даних її приватного життя
Поліція Москви почала перевірку після заяви депутатки Держдуми Наталії Поклонської про погрози, які їй надходять.
Про це інформує ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
Поклонська в заяві вказала, що хтось проводить "незаконний збір і поширення інформації в інтернеті про її приватне і сімейне життя".
"Також на її адресу надходять погрози заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. За цим фактом проводиться дослідча перевірка", - сказало ТАСС джерело в правоохоронних органах.
За даними співрозмовника агентства, Поклонська вважає, що до її переслідування має стосунок заборонена в Росії організація "Правий сектор".
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