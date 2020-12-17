Кулеба назвав пріоритети зовнішньої економіки України на наступні 10 років: Країна має навчитися заробляти гроші

Підтримка українського бізнесу, який виробляє продукт і прагне його експортувати, гарантування безпеки країни, а також побудова синергії з закордонними українцями для розвитку української економіки є пріоритетами зовнішньої економіки України на наступні 10 років.

Про це сьогодні в ході дискусії Київського міжнародного економічного форуму під назвою "Світ після пандемії. Нові можливості для України" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу зовнішньополітичного відомства.

За словами міністра, першим ключовим пріоритетом є розвиток продуктової економіки, що передбачає максимальну підтримку бізнесів, які виробляють продукт із доданою вартістю і прагнуть масово його експортувати за кордон, з особливою увагою саме до високотехнологічних продуктів.

"Країна повинна навчитися заробляти гроші. Коли ми навчимося заробляти, заводити гроші у країну та берегти їх всередині країни, тоді ми станемо справді сильною державою", — заявив міністр та додав, що його пріоритетне завдання — докласти всіх зусиль для розвитку культури підтримки високотехнологічного українського бізнесу, допомоги виходу українським компаніям на іноземні ринки.

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Другим пріоритетним завданням наступного десятиріччя Дмитро Кулеба назвав гарантування безпеки України: "Коли інвестори зважають на різні фактори, безпека є одним з найбільш важливих для ухвалення рішення про інвестиції. Тому я працюю над безпекою країни. Гадаю, у найближчі 10 років це питання, на жаль, буде вкрай важливим".

Третім завданням міністр назвав побудову синергії із закордонними українцями задля розвитку української економіки: "Мільйони українців, які у різний час виїхали та яких ми називаємо "закордонними українцями" мають залишатися невід’ємною частиною України, українського народу. У діаспорі захований величезний економічний потенціал, і я маю на увазі аж ніяк не перерахунок заробленого за кордоном сім’ям чи на підтримку України, а побудову синергії задля економічного розвитку".

За словами Дмитра Кулеби, за кризовий 2020 рік вдалося переналаштувати дипломатичну систему на предметну практичну допомогу українському бізнесу за кордоном. Адже закріплення українських експортерів на існуючих та вихід на нові іноземні ринки стимулює розвиток української економіки, створення нових робочих місць, збільшення податкових надходжень до бюджету.

"Падіння світової торгівлі та розірвання усталених ланцюгів постачання товарів у 2020 році призвело до того, що деякі країни стали більш відкритими та гнучкими у своїй торговельній політиці. Українські дипломати змогли скористатися цими можливостями для допомоги українському бізнесу задля отримання нових сертифікатів та дозволів для українських експортерів на низці іноземних ринків", — заявив Дмитро Кулеба.