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Новини
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Кулеба назвав пріоритети зовнішньої економіки України на наступні 10 років: Країна має навчитися заробляти гроші

Кулеба назвав пріоритети зовнішньої економіки України на наступні 10 років: Країна має навчитися заробляти гроші

Підтримка українського бізнесу, який виробляє продукт і прагне його експортувати, гарантування безпеки країни, а також побудова синергії з закордонними українцями для розвитку української економіки є пріоритетами зовнішньої економіки України на наступні 10 років.

Про це сьогодні в ході дискусії Київського міжнародного економічного форуму під назвою "Світ після пандемії. Нові можливості для України" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу зовнішньополітичного відомства.

За словами міністра, першим ключовим пріоритетом є розвиток продуктової економіки, що передбачає максимальну підтримку бізнесів, які виробляють продукт із доданою вартістю і прагнуть масово його експортувати за кордон, з особливою увагою саме до високотехнологічних продуктів.

"Країна повинна навчитися заробляти гроші. Коли ми навчимося заробляти, заводити гроші у країну та берегти їх всередині країни, тоді ми станемо справді сильною державою", — заявив міністр та додав, що його пріоритетне завдання — докласти всіх зусиль для розвитку культури підтримки високотехнологічного українського бізнесу, допомоги виходу українським компаніям на іноземні ринки.

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Другим пріоритетним завданням наступного десятиріччя Дмитро Кулеба назвав гарантування безпеки України: "Коли інвестори зважають на різні фактори, безпека є одним з найбільш важливих для ухвалення рішення про інвестиції. Тому я працюю над безпекою країни. Гадаю, у найближчі 10 років це питання, на жаль, буде вкрай важливим".

Третім завданням міністр назвав побудову синергії із закордонними українцями задля розвитку української економіки: "Мільйони українців, які у різний час виїхали та яких ми називаємо "закордонними українцями" мають залишатися невід’ємною частиною України, українського народу. У діаспорі захований величезний економічний потенціал, і я маю на увазі аж ніяк не перерахунок заробленого за кордоном сім’ям чи на підтримку України, а побудову синергії задля економічного розвитку".

За словами Дмитра Кулеби, за кризовий 2020 рік вдалося переналаштувати дипломатичну систему на предметну практичну допомогу українському бізнесу за кордоном. Адже закріплення українських експортерів на існуючих та вихід на нові іноземні ринки стимулює розвиток української економіки, створення нових робочих місць, збільшення податкових надходжень до бюджету.

"Падіння світової торгівлі та розірвання усталених ланцюгів постачання товарів у 2020 році призвело до того, що деякі країни стали більш відкритими та гнучкими у своїй торговельній політиці. Українські дипломати змогли скористатися цими можливостями для допомоги українському бізнесу задля отримання нових сертифікатів та дозволів для українських експортерів на низці іноземних ринків", — заявив Дмитро Кулеба.

Автор: 

МЗС (4122) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Ніби країна і заробляє, але гроші осідають в кишенях влади та наближених.
Може справа і в тому ?
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17.12.2020 11:57
+4
Щось мені здається що гастролі цього цирку припиняться достроково.
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17.12.2020 11:58
+4
з 73/43%зебілами ніфіга не вийде
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17.12.2020 12:09
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убрать психопатов у власти. денег станет больше.
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17.12.2020 11:56 Відповісти
Нит, страна должна научится их не издить!
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17.12.2020 11:57 Відповісти
Ніби країна і заробляє, але гроші осідають в кишенях влади та наближених.
Може справа і в тому ?
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17.12.2020 11:57 Відповісти
Якщо копнути глибше, то виявиться що справа в людях, в їхньому совковому мисленні та босяцькій культурі, навіяній з московщини.
От де треба рубати.
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17.12.2020 11:58 Відповісти
Українці більш наполеглево мают нищити в собі москаля , позбуватись ганебної спадщини богатовікової асиміляціі українців московитами !!)))
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17.12.2020 12:12 Відповісти
Брати приклад з Антіна Мухарського.
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17.12.2020 12:19 Відповісти
Ніби ви не в такій..
Перезаразили всіх навкола своїм рюцьким міром.
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17.12.2020 12:18 Відповісти
Щось мені здається що гастролі цього цирку припиняться достроково.
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17.12.2020 11:58 Відповісти
для бени и ахметки....
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17.12.2020 11:59 Відповісти
Видно Кулеба не знаком с законами Ноя, особенно с 7-м
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17.12.2020 11:59 Відповісти
Ты бы лучше расширением квот и сближением с ЕС и НАТО озаботился!
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17.12.2020 12:07 Відповісти
з 73/43%зебілами ніфіга не вийде
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17.12.2020 12:09 Відповісти
"Зри в корень!" К.Прутков !!!))
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17.12.2020 12:10 Відповісти
Luce on pro zelionuju energetiku raskazal kak tam dela s nej.
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17.12.2020 12:12 Відповісти
Вона,альтернативна енергетика,як і Порох, винна в усіх негараздах в Україні !!))
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17.12.2020 12:14 Відповісти
Ворюги будут учить как зарабатывать...
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17.12.2020 12:27 Відповісти
Кулеба назвав пріоритети зовнішньої економіки України на наступні 10 років: Країна має навчитися заробляти гроші - Цензор.НЕТ 3988
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17.12.2020 12:29 Відповісти
Что звездит этот недобитый недоумок Кулеба!! Ты сначала наведи порядок в своём ведомстве , а уж потом лезь в экономику!! А то как вы руководите страной с зеленским полтора года, видно по обнищалой жизни наших граждан!! А то вам с Зеленским уже ничего не надо, только бы скорее упасть на колони перед пуйлом-******!! долбодятлы!!
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17.12.2020 18:39 Відповісти
 
 